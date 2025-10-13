【4年で19店舗】いつでも「安くて美味い焼肉屋」ついに滋賀初出店

ファステストダイニング株式会社焼肉ホルモンざくろ 近江八幡店

この度、東海圏を中心に飲食事業を展開するファステストダイニング株式会社（本社：滋賀県、代表取締役：谷口 譲）は、創業の地である滋賀県への恩返しとして、地元・滋賀県初となる「焼肉ホルモンざくろ 近江八幡店」を2025年10月13日（月）にオープンいたします。

同ブランドは「素材の旨さを最大限に引き出す調理法」と「価格以上の満足感」で支持を集めており、このたび満を持して地元・滋賀県への進出を果たします。「ハレの日でも、日常的にも気軽に使える焼肉店」として、地域の皆さまに愛される店舗を目指してまいります。

■愛知・岐阜・大阪で支持される「ざくろ」が地元・滋賀に初上陸

「焼肉ホルモンざくろ」は、"こだわりぬいた肉とタレ、出来たてホクホクご飯との最高の相性を最高の値打ちで"をコンセプトに掲げる焼肉ブランドです。この度オープンする近江八幡店では、定番メニューから数量限定商品まで、焼肉の新しい楽しみ方をご提案します。木の温もりを感じる落ち着いた空間で、友人同士の食事はもちろん、ファミリーや仕事帰りの団らんにも最適です。

◎焼肉ホルモン「ざくろ」

■ コロナ禍で直面した経営危機と新業態への挑戦

私たちは15年以上、海鮮や肉料理を主とした個室居酒屋を運営しておりましたが、新型コロナウイルスの影響により、まともに営業できず、やむを得ず閉店した店舗もありました。このままでは「潰れてしまう」という強い危機感から、換気性能の高さから感染対策上の安心感があった焼肉店という新たな業態への挑戦を決意しました。

■ 試行錯誤の末に確立したコンセプト「安くて美味しい焼肉屋」への挑戦

焼肉の商品開発は困難の連続でしたが、挑戦の原動力となったのは、日頃から感じていた「高くて良い焼肉屋はあるが、安くて良い焼肉屋は無い」という世間の常識への疑問でした。試行錯誤の末、私たちは価格以上の価値を提供する「正直な商売」こそが、お客様との信頼を築くと確信。この強い想いから、「焼肉ホルモンざくろ」のコンセプトが確立されました。

■ 目指すのは「日本で一番笑顔になれる焼肉屋」

「美味しかった」「安くて満腹で大満足」「焼肉を食べると幸せになる」と心から思ってもらえる店を作りたいという、純粋な想いが原点です。この情熱を込めた「焼肉ホルモンざくろ」を、私たちの地元・滋賀の地から全国へと広げ、「日本で一番笑顔になれる焼肉屋」にしたいと強く思っています。

■ 地域の皆さまの食費を応援！「ハレの日」も「日常」も使える焼肉店に

原材料価格の高騰が続く中でも、「日常的に使える焼肉店でありたい」という想いから、黒毛和牛 A5・A4ランクを使用した「ざくろカルビ」など、赤字覚悟のメニューを価格据え置きで提供し続けます。家族や仲間と安心して美味しいものが食べられる食卓を、滋賀の地で支えてまいります。

■ 【確かな実績】15年の経験と4年で19店舗の急成長が証明する「お客様満足」

15年以上の飲食業界での経験を活かし、2021年の1号店オープンからわずか4年で愛知12店舗・岐阜4店舗・大阪2店舗の計18店舗を展開。平均リピート率80%以上という確かな実績を引っ提げ、満を持しての地元凱旋です。

◎焼肉ホルモン「ざくろ」のこだわり

肉の仕入れやタレ作り、設備投資など、焼肉店の開発は困難の連続で、何度も諦めかけました。しかし、強い想いを胸に2021年2月、1号店をオープン。開店当初はお客様から「ほかの焼肉屋の方が美味しい」など厳しいご意見も頂戴しました。

私たちはその言葉を真摯に受け止め、改良を続けることで、毎週お越しいただける常連様や「いつも美味しいよ」と笑顔で声をかけてくださるお客様が増えていきました。ざくろは、お客様の厳しい声と、それを乗り越えたいという強い熱意によって磨かれたブランドなのです。

■ 手間を惜しまない「手作り」の徹底

多くの焼肉店が省人化を進める中、ざくろは「人の力」を大切にしています。

肉へのこだわり:

機械任せにせず、店内で職人が一枚一枚丁寧に手切りし、部位ごとに最適な熟成期間を設けます。日替わり厚切りは、その日最高の状態を見極める職人の経験と勘で成り立っています。

米へのこだわり:

大量の炊飯ではなく、玄米で仕入れたお米を毎日店内で精米し、注文ごとに特製釜で炊き上げるという手間をかけています。

タレへのこだわり:

