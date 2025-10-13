ÆüËÜ»°Âç´ñ½ñ¡Ø¥É¥°¥é¡¦¥Þ¥°¥é¡Ù¡¡´úÍÈ¤²5¼þÇ¯ PSYCHOSIS¤¬ºÆ¤ÓÉñÂæ²½¡ª¡¡2021Ç¯½é±é¤Ç¤ÏÄÉ²Ã¸ø±é´Þ¤àÁ´¸ø±é´°Çä¡¡¥Á¥±¥Ã¥È10·î13Æü(·î¡¦½Ë) ¸áÁ°10»þÈ¯Çä³«»Ï
¡ÖÆÉ¤à¤ÈÀº¿À¤Ë°Û¾ï¤ò¤¤¿¤¹¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ëÆüËÜ»°Âç´ñ½ñ¤Î°ì¤Ä¡¢Ì´Ìîµ×ºî¤Î·æºî¡Ø¥É¥°¥é¡¦¥Þ¥°¥é¡Ù¤¬¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê·Ï±é·àÉôPSYCHOSIS¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÉñÂæ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´úÍÈ¤²5¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢²¼ËÌÂô¡Ö·à¡×¾®·à¾ì¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô2-6-6¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï10·î13ÆüÆü(·î/½Ë)¸áÁ°10»þ¤è¤ê¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤Ç¤¹¡£
PSYCHOSIS¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë´úÍÈ¤²¸ø±é¡ØDGURA MAGRA -¥É¥°¥é¡¦¥Þ¥°¥é-¡Ù¤ÇÁ´¸ø±é´°Çä¤òµÏ¿¤·¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤â³«ËëÁ°¤Ë´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÎã¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿·àÃÄ¤Ç¤¢¤ë¡£
°Ê¹ß¡¢ÄÅ»³»°½½¿Í»¦¤·¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡ØTSUYAMA30¡Ù¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤òÉÁ¤¯¡ØGÀþ¾å¤Î¥¢¥ê¥¢¡Ù¡¢³ë¾þËÌºØ¤¬¥Ê¥Á¥¹¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡ØHOKUSAI And The Dr.Caligari¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¤ÈµÜÂô¸¼£¤ÎÀ¤³¦¤¬¸òºø¤¹¤ë¡Ø·²ÏÀ½øÀâ ALICE IN WONDERLAND -ÉÔ»×µÄ¤ÎÔ¢¤Î¥¢¥ê¥¹-¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤Ê¹â¼è±Ñ¤Îµº¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¼Â¸³Åª¤«¤ÄÄ©ÀïÅª¤ÊºîÉÊ¤ò¾å±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î±é·à¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¿·¿Ê·àÃÄ°éÀ®¸ø±é¤È¤·¤Æ»û»³½¤»Êºî¡ØÌÕ¿Í½ñ´Ê¡û¾å³¤ÊÓ¡Ù¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
Æ±Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿Ã«ºê½á°ìÏººî¡Ø¿ÍÌÌáÔ¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØÌÕ¿Í½ñ´Ê¡û¾å³¤ÊÓ¡Ù¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÁ´¸ø±é´°Çä¤òµÏ¿¤·¡¢PSYCHOSIS¤Ï¼ã¼ê·àÃÄ¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥¤¥äー¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÌ¡²è²È¡¦¾åÌî¸²ÂÀÏº¤¬Ã´Åö¡£±é½Ð¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿¹±ÊÍý²Ê¤È¤Î¶¦ºî¤Ï¡Ø±ÖÉÂÎ®¹Ôµ¡Ù¡ØÌÕ¿Í½ñ´Ê¡û¾å³¤ÊÓ¡Ù¤ËÂ³¤»°ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¡Ø¤ª¤Á¤é¤·¤µ¤ó¥¢¥ïー¥É2023¡¡ÉñÂæÈÇ¡Ù¤Ç¤Ï¡Ø±ÖÉÂÎ®¹Ôµ¡Ù¤Î¥Õ¥é¥¤¥äー¤¬Âè°ì°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð±é¤Ï¡¢½é±é¤«¤é¤ÎÂ³Åê¤ò´Þ¤à5¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£Àº¿ÀÉÂ±¡¤Çµ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤ÆÌÜ³Ð¤á¤ë¡ÖÀÄÇ¯¡×¤È¡¢¤È¤¢¤ë»ö·ï¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¡Ö¸â°ìÏº¡×¤òÔ¢ºê³¾¤ÈÁ¾ÅÄÌÀ¹¨¤¬¸ø±é¤´¤È¤Ë¸ò¸ß¤Ç±é¤¸¤ë¡£
