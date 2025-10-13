E-COMEGROUPより、『DRAGON BALL CHARACTER TOTEBAG』を発売！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ(以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前 福岡本社:福岡市、代表取締役:迎 祐次)は、 ドラゴンボール キャンバス トートバッグを10月中旬に発売いたします！

大人気漫画『ドラゴンボール』のキャラクターのトートバッグは、POPなデザインでお出掛けが楽しくなること間違いなし☆

丈夫なキャンバス生地で大容量の為、サブバッグやエコバッグとしてもお使いいただけます！

どうぞお楽しみにお待ちください♪

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores



【Item information】

■CANVAS TOTEBAG

Price：\2,750（tax included）

■CHARACTER

・孫悟空（IVORY）・孫悟飯（BLACK）・ベジータ（IVORY）

・フリーザ（BLACK）・クウラ（IVORY）



【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。

すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。

イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/