自家製の特製もみだれは、本醸造醤油と本みりんをベースに、すりおろした国産玉ねぎや果実など8種以上の自然素材を丁寧に煮出し・熟成させています。

■ 私たちが思う、心を込めた接客とサービス

価格以上の満足感を提供するため、料理の説明や食事中のお声がけなど、お客様との接点をあえて増やしています。この「心の交流」が、お客様に安心感と「また来たい」という気持ちを育みます。

◎ 看板メニューのご紹介

明るく清潔感がある店内熟成 生タン

熟成生タン 890円（税別）／979円（税込）

売り切れ御免のざくろ名物商品。

牛タンを徹底した温度管理の中で適切な熟成期間をもうけ、一番味が凝縮し、うまく脂と肉の繊維が調和したタイミングでご提供を致します。品質管理を徹底することでたどり着いた絶品の境地をご体感ください。牛タンの表面を香ばしく焼き上げ、食欲をそそる香りと歯ごたえを感じつつ、口いっぱいに溢れる肉汁をご堪能ください。

日替わり厚切り

日替わり厚切り 990円（税別）／1089円（税込）

当店ではその日もっとも状態の良い希少部位を厳選し、厚切りにしてご提供する「日替わり厚切り（塩・タレ）」をご用意しております。使用する部位は、ロース芯・ザブトン・ハラミ・ミスジなど、いずれも通常はなかなか出会えない上質な部位ばかりです。

"日替わり"というスタイルを採用しているのは、日によって個体差のある肉質を見極め、最も美味しい状態でお出ししたいという想いから。あえて固定メニューにせず、その日一番の部位のみを選定しています。ご来店のたびに異なる"厚切りの出会い"をお楽しみいただける自慢の一品です。

名物 「ざくろカルビ」 黒毛和牛を使用した当店の看板商品

ざくろカルビ 690円（税別）／759円（税込）

黒毛和牛A5・A4ランクの上質な部位のみを使用しながらも、赤字覚悟の特別価格でご提供しております。 "本物の和牛をもっと気軽に味わっていただきたい"という想いから実現した一皿です。

加工済みではなく原料のまま仕入れ、部位ごとの筋や脂の入り方を職人が見極め、最適なカットでご提供いたします。味の決め手は、自家製の特製もみだれ。本醸造醤油と本みりんをベースに、すりおろした国産玉ねぎや果実（りんご・レモン）など、8種以上の自然素材を丁寧に煮出し・熟成。和牛の旨みを引き立てるあっさりながら奥行きのある味わいに仕上げました。お値打ち価格ながら、味・手間・品質すべてに妥協のない、当店渾身のメニューです。

梅とろろ冷麺

梅とろろ冷麺 690円（税別）／759円（税込）

梅・とろろ昆布・季節に柑橘をあしらった、さっぱり和風冷麺。

風味豊かなだしをベースにした特製つゆが、コシのある麺と絶妙に絡み、のど越し良く仕上げました。香り高いとろろ昆布がまろやかな旨味を加え、季節の柑橘の爽やかな酸味が全体を引き締めます。

梅の程よい塩気と酸味がアクセントとなり、最後のひと口まで飽きのこない味わいです。焼肉のあとにもさらりと食べられる、〆にぴったりの一品です。

牛タンカレー

牛タンカレー 490円（税別）／539円（税込）

隠れた人気メニュー「牛タンカレー」。

じっくり時間をかけて煮込んだ牛タンは、驚くほど柔らかく、口の中でほろりとほどける仕上がりに。香味野菜とスパイスの深いコクが絶妙に調和し、ごはんとの相性も抜群です。

ご提供するのは、粒立ちの良い釜炊きごはん。炊き立てごはんにカレーをたっぷりかけてお召し上がりいただくと、その美味しさが一層引き立ちます。

焼肉の〆や小腹満たしにもぴったりな、リーズナブルながら満足感の高い一皿です。

毎日店内精米 「釜炊きごはん」

釜炊きごはん 690円（税別）／759円（税込）

玄米で仕入れた国産米を店内で精米し、ご注文を受けてから特製釜で炊き上げるこだわりの逸品です。銘柄は季節ごとに変え、その時期もっとも美味しいお米を厳選しています。炊き立てのふっくらごはんは約2合分と食べ応えも十分。食べきれなかった分は「おにぎり」にしてお持ち帰りいただけます。価格高騰の中でも据え置きを続け、お客様に本物のごはんの美味しさをお届けしています。焼肉と自家製タレに、薬味（葱・海苔・大葉）を添えてお召し上がりいただく"バウンド飯"もおすすめです。炊き上がりまでお時間をいただく場合もありますが、炊きたてを味わっていただくため、手間とご理解いただいております。



◎店舗概要

焼肉ホルモンざくろ 近江八幡店

住所： 〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町398番1

電話番号：0748-34-1175

営業時間：月～金 17:00～23:00（L,O 22:30）

土・日 16:00～23:00（L,O 22:30）

店休日：不定休（臨時休業日：10/16,10/21,10/28,11/4,11/11）

ホームページ：https://www.yakiniku-zakuro.com