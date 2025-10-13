鷹取醤油「創業120周年大感謝祭」開催

鷹取醤油株式会社


岡山県備前市の鷹取醤油は、2025年11月1日（土）～24日（月）の期間、毎年【恒例】の大感謝祭を開催します。今年は「創業120周年感謝祭」と銘打ち、節目への想いを込め、限定商品の販売や自社調味料を使った美味しいグルメ販売の他、食文化に関するトークセッションなどを行います。




■概要


開催期間：2025年11月1日（土）～24日（月）


　　　　　10：00～17：30


会　場：鷹取醤油本社　岡山県備前市香登本887


　　＜イベント内容例＞


　　　　１.11月2日（日）　　　　 　　 　 高橋万太郎氏との特別対談


　　　　２.11月8.9.22.23日（土・日）　　おいしいグルメ販売


　　　　３.11月15.16日 （土・日）　　　 しょうゆソフト巻きまき体験　　　等々


　　※期間限定は、オリジナル調味料・醤油スイーツの販売、お買い上げ金額に応じた


　　　各種特典あり


　　※尚、11月1日～30日はお歳暮の予約割引きも実施中！




自社調味料を使ったグルメ（特製豚骨しょうゆラーメン、特製だれ手羽の甘辛揚げ、にんにく醤油仕込み鶏の唐揚げ 他


オリジナルコラボ調味料

■120年の感謝と、これからの一歩


鷹取醤油が創業以来、地域の皆さまとともに120年かけて育んできた味と想いを分かち合う場とになるよう、日頃のご愛顧への感謝を込めて、そして“醤油を通じて地域とつながる”未来への一歩”に向け、 スタッフ一同、心を込めて準備を進めております。ぜひご来場ください。



■イベント詳細


　　Instagram(https://www.instagram.com/takatorishoyu_official/)


　　





【会社概要】


　鷹取醤油株式会社


　代表取締役　鷹取 宏尚


　岡山県備前市香登本887番地
　TEL：0869-66-9033　FAX：0869-66-8022


　HP(https://takatori-shoyu.co.jp/)