鷹取醤油「創業120周年大感謝祭」開催

鷹取醤油株式会社

岡山県備前市の鷹取醤油は、2025年11月1日（土）～24日（月）の期間、毎年【恒例】の大感謝祭を開催します。今年は「創業120周年感謝祭」と銘打ち、節目への想いを込め、限定商品の販売や自社調味料を使った美味しいグルメ販売の他、食文化に関するトークセッションなどを行います。

■概要

開催期間：2025年11月1日（土）～24日（月）

10：00～17：30

会 場：鷹取醤油本社 岡山県備前市香登本887

＜イベント内容例＞

１.11月2日（日） 高橋万太郎氏との特別対談

２.11月8.9.22.23日（土・日） おいしいグルメ販売

３.11月15.16日 （土・日） しょうゆソフト巻きまき体験 等々

※期間限定は、オリジナル調味料・醤油スイーツの販売、お買い上げ金額に応じた

各種特典あり

※尚、11月1日～30日はお歳暮の予約割引きも実施中！

自社調味料を使ったグルメ（特製豚骨しょうゆラーメン、特製だれ手羽の甘辛揚げ、にんにく醤油仕込み鶏の唐揚げ 他オリジナルコラボ調味料

■120年の感謝と、これからの一歩

鷹取醤油が創業以来、地域の皆さまとともに120年かけて育んできた味と想いを分かち合う場とになるよう、日頃のご愛顧への感謝を込めて、そして“醤油を通じて地域とつながる”未来への一歩”に向け、 スタッフ一同、心を込めて準備を進めております。ぜひご来場ください。

■イベント詳細

Instagram(https://www.instagram.com/takatorishoyu_official/)

【会社概要】

鷹取醤油株式会社

代表取締役 鷹取 宏尚

岡山県備前市香登本887番地

TEL：0869-66-9033 FAX：0869-66-8022

HP(https://takatori-shoyu.co.jp/)