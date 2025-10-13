TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」大好評放送中！第3話 『希望の海』あらすじ・WEB予告エモーショナルポスター解禁！

2025年10月2日（木）よりTVアニメが放送されている、電撃マオウ・カドコミにて大好評連載中の「私を喰べたい、ひとでなし」は、少女と妖怪の出会いを美しくも切なく描いた作品です。



この度、第3話『希望の海』のあらすじとWEB予告映像が公開。


さらに、先行カットを使用した4種の“エモーショナルポスター”もあわせて解禁となりました！








[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lGpeKOsw-jY ]

第3話 『希望の海』あらすじ

比名子は汐莉に連れられて、夏祭りへ向かう。しかし、身勝手で優しい汐莉の行動によって「あの頃」の記憶をフラッシュバックさせてしまい、彼女の手を振り解いて人混みの中に逃げてしまうのだった。追いかけた先で、比名子が汐莉へ口にしたのは「あの頃」の思い出と、本当に自分を喰べるつもりがあるのかという疑問。それに対して、汐莉は――。


公開された予告映像では、比名子、汐莉、美胡の声とともに、無数の言葉たちが深い海の底から次々と湧き上がり、神秘的な世界観を描き出しています。また、第3話の場面カットを使用した4種のポスターは、それぞれが異なる2枚のカットで構成され、添えられた印象的な言葉が物語への期待を一層高める”エモーショナル”な仕上がりとなっています。



視聴者を「私を喰べたい、ひとでなし」の世界へと誘う予告映像とエモーショナルポスターは、今後も各エピソードごとに展開予定です。アニメ本編とあわせて、ぜひご注目ください。


TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」OP主題歌 「贄-nie-」吉乃／ED主題歌 「リリィ」八百歳比名子（CV:上田麗奈）がそれぞれ配信中！



オープニング主題歌「贄-nie-」　吉乃


作詞・作曲：ユリイ・カノン


編曲：ユリイ・カノン / Naoki Itai（MUSIC FOR MUSIC）



ご視聴はこちら


→https://lnk.to/yoshino_nie



■吉乃　コメント
このたびOP主題歌を担当させていただきました、吉乃です。


孤独なもの同士が痛々しいほどにお互いを求め合う、そんな愛と執着を表現したく、ユリイ・カノンさんに「贄-nie-」という楽曲を書き下ろしていただきました。


胸が苦しくなるほど美しく儚い世界観に寄り添えていたら幸いです。


是非アニメと併せてお楽しみいただければと思います。



■吉乃　プロフィール


歌い手。2019年より歌って みたの動画投稿で活動を開始。


2024年1月に初となるライブ「吉乃 1st COVER LIVE “カサブランカ”」を恵比寿ガーデンホールにて開催。


そして2回目のライブ開催にして初のツアーとなる「吉乃 COVER LIVE TOUR 2024 “爪痕”」を名古屋・福岡・大阪・東京各都市のZeppにて開催。


2024年10月にポニーキャニオンよりメジャーデビュー。


2025年1月にMajor 1st Album『笑止千万』をリリース。


8月29日にZepp Hanedaにて、オリジナル楽曲を引っさげた「吉乃 1st LIVE “逆転劇“」を開催。





エンディング主題歌「リリィ」八百歳比名子（CV:上田麗奈）


作詞・作曲：北澤ゆうほ


編曲：佐藤厚仁



ご視聴はこちら


→https://lnk.to/watatabe_hinako



■上田麗奈（八百歳比名子役）コメント
比名子の仄暗い日常が垣間見えつつも、サビに向かって、なにか救いや希望のようなものも感じさせてくれるところが素敵な楽曲だなと感じました。


