恋活・婚活用オンライン名刺サービス「カスタネット」テーマ曲「カスタネットマン」を配信開始

東京都認証特定非営利活動法人 結婚相談NPO（所在地：東京都武蔵野市）は、企画・監修を担当し、株式会社ロジナス（所在地：神奈川県逗子市）が開発・運営を担当する恋活・婚活用オンライン名刺サービス「カスタネット」の公式キャラクターテーマ曲『カスタネットマン』を配信開始しました。

様々な苦難が待ち受け、「婚活鬱」という言葉が生まれるほどに過酷な環境で活動する婚活者たちを励ます曲です。SpotifyやApple Music、amazon music等のプラットフォームでご視聴いただけます。

なお『カスタネットマン』はロイヤリティフリー音源としてカスタネット公式ページよりダウンロードの上、あらゆる用途にご活用いただけます。

アーティスト名：カスタネットマン・アンド・ヴィランズ

曲名：カスタネットマン

▼『カスタネットマン』YouTube動画

https://www.youtube.com/watch?v=O5Aic3K4O-w(https://www.youtube.com/watch?v=O5Aic3K4O-w)



▼Spotify『カスタネットマン』

https://open.spotify.com/track/4EbdHsjC3SSG7mDOxrkvhl(https://open.spotify.com/track/4EbdHsjC3SSG7mDOxrkvhl)



▼カスタネット公式ページ

https://bridal-npo.org/castanet/(https://bridal-npo.org/castanet/)



▼カスタネットサービスページ

https://castanet.link/(https://castanet.link/)



▼音源ダウンロードページ

https://bridal-npo.org/castanet/castanetman/(https://bridal-npo.org/castanet/castanetman/)

■カスタネットとは

カスタネットは基本無料にこだわった「恋活・婚活用オンライン名刺サービス（ウェブアプリ）」です。出会いに関する信用情報をお互いに確認し合うことにより、世の中で増加している出会いのトラブルを減らし、未婚化・晩婚化の解消を目指しております。

「婚活鬱」の大きな原因として、無駄な活動による時間の浪費および加齢があると感じており、カスタネットで独身性や、偽装プロフィールを見破ることで無駄を大幅に削減できると考えております。

オンライン名刺機能を利用したSNSとの連携を前提に設計されていますが、マッチングアプリと併用するのも有効です。

公式YouTube動画

結婚相談NPOについて

結婚相談NPOは少子高齢化問題に対して未婚化・晩婚化の観点から草の根活動を行うべく、2013年に設立された東京都認証 特定非営利活動法人(NPO法人番号：011105006111)です。

活動者の皆様の声を取り入れ、「障がい者の婚活」や「就職氷河期世代非正規雇用者の婚活」「新興宗教2世の婚活」などにも取り組んできたほか、2018年には神奈川県唯一の過疎地、真鶴町にて「地方の過疎問題」解消にも取り組み始めました。

創業以来「門前払いしない」を合言葉に、非正規雇用の方や障がいをお持ちの方にも安心してご利用いただける結婚相談所およびブライダルサポーターを運営してまいりましたが、婚活以前にあたる「恋活」環境を正す必要があると考え、2025年から株式会社ロジナスとともに「カスタネット」(https://bridal-npo.org/castanet/)の開発・運用を開始しています。

結婚相談NPO 団体概要

団体名： 特定非営利活動法人 結婚相談NPO

本部所在地： 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4 ユニアスオフィス・ワン405号

代表者： 理事長 影山 頼央

真鶴サテライト所在地：〒259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴504-1 真鶴町営 コミュニティ真鶴内

事業内容： 結婚相談業

取引銀行： 中央労金、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、東京信用金庫、日本政策金融公庫

所属団体： 日本結婚相談所連盟(IBJ)、武蔵野商工会議所、武蔵野法人会、真鶴商工会

ホームページ： https://bridal-npo.org/

株式会社ロジナス 企業概要

企業名： 株式会社ロジナス

本部所在地： 〒249-0007 神奈川県逗子市新宿一丁目1番10号

代表取締役：山本 啓一

事業内容： デジタルコンテンツの企画、制作、配信及び販売、ネットワークシステムを利用した情報の配信、コンピュータシステムの企画、開発、販売及び運営管理、旅行業・旅行代理業

取引銀行： 横浜銀行 逗子支店、かながわ信用金庫 逗子支店

ホームページ： https://www.loginas.co.jp/