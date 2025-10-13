ダイバーシティな謎解き×ボードゲームイベント　11月2日10時から門前仲町70seedsにて開催

株式会社ライズ＆プレイ

株式会社ライズ＆プレイ（代表取締役・和久井香菜子）が、「秋の謎解き×ボードゲーム祭り！」として、障害のある人もない人も一緒に楽しめるイベントを目指し開催します。

ご家族で来場いただき、お子様はワークショップ、保護者はボードゲームや研修に参加するなど、ご自由にお楽しみいただけます。

とくに視覚障害者が遊べるボードゲームを数多く揃えてお待ちしています。見えるかたも見えづらいかたも、見えないかたも、一緒に遊びましょう。

イベント概要

名称：秋の謎解き×ボードゲーム祭り！

主催：株式会社ライズ＆プレイ

協力：ブラインドファイターズ

実施日時：2025年11月2日 10～21時半

開催場所：70seeds門前仲町（東京都江東区永代２丁目２０－８ 河田ビル1階）

１.デコどうぶつしょうぎを作ろう！ ワークショップ

開催時間：10:00～18:00

参加費：3000円

どうぶつしょうぎをキラキラにデコってユニバーサルデザインにするワークショップです。

デコ素材をタップリご用意しますので、お好みのデザインで自分だけのオリジナルを作りましょう。

お作りいただいたデコどうぶつしょうぎはお持ち帰りいただけます。

２.みんなでボードゲームで遊ぼう！

開催時間：10:00～18:00

参加費：2000円（家族チケットは3名まで3000円）

視覚障害者が遊べる、珍しいインクルーシブデザインのボードゲームを多数ご用意いたしております。

大人も子どもも、見える人も見えにくい人も見えない人も、みんなで一緒に遊びましょう。

３.謎解きで学ぶダイバーシティ研修「DEIの基本」

開催時間：13:00～14:30

参加費：5000円（学生は割引コードstudentと入力すると2000円）

視覚のないブラインド星人、聴覚のないデフ星人、四肢を動かさないリム星人と地球人の４名で事件を解決します。

企業研修として導入されるまえのお試しに、障害の疑似体験を通した学びに、ぜひ活用ください。

各チーム、視覚障害、聴覚障害、四肢障害当事者１名ずつご参加いただけます。

４.謎解きで学ぶダイバーシティ研修「マイノリティとはなにか？」

開催時間：15:30～17:00

参加費：5000円（学生は割引コードstudentと入力すると2000円）

全員が視覚を持たないブラインド星人になって、事件を解決します。

企業研修として導入されるまえのお試しに、障害の疑似体験を通した学びに、ぜひ活用ください。

視覚を封じてプレイするので、アイマスクなどで見えない状態にできるかたはどなたでもご参加いただけます。

５.スマートグラスを使った謎解き「第××セクターからの脱出」

開催時間：18:00（90分程度を予定）

参加費：3000円

目が覚めると、見知らぬセクターに閉じ込められていた参加者。

スマートグラスを使い、参加者同士協力し合ってセクターからの脱出を試みます。

謎解きが苦手でも大丈夫。参加者４名で協力し合うことで、一緒に達成感を味わえます。

※参加は中学生以上とさせていただきます。

法人概要

名称：株式会社ライズ＆プレイ

設立：2025年5月14日

代表取締役：和久井香菜子

所在地：兵庫県神戸市中央区北長狭通3-5-10 norosi.kobe

会社案内：https://x.gd/4uMqo

事業内容：バリアフリーやユニバーサルデザインを意識したコンテンツを提供、集客力アップのお手伝いをしています。