ほのかに顔が綻んでいる比名子をイメージしながら歌わせていただきましたので、そんな柔らかい雰囲気を、内包する儚さや複雑さと共に感じていただけると嬉しいです。



■北澤ゆうほ（作詞・作曲）コメント
比名子の抱える気持ちを間違いなく書き出したい、書き出さねば、という思いで作詞作曲致しました。


比名子の「死なせてほしい」という願いのエネルギーには、"大きさ""激しさ"ではなく、"深さ""静けさ"を感じました。


その深度をリリィで感じていただければ幸いです。


ただ歩くことしかできなかった日々の中で、いつか、花を揺らす風に気付ける時が来ますように。



■佐藤厚仁（編曲）コメント
北澤さんのメロディと詞から、比名子の生きることへの葛藤、過去の自分に対する優しさを感じました。


比名子の人生がそこに詰まっていて、それらをわたたべの世界観の中で音に落とし込みたいという気持ちで編曲に取り掛かりました。


Aメロの「変わってしまったあの日から」でアレンジをガラっと変えたり、言葉と音の温度感を大事にしました。


上田さんの歌声が持つ儚さを存分に活かしたく、コーラスも沢山収録して頂き、冷たさも暖かさも味わえる楽曲に仕上がりました。



ED主題歌「リリィ」配信記念　ダウンロード＆ストリーミングキャンペーン実施中！

ED主題歌「リリィ」の配信を記念して、各音楽配信サイトにて下記プレゼントキャンペーンが実施中！



■ダウンロード購入者キャンペーン


対象サイトでTVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」ED主題歌「リリィ」をご購入のうえ、対象期間内にご応募いただいた方の中から抽選で、「上田麗奈さん(八百歳比名子役)直筆サイン入り第1話台本」を5名様にプレゼント！



【対象サイト】


iTunes / mora / animelo mix / レコチョク / ドワンゴジェイピー / Amazon music



【賞品】


＜A賞＞上田麗奈さん(八百歳比名子役)直筆サイン入り第1話台本(抽選で5名様)


＜B賞＞DLキャンペーン限定オリジナルスマホ壁紙(比名子) ※応募者全員



【応募期間】


～2025年12月31日(水)23:59



【応募方法】


(1)対象サイトにてTVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」ED主題歌「リリィ」を購入(ダウンロード)


(2)対象作品のダウンロード購入完了画面をスクリーンショット


(3)期間内にダウンロード完了画面のスクリーンショットと必要事項を入力して応募完了



応募フォーム：https://forms.gle/EKExwVPbMLSHQtPj9


楽曲ページ： https://lnk.to/watatabe_hinako



■LINE MUSIC再生キャンペーン


対象期間中に、TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」ED主題歌「リリィ」をたくさん再生していただき、再生回数に応じてご応募いただいた方に下記の賞品をプレゼント！



【対象楽曲】


TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」ED主題歌「リリィ」



【賞品】


＜A賞＞上田麗奈さんサイン色紙(抽選で5名様)


＜B賞＞LINE MUSIC限定オリジナルスマホ壁紙(比名子)(応募者全員)



【応募条件】


A賞：対象楽曲を1,000回以上再生の上、ご応募いただいた方の中から抽選で5名様


B賞：対象楽曲を500回以上再生の上、ご応募いただいた方全員



【応募期間】


～2025年12月31日(水)23:59



【応募方法】



LINE MUSICに有料会員登録(※初回登録時は1か月無料体験可能)



LINE MUSICでTVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」ED主題歌「リリィ」をたくさん聴く！


再生はコチラ：https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000004ae61be&cc=JP&v=1(https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000004ae61be&cc=JP&v=1)



LINE MUSICランキングページの「（あなたのお名前）’s Play TOP 50」より、何回再生しているか確認し、スクリーンショットを撮る。


※スクリーンショットはトリミングや加工をせずにニックネームが見える状態でお送りください。



応募期間内に画面のスクリーンショットと共に下記の応募フォームにて必須事項を入力して応募完了！


応募フォームURL：https://forms.gle/nBybyLpRwkCZZUvc9



◇注意事項につきましては公式サイト内のNEWSページをご確認ください◇


https://wata-tabe.com/news/235/


TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラックの発売が決定！発売を記念した各種キャンペーンも実施！


■TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラック


発売日：2025年12月24日（水）


品番：PCCG-02473


価格：3,850円（税込）［本体：3,500円］


アーティスト：井内啓二



ご購入はこちらから


→https://lnk.to/PCCG-02473



ジャケットは原作・苗川 采 描き下ろしイラスト仕様！



オリジナル・サウンドトラックの発売を記念して、下記プレゼントキャンペーンを実施中！


◯CD発売記念キャラクタースタンディ展示＆SNS投稿キャンペーン開催中



比名子、汐莉、美胡 3人からの特別課題！


TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラック発売を記念して、比名子・汐莉・美胡の3人のスタンディ展示中！



さらに3人からの特別課題として、


１. スタンディを撮影


２. 写真を『#わたたべ課題』を付けてSNSに投稿


３. 投稿画像を、対象店舗で対象商品をご予約の際にレジで提示


→ 『オリジナルちびキャラステッカー（全3種）』を1枚プレゼント！




■スタンディ設置店舗


・アニメイト池袋本店 （景品ステッカー：比名子）


・アニメイト渋谷 （景品ステッカー：美胡）


・AKIHABARAゲーマーズ本店 （景品ステッカー：汐莉）



■スタンディ設置＆店頭SNS投稿キャンペーン期間


2025年10月26日(日)各店舗閉店まで（アニメイト池袋本店・アニメイト渋谷）


2025年10月12日(日)店舗閉店まで（AKIHABARAゲーマーズ本店）


尚、対象のECサイト・通販で対象期間内にご予約いただいた方に同じく特典（オリジナルちびキャラステッカー（全3種））からランダムで1枚差し上げます。



対象通販サイトご予約期間：～10月31日(金)ご注文確定分まで


対象通販サイト：アニメイト通販／ゲーマーズオンラインショップ



■対象商品


2025/12/24（水）発売


TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラック


品番：PCCG-02473



◇注意事項につきましては公式サイト内のNEWSページをご確認ください◇


https://wata-tabe.com/news/231/



◯ CD発売記念ポスタープレゼントキャンペーン開催決定！



TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラック発売を記念して、下記対象店舗にて、対象商品をご購入いただいた方の中から抽選で5名様にキャストの直筆サイン入りポスターをプレゼントいたします。皆さまからのご応募をお待ちしています♪



■応募方法


対象店舗にて対象商品をご購入いただいたお客様に応募シリアルを商品と一緒にお渡しします。


（オンラインの場合はシリアルコード）



応募要項に従ってご応募ください。ご応募いただいた方の中から抽選で景品をプレゼントいたします。



■応募期間


2025年12月23日(火)0:00 ～ 2026年1月31日(土)23:59まで


※応募券は無くなり次第配布終了となります。


※通販での応募券の配布期間は、各法人異なりますので、各法人のHPをご確認ください。


※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。



■対象商品


2025/12/24（水）発売


TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」オリジナル・サウンドトラック


品番：PCCG-02473



■景品内容


キャスト直筆サイン入りポスター（上田麗奈・石川由依・ファイルーズあい）5名様




■対象店舗


・アニメイト全店（通販含む）


・ゲーマーズ（オンラインショップ含む）



◇注意事項につきましては公式サイト内のNEWSページをご確認ください◇


https://wata-tabe.com/news/233/


TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」 Blu-ray BOXが全2巻で発売決定！

■「私を喰べたい、ひとでなし Blu-ray BOX」上巻


発売日：2026年3月11日（水）


品番：BSZD08304


価格：19,800円（税込）


収録話数：6話収録



◇初回特典（予定）◇


・キャラクターデザイン・郁山想 描きおろし収納スリーブ


・原作・苗川采 描きおろし漫画(全12P・本編8P)


・スペシャルブックレット(全8P)


