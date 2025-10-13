株式会社エイコーンズ

株式会社エイコーンズ（本社：広島県三次市、代表取締役：早船律子）**は、2025年10月13日（月・祝）、世界遺産・宮島の地に、四季の移ろいと静寂を愉しむ新たな憩いの空間「宮島茶寮 千景（センケイ）」を開業いたします。

本店舗は、創業160余年の歴史を誇る老舗旅館「岩惣」の離れ「楓泉」をリニューアル。日中は上質な和甘味を愉しむ茶寮として、夜は庭園の光と影が織りなす幻想的なバー空間として、二つの表情をもって皆様をお迎えします。移ろいゆく自然の美と心を解きほぐす静けさを、五感でご堪能いただけます。

■ 「千の景色、千の時間。」 ― 名に込めた想い

朝・昼・夜とともに移り変わる光、四季折々の自然の表情、そして訪れる方それぞれの心模様。一瞬一瞬が異なり、二度と同じ景色はありません。

「千景」という名には、そうした数えきれないほどの情景を、この地から愛でていただきたいという想いが込められています。一皿一杯に宿るのは、移ろう季節や光とともに、その瞬間だけの美しさ。

味わい、香り、余韻に至るまで、丁寧に仕立てた

一品一品が、訪れる方の記憶に深く刻まれる時間を紡ぎます。

■ 昼は茶寮、夜はバー 二つの世界を愉しむ空間

昼の茶寮では、厳選された素材と職人の技が織りなす上質な和甘味をご用意。「自分で作る季節のフルーツ大福と最中セット（1,500円/税込）」をはじめとしたユニークなメニューがラインナップ。自然光が差し込む庭園を望みながら、心をそっとほどくような穏やかな時間をお過ごしいただけます。

夜は一転、庭園がライトアップされ、光と影が静かに交錯する幻想的な雰囲気に包まれます。

深い静寂と美しい光に包まれるバー空間では、厳選されたお酒とともに、大人だけが愉しめる特別なひとときをご堪能ください。

▶︎メニュー一例

自分で作るフルーツ大福と最中のセット （税込1,500円）七輪団子 （税込1,200円）

黒糖きな粉みるくかき氷 （税込1,400円）抹茶みるくかき氷 （税込1,400円）

■ 店舗情報

・店舗名：宮島茶寮 千景（センケイ）

・オープン日：2025年10月13日（月・祝）

・所在地：〒739-0522 広島県廿日市市宮島町南町346（老舗旅館「岩惣」 離れ「楓泉」跡地）

・営業時間：甘味：11：00～18：00 BAR：18：30～23：00

・定休日：水曜日＋不定休

・席数：18席（茶寮）／18席（バー）

・アクセス：JR宮島口駅からフェリーで約10分、宮島桟橋より徒歩15分

・Instagram：https://www.instagram.com/senkei_miyajima

■ 会社概要

・会社名：株式会社エイコーンズ

・所在地：広島県三次市三次町1235-1

・代表者：代表取締役 早船 律子

・事業内容：飲食店の企画・運営、コーヒー豆の焙煎・小売・卸 ほか

・設立：2015年3月

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ESSENTHREE 早船

hello@essenthree.jp