【10月限定「名画割」開催】“食欲の秋”にアートを味わう。ルノワール『桃』・セザンヌ『リンゴのある静物』を描く秋の名画体験｜CREABASE（クレアベース）押上店

株式会社CREA WORKS

Art&Craftカフェ「CREABASE（クレアベース）押上店」では、“食欲の秋”にぴったりの名画体験コースを開催しています。

今回ご紹介するのは、果実をテーマにした2つの名画。

ルノワールの《桃》と、セザンヌの《リンゴのある静物》。

まるで秋の味覚を楽しむように、色と光を味わうことができる人気コースです。

さらに今月は、名画コースの一部が特別価格で体験できる「名画割」キャンペーンも実施中。

芸術の秋に、“描いて楽しむおいしい時間”を過ごしてみませんか？

■ “秋を味わう”ように描く。果実がテーマの名画コース

ルノワールの《桃》は、やわらかな光の表現と、ふっくらとした果実の質感が魅力。

絵の具の重なりを通して、まるで香りまで伝わるような“みずみずしさ”を表現できます。

セザンヌの《リンゴのある静物》は、シンプルなモチーフの中に構図と色彩の深みが光る名作。

リンゴの丸みや陰影を描く過程は、見慣れた果物が“アート”へと変わる瞬間を感じさせてくれます。

どちらも“秋を味わう”ように楽しめる、この秋オススメの名画コースです。

■ 手ぶらでOK。カフェのようにくつろぎながらアート体験

CREABASE（クレアベース）は、「アートをもっと身近に」をコンセプトにしたArt&Craftカフェ。

絵の具や筆などの画材はすべて用意されているので、手ぶらで気軽に参加できます。

講師が最初から丁寧に説明し、制作中も一人ひとりをサポートしてくれるため、初心者でも安心して参加いただけます。

アートに触れるのが初めての方でも、自然と夢中になれる時間が過ごせます。

制作のあとは、店内でドリンクを楽しみながら完成した作品を眺めるひとときもおすすめ。

20～30代を中心に、「デート」「女子会」「自分時間のリフレッシュ」にも人気です。

■ 名画コースはバリエーション豊富。お好みの一枚を選べる

押上店では、ルノワールやセザンヌのほか、モネ「睡蓮」やゴッホ「ひまわり」、「星月夜」など世界の名画をテーマにしたコースを多数ご用意しています。

「この作品が好き」「この色合いを描いてみたい」など、その日の気分に合わせて名画を選べるのも魅力のひとつです。

すべてのコースは公式ホームページからの完全予約制。

自分のペースで、気軽にアートの世界に触れることができます。

■ 10月限定「名画割」キャンペーン開催中

CREABASE押上店では10月の平日限定で「名画割」を実施中です。

期間限定で、

通常\6600 ⇛ イベント価格\4900

で体験いただけます。

この機会にぜひ、お試しください。

※モネ「睡蓮」と「アートナイト」は対象外です。

■ 店舗概要

店舗名：CREABASE（クレアベース）押上店

所在地：東京都 墨田区 向島 4丁目30-5 1階

アクセス：地下鉄押上駅A3出口から徒歩8分・東武スカイツリーライン曳舟駅から徒歩5分

紹介コース：ルノワール《桃》／セザンヌ《リンゴのある静物》、他名画コース

☆《桃》と《リンゴのある静物》コースの作品は当日持ち帰り

所要時間：約120分

予約方法：公式HPより完全予約制

キャンペーン期間：2025年10月1日～10月31日（名画割適用期間）

公式サイト：https://creabase.jp

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/creabase.jp/

■ CREABASE（クレアベース）について

「CREABASE（クレアベース）」は、“アートをもっと身近に”をテーマにした体験型Art&Craftカフェ。

カフェのようなリラックス空間で、手ぶらで気軽にアート制作を楽しめます。

講師の丁寧なサポートで、初心者でも安心。

“つくる時間”を通して、日常に小さな感動と癒しを届けています。

🍎 この秋、“描いて味わう”名画体験を。

ルノワールとセザンヌの果実を、あなたの手の中に。

CREABASE押上店で、“秋を味わうアート時間”をお楽しみください。

運営会社

株式会社クレアワークス

代表取締役：国松 久益

所在地：東京都墨田区向島4-18-9

WEB：https://creaworks.jp/