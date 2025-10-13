累積販売個数 77,777個突破🍳”オリジナル商品を強化するために2018年ドイツ見本市へ”およそ7年間のリアルな結果と海外進出

藤田金属株式会社

2018年から製造・販売している藤田金属オリジナル 鉄フライパン「GARTEN」の累積販売個数 77,777個突破しました。本体部分は弊社製造、ハンドル部分はドイツの老舗ハンドルメーカーとの協業。販売開始から7年間、直営店・EC・卸販売・海外展開と多方面で販売し、ご家庭・プロの現場問わずご愛顧いただいております。

2018年 ドイツ キッチン・家庭用品の最大の国際見本市 ”Ambiente”初視察

2013年～2018年当時、価格競争、値崩れが激しく利益が薄い状態が続きました。また、新製品を出してもすぐに類似品が出回るという業界構造にも苦しみました。オリジナル商品を強化し、より多くの方々に鉄フライパンを使っていただきたいとの思いを秘め、世界の名だたる調理器具メーカーが出展されているAmbienteへ。そこで創業100年を超える老舗ハンドルメーカーと出会い、展示会会期中にサンプルを製造いただきお取引が始まりました。

2020年～”Ambiente”に出展

2018年 弊社工場に初来社 （左から弊社創業者、ドイツのハンドルメーカー社長、弊社前会長）

海外へ販路拡大のため、ドイツ”Ambiente”・フランス”Maison&Objet”に出展。

鉄本来の良さに加え、機能性を兼ね備えた製品を海外へアピールし、オリジナル商品の卸販売のみならずOEM・ODM、コラボ商品にも注力しています。今後は、各国代理店のオリジナル商品を製造し、各国の食文化や特色を生かした鉄製調理器具を開発・製造していきたい。（2026年も出展準備中）

2025年 ドイツハンドルメーカーへ訪問（左からハンドルメーカー社長、弊社前会長、ハンドルメーカー会長、弊社社長）"油ならし済み" 使い始めの手間要らず"藤田金属 独自ハードテンパー加工"

鉄板の温度が700°になるまで高温バーナーで焼きます。一定時間冷ました後、食用のオリーブオイルで馴染ませます。この加工をすることで、通常の鉄フライパンでは必要なご自宅での「油ならし」が不要になります。さらに、ハードテンパー加工をすることで「油ならし不要」に加えて、最初から油も馴染んでおりますので、「焦げ付き」や「こびりつき」「さび」やすさを軽減しております。ご自宅に届いてから、水洗いですぐにご利用いただけます。

ハードテンパー加工日常使いにピッタリな”ドイツ製ハンドル”

ステンレスと樹脂の混合ハンドルにより、熱が伝わりにくく、手に馴染みやすいデザイン。

ハンドルの高さが低めなので、持ち上げた時に安定しやすくなる設計も兼ね備えています。

バリエーション豊富なGARTEN シリーズ

沢山の方のニーズにお応えするためフライパン20cm/24cm/26cm/28cm、深型20cm/25cm、いため鍋20cm/24cm/28cm/30cm、卵焼き中/大など幅広いラインナップでご用意しております。本体だけでなく、金型の設計・製造まで自社一貫体制で行っており、市場調査やユーザーの声をもとに、今後もラインナップを拡充予定。