ÀÄÇ¯¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¶å½£Äë¹ñÂç³Ø¶µ¼ø¡¦¼ãÎÓÇî»Î¤òÌø½½Ê¼±Ò¡¢ÀµÌÚÇî»Î¤ò¾®ÎÓÍ³¾°¡¢°ìÏº¤Îµö²Ç¤Ç¤¢¤ë¸â¥â¥è»Ò¤Ë¿·¿Í¡¦¹â¶¶¶×²»¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
²»³Ú¤Ï½é±é¤Ë°ú¤Â³¤¡¢EURO¡ÊSPEED-iD¡Ë¤ÈJ¡¦A¡¦¥·ー¥¶ー¤¬Ã´Åö¡£
¹ñÆâ³°¤Î¥´¥·¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿SPEED-iD¤ª¤è¤ÓEURO¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à³Ú¶Ê¤¬·àÃæ¤ÇÂ¿¿ô»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
²»³Ú¤È±é·à¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëPSYCHOSIS¤Î¸¶ÅÀ¤ò¡¢´ÑµÒ¤ÏÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ë¤Æ10·î13Æü¸áÁ°10»þ¤«¤éÈ¯Çä³«»Ï¡£
º£²ó¤âÂç¿Íµ¤¤ÎLIMITED TICKET¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏºÇÍ¥ÀèÆþ¾ìÀ°ÍýÈÖ¹æ¤È¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤À¡£¾åÌî¸²ÂÀÏº¤Î¥Õ¥é¥¤¥äー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¿¹±Ê¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ëè²ó´°Á´¼õÃíÀ¸»º¤Î¤¿¤á¼õÉÕ¤ÎÄùÀÚ¤Ï11·î13Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤«¤éSTUDENT(³ØÀ¸)¥Á¥±¥Ã¥È¤â¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
PSYCHOSIS
P S Y C H O S I S ¡á ¥µ¥¤¥³¥·¥¹¡£
¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÀº¿À¤òÇØ¹ü¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢²õ¤·¤Æ²ó¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê·Ï±é·àÉô¡£
¹â¼è±Ñ¡¢»û»³½¤»Ê¡¢Ã«ºê½á°ìÏº¤Ê¤É¡¢Ê¸³Ø¤È¥¢¥ó¥°¥é¤Î·ÏÉè¤ò¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¡¢
²á·ã¤µ¤È¥í¥Þ¥ó¥Á¥·¥º¥à¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ØSee the Darkness, to know the Darkness¡Ê°Ç¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë°Ç¤ò¤Î¤¾¤¯¡Ë¡Ù
Ä©È¯Åª¤ÇÈþ¤·¤¤ÉñÂæÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢¼ã¼ê·àÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
±é½Ð¡§¿¹±ÊÍý²Ê
¿¹±ÊÍý²Ê¡ÊLIKA MORINAGA¡Ë
1999Ç¯¡¢·î¿ª²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¡£¹â¼è±Ñ¤Î±é½Ð¼êË¡¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢J¡¦A¡¦¥·ー¥¶ー´Æ½¤¤Î¤â¤ÈÆÈ¼«¤Î±é½ÐÍýÏÀ¤ò¿¼²½¡£2020Ç¯¤Ë±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPSYCHOSIS¡×¤ò·ëÀ®¡¢ÍâÇ¯¡¢¸¸Ëâ²ø´ñ·à¡ØDGURA MAGRA -¥É¥°¥é¡¦¥Þ¥°¥é-¡Ù¤Ç±é½Ð¥Ç¥Ó¥åー¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢²»³Ú¡¢°áÁõ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¼«¤éÅý³ç¤·¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³ÎÎ©¡£
¤½¤ÎºîÉÊ·²¤Ï¡¢±é·à¡¦²»³Ú¡¦Èþ½Ñ¤ò±Û