【東京2拠点同時進出】movement dance school、町田校・西葛西校を10月20日に同時に開校！経験豊富な講師陣×2人校長体制で新時代のダンス教育を展開

上野を代表するダンススクール「movement dance school」のフランチャイズ展開として、株式会社BUZZ PRODUCTIONS（本社：東京都港区）は、2025年10月20日（月）にmovement dance school町田校・西葛西校を同時開校することを発表いたします。本家上野校で培った指導ノウハウを受け継ぎ、メジャーアーティストのバックダンサー経験を持つプロ講師陣による本格指導と、町田校の2人校長体制により、東京全域で新時代のダンス教育を展開してまいります。

✦ movement dance schoolフランチャイズ展開の戦略

■ 上野校の実績と信頼を継承した新拠点展開「上野を代表するダンススクール」として長年にわたり多くの受講生に愛され続けているmovement dance school。その確立された指導メソッドとブランド力を活かし、多摩地区の拠点となる町田校と、23区内の拠点となる西葛西校で東京全域のダンス愛好者にアプローチ。それぞれの地域特性を活かした指導体制で、より多くの方に質の高いダンス教育を提供します。

■ 地域に最適化された指導体制

町田校：2人校長体制による手厚いサポート

西葛西校：多彩なジャンルの専門講師による幅広い指導

上野校：お子様からご年配まで幅広い層に対応した実績ある指導

✦ 町田校：2人校長体制で実現する手厚い指導

SHIORI校長町田校 校長：SHIORI

5歳からダンスを始め、ballet、jazz、hiphop...あらゆるジャンルを習得。高校生からインストラクターを開始し、自分のヒップホップと出会い極めていく。世界大会に出場、レッスンやナンバー作品、アーティストのMVやツアーなど幅広く活動している。

町田校 校長：saya

5歳からダンスを始め、HIPHOP・JAZZ・Balletなど幅広いスタイルを学ぶ。

高校時代には都内のスクールで学びながら、ライブダンサーとしてもステージに立つ。

就職を経て、自身の表現を追求するために独立し、アメリカへ短期留学。

現在は、チーム育成やアーティストサポートなど、ダンスを軸に多方面で活動している。

saya校長

■ 2人校長体制の相乗効果

✦ 西葛西校：業界トップレベル講師陣による本格指導

- SHIORI：世界大会出場・メジャーアーティスト現場での実績による実践指導- saya：チーム育成・アーティストサポート経験による丁寧な個別指導- 「実績×育成」の最強コンビで、初心者からプロ志望まで幅広くサポート

■ 豪華講師陣による多彩なジャンル展開

業界トップレベルの実績を持つ講師陣が、HIPHOP、JAZZ、K-POP、テーマパーク等の多彩なジャンルで指導。メジャーアーティストのライブツアーサポート、大型テーマパーク出演、海外での活動経験など、豊富な現場経験を活かした本格的なレッスンを提供します。

✦ 開校記念特別キャンペーン

プロダンサー講師陣の写真

■ 両校共通特典

✦ 今後の展開

movement dance schoolでは、今回の東京2拠点同時展開を皮切りに、さらなるフランチャイズ展開を予定しております。各地域の特性を活かした指導体制で、全国のダンス愛好者に本格的な教育機会を提供してまいります。

✦ 施設概要

【movement dance school 町田校】

開校日：2025年10月20日（月）

所在地：STUDIO BUZZ町田内

東京都町田市原町田4-2-1

アクセス：JR町田駅北口から徒歩3分

【movement dance school 西葛西校】

開校日：2025年10月20日（月）

所在地：STUDIO BUZZ西葛西内

東京都江戸川区西葛西6-16-1 BPRスクエア西葛西地下1階

アクセス：西葛西駅南口から徒歩2分

【共通情報】

※ホームページ・予約サイトは公開準備中につき、今しばらくお待ちください

株式会社BUZZ PRODUCTIONS

社名：株式会社BUZZ PRODUCTIONS

本社所在地：本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：プロダクション運営、イベント制作

※株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/