【株式会社スカウト】企業版ふるさと納税を活用し、会津若松市に2年連続で累計200万円を寄付し、室井市長が感謝状を授与。

株式会社スカウト（東京都中央区銀座 代表取締役：馬場俊介）は、企業版ふるさと納税を活用し、福島県会津若松市に累計200万円を寄付いたしました。当社が会津若松市に企業版ふるさと納税をするのは2024年に続き、2度目となります。

この寄付に際しまして、2025年7月25日に会津若松市の市役所において贈呈式が開催され、室井照平市長より、当社代表取締役・馬場俊介へ感謝状が授与されました。

また、会社設立以来、会津若松市以外への寄付を含め、累計金額は1,000万円以上となりました。今後もCSR（企業の社会的責任）へ積極的に取り組んで参ります。

■ 株式会スカウト 代表取締役 馬場俊介のコメント

「従兄弟が父方・母方合わせて“16人”と多いことから、毎年のようにその従兄弟たちに子供・孫が生まれ、父親の出身地である会津には例年、お盆には親戚が30人前後、会津に集まり、賑やかに過ごしています。会津は私にとって非常に愛着のある場所です。自身も娘と息子、二人の子供を育てている背景から【結婚・出産・子育て】は常に身近なテーマとして捉えており、『結婚・出産・子育て支援と教育環境の整備』を進める取組に賛同し、2年連続の寄付を実施させて頂きました」

（左）代表取締役・馬場俊介と（右）会津若松市の室井照平市長 （2025年7月25日 会津若松市役所にて）（左）代表取締役・馬場俊介と（右）会津若松市の室井照平市長 （2024年8月5日 会津若松市役所にて）

