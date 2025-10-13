1万本のキャンドルアート デザイン大募集【国営海の中道海浜公園】
国営海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）の冬の風物詩「うみなかキャンドルナイト」を今年も開催します。 19回目の開催となる今回は、過去最長となる6日間開催（12月13日(土)、14日(日)、20日 (土)、21日(日)、24日(水)、25日(木)）。 イベントのメインを飾るキャンドルの灯りで描く地上絵『1万本のキャンドルアート』のデザインを、 11月9日（日）まで募集中です。 今年のデザインテーマは“ひかりでつながるハッピークリスマス”。応募作品の中から選ばれた 最優秀作品が、縦横約100ｍの巨大な光の地上絵になります。
ご応募の詳細はこちら(https://uminaka-park.jp/event/volunteer/post_384.html?month=10)
昨年のデザイン
デザイナーにより地上絵にリデザインされ、１万本のキャンドルによるキャンドルアートが出来上がります。
■昨年のイベントの様子
国営海の中道海浜公園
海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25
TEL：092-603-1111 FAX：092-603-1199
公園ホームページ： https://uminaka-park.jp/
Facebook： https://www.facebook.com/uminaka.go.jp/
X： https://x.com/uminakapark
Instagram： https://www.instagram.com/uminonakamichiseasidepark/