2025年10月14日（火）神奈川県川崎市の向ヶ丘遊園南口駅前に、コスパ抜群の「白木屋×バリヤス酒場」をオープン！
「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2025年10月14日(火)に「白木屋×バリヤス酒場 向ヶ丘遊園南口駅前店」をオープンします。
「白木屋×バリヤス酒場 向ヶ丘遊園南口駅前店」オープン記念セール！
◆オープン記念セール第１弾（※1）
開催期間：2025年10月14日（火）～2025年10月15日（水）の2日間限定
実施内容：キリン一番搾り（生）ジョッキ 1杯88円（税込）
（※1）留意事項
・お一人様2品以上の料理をご注文ください。（税込298円以上の商品が対象）
・別途、チャージ料（348円）がかかります。
・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。
・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。
◆オープン記念セール第2弾（※2）
開催期間：2025年10月16日（木）～2025年10月17日（金）の2日間限定
実施内容：料理全品半額
（※2）留意事項
・店内でご飲食の場合のみ。宴会コース、テイクアウト、デリバリー商品はセール対象外です。
・お一人様1ドリンク以上のご注文又は“飲み放題プラン”のご利用をお願いいたします。
・別途、チャージ料（348円）がかかります。
・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。
・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。
皆様のご来店をお待ちしております。
「白木屋×バリヤス酒場」について
「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などの居酒屋を運営する（株）モンテローザに新しいブランド「白木屋×バリヤス酒場」が誕生しました！
バラエティ豊かなお料理やお飲み物をバリヤス価格でお楽しみいただけるコスパ抜群の居酒屋です！
◆いち推しメニュー
もも肉・皮（かわ）・手羽を使った当店いち推しのバリヤス価格メニュー！
スパイシーな味がお酒に良く合います。
ぜひご賞味ください。
スパイシーペッパー串 1本99円（税込）
鶏もも肉を特製スパイスでしっかり味付けした、やみつきになる1品です。
鶏皮パリパリ揚げ串 1本99円（税込）
パリパリに揚げた鶏皮を特製の甘だれとスパイスで仕上げました。
ジューシーチキンバー 1本77円（税込）
醤油ベースのタレと厳選した複数のスパイスで漬け込んだジューシーな特製の手羽中揚げです。
白木屋×バリヤス酒場 向ヶ丘遊園南口駅前店 店舗情報
開店日時：2025年10月14日(火) 17：00～
営業時間：日～木・祝 17：00～0：00
住 所：神奈川県川崎市多摩区登戸2736-5 リンドウビル ３階
電話番号：044-934-4988
席 数：93席
会社概要
企業名：株式会社モンテローザ
代表者：代表取締役 大神 輝博
所在地：東京都杉並区梅里1-21-15
事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理
URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes