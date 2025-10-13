自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、フラットペダル(GX-MP709)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～10/16(木)AM11:59まで】

GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、

2025年10月13日(祝)～10月16日(木)AM11:59まで

新商品の「フラットペダル(GX-MP709)」のXプレゼントキャンペーンを開催!

応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。



「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!





「GORIX」公式X → https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)

商品の詳細

商品名：GORIX フラットペダル(GX-MP709)



販売先：

●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gx-mp709/

●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gx-mp709

●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH613CYM



販売価格：1,799円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。

商品内容

フラットペダル

素材

一体成型ナイロン/PP樹脂ボディ、ボロン鋼軸

サイズ

100 × 95 mm, 厚み約20mm

軸長

61 ± 2 mm

重量

344g（ペア）

取付ネジ径

9/16インチ

ベアリング

2DUベアリング

備考・注意点

・本製品は一般的な 9/16インチネジ規格のクランク に適合します。 → 一部のキッズバイク・特殊車両では取付不可。 ・左ペダルは逆ネジ 仕様です。取付時にはご注意ください。 ・取付には ペダルレンチ15mm または 六角レンチ8mmをご使用ください。 ・初期使用時はベアリングのなじみにより回転が固めの場合がありますが、使用とともにスムーズになります。 ・樹脂ボディのため、金属ピン付きペダルに比べて極端なトリックや激しい衝撃下では摩耗しやすいことがあります。