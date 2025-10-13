アイデムフォトギャラリー［シリウス］第83回 プレザントクラブ写真展 期間：2025年10月16日（木）～10月22日（水）

株式会社アイデム

求人広告を企画・発行する株式会社アイデム（新宿区新宿 代表取締役：椛山亮）https://www.aidem.co.jp/ が運営するフォトギャラリー[シリウス] https://www.photo-sirius.net/ は第83回 プレザントクラブ写真展を10月16日（木）～10月22日（水）に開催いたします。

第83回 プレザントクラブ写真展

「プレザントクラブ」は、1921年10月、西山清が会長となって創立した写真会です。

現在は、会員数１５名で活動しています。最年少の中学１年生から８０代後半のメンバーが所属しており、楽しく各会員の写真のレベルアップと会員間の交流をはかることを目標に活動しています。

各メンバーは、それぞれ自分のテーマに取り組み写真活動を行っていますが、毎年共通の課題テーマを決めて写真展に向けて作品を作成しています。今年のテーマは「生命力」です。

当会の活動は、作品作りの感覚をみがくため講師指導の下、月例撮影会と月例作品研究会を基本としています。毎月開催する月例会では各メンバーが持参した作品に人気投票した後、講師・同人による作品指導・作例研究後、全員参加での意見交換を実施して、メンバーのレベルアップに務めてまいりました。今年１月から講師は、小島由紀子先生に代わりました。

今回「プレザントクラブ写真展」では、各メンバーが１年間取り組んだ自由題３点及び課題１点の合計約６０点を発表します。創立１０４年目、さらなる活動の活性化を目指していきます。

写真展の様子は「シリウスブログ」でもご紹介します！

■シリウスブログ

https://www.photo-sirius.net/blog/

■シリウス公式Facebook

https://www.facebook.com/photo.sirius

[お問い合わせ]

アイデムフォトギャラリー シリウス事務局

TEL：03‐3350‐1211

https://www.photo-sirius.net/