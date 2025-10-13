ハック満載！ 睡眠至上主義OLの日常『やすらぎさんは眠りたい』(青井べ子)が、コミックDAYSで10月13日より連載配信スタート！

株式会社講談社

生きるのに必要不可欠でありながら、現代社会で軽視されている存在「睡眠」。現代社会は躊躇なく我々の睡眠時間を奪っていく。そんな社会に抗う一人の女性がいた！ その名はやすらぎさん。ブラック企業でボロボロになった経験から、睡眠を中心に生活する「睡眠基本主義」を掲げる彼女は、マイペースに、時に人を救いながら充実した安眠ライフをおくっていく――！すぐ試せるハック満載、読むとためになる睡眠コメディ！





