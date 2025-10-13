鷹取醤油「創業120周年大感謝祭」開催
鷹取醤油株式会社
自社調味料を使ったグルメ（特製豚骨しょうゆラーメン、特製だれ手羽の甘辛揚げ、にんにく醤油仕込み鶏の唐揚げ 他
オリジナルコラボ調味料
岡山県備前市香登本887番地
岡山県備前市の鷹取醤油は、2025年11月1日（土）～24日（月）の期間、毎年【恒例】の大感謝祭を開催します。今年は「創業120周年感謝祭」と銘打ち、節目への想いを込め、限定商品の販売や自社調味料を使った美味しいグルメ販売の他、食文化に関するトークセッションなどを行います。
■概要
開催期間：2025年11月1日（土）～24日（月）
10：00～17：30
会 場：鷹取醤油本社 岡山県備前市香登本887
＜イベント内容例＞
１.11月2日（日） 高橋万太郎氏との特別対談
２.11月8.9.22.23日（土・日） おいしいグルメ販売
３.11月15.16日 （土・日） しょうゆソフト巻きまき体験 等々
※期間限定は、オリジナル調味料・醤油スイーツの販売、お買い上げ金額に応じた
各種特典あり
※尚、11月1日～30日はお歳暮の予約割引きも実施中！
自社調味料を使ったグルメ（特製豚骨しょうゆラーメン、特製だれ手羽の甘辛揚げ、にんにく醤油仕込み鶏の唐揚げ 他
オリジナルコラボ調味料
■120年の感謝と、これからの一歩
鷹取醤油が創業以来、地域の皆さまとともに120年かけて育んできた味と想いを分かち合う場とになるよう、日頃のご愛顧への感謝を込めて、そして“醤油を通じて地域とつながる”未来への一歩”に向け、 スタッフ一同、心を込めて準備を進めております。ぜひご来場ください。
■イベント詳細
Instagram(https://www.instagram.com/takatorishoyu_official/)
【会社概要】
鷹取醤油株式会社
代表取締役 鷹取 宏尚
岡山県備前市香登本887番地
TEL：0869-66-9033 FAX：0869-66-8022
HP(https://takatori-shoyu.co.jp/)