・エンドカードフォトカード(#1~6)



◇映像特典（予定）◇


・ノンクレジットオープニング


・各種PV



ご購入はこちらから


→https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08304(https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08304)



■「私を喰べたい、ひとでなし Blu-ray BOX」下巻


発売日：2026年4月8日(水)


品番：BSZD08305


価格：19,800円（税込）


収録話数：7話収録



◇初回特典（予定）◇


・キャラクターデザイン・郁山想 描きおろし収納スリーブ


・原作・苗川采 描きおろし漫画(全12P・本編8P)


・スペシャルブックレット(全8P)


・エンドカードフォトカード(#7~13)



◇映像特典（予定）◇


・ノンクレジットエンディング


・Blu-ray CM



ご購入はこちらから


→https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08305(https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08305)



※初回生産限定につき、ご予約いただかないと入手困難になる場合がございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。


原作情報





「電撃マオウ」にて大好評連載中、コミックス第1巻～第10巻大好評発売中！


最新第11巻が10月27日に発売決定！翌日10月28日にはノベライズが刊行！


現在発売中の「電撃マオウ 11月号」では、『終末ツーリング』とのコラボで表紙&付録に登場！



著：苗川 采「私を喰べたい、ひとでなし」


発行：KADOKAWA（電撃コミックスNEXT）



カドコミWEB（旧コミックウォーカー）掲載中！


https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S(https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S)



「私を喰べたい、ひとでなし ノベライズ ～かしましい夜、君は隣に～」


著：古河 樹


原案&作画：苗川 采


https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000416/


TVアニメ作品概要



＜放送情報＞


2025年10月2日放送開始


AT-X：10月2日より　毎週木曜22:30～


【リピート放送】毎週月曜10:30～／毎週水曜16:30～


TOKYO MX：10月2日より　毎週木曜23:30～


サンテレビ：10月2日より　毎週木曜24:00～


B S 日テレ：10月2日より　毎週木曜25:00～


愛媛朝日テレビ：10月3日より　毎週金曜25:50～



＜配信情報＞


ABEMA・dアニメストア：10月2日より毎週木曜23:30～


PrimeVideoほか その他サイト：10月7日より毎週火曜23:30～


※詳細は各サイトをご確認ください



＜キャスト＞


八百歳比名子：上田麗奈


近江汐莉：石川由依


社 美胡：ファイルーズあい



＜スタッフ＞


総監督：葛谷直行


監督：鈴木裕輔


シリーズ構成/脚本：広田光毅


キャラクターデザイン：郁山 想


色彩設計：水野多恵子


美術監督：工藤義隆


撮影監督：武原健二


3DCG：志田じしろ


編集：瀧川三智


音響監督：納谷僚介


音響効果：斎藤みち代


音楽：井内啓二


アニメーションプロデューサー：高木秀仁


プロデュース：インフィニット


アニメーション制作：スタジオリングス



＜主題歌＞


オープニング主題歌：吉乃 「贄-nie-」


エンディング主題歌：八百歳比名子（CV:上田麗奈）「リリィ」



＜イントロダクション＞


「私は君を喰べに来ました。」


突如現れた人魚の少女・汐莉は 海辺の街に独り暮らす比名子の手を取り、優しく語りかける。


比名子の持つ血肉は、特別に美味しいという。


それは数多の妖怪を惹きつけるほどに…。


汐莉は、成熟し、最高の状態を迎えるまで比名子を守り “いずれ自分が喰べる”と約束する。


比名子の胸には 「このひとなら私の願いを叶えられるかもしれない」 という


切なる想いが浮かび―。



＜各種詳細＞


アニメ公式HP：https://wata-tabe.com/(https://wata-tabe.com/)


アニメ公式X(Twitter)：https://x.com/wttb_tv(https://x.com/wttb_tv) @wttb_tv (ハッシュタグ #watatabe )


アニメ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@wttb_tv @wttb_tv



(C)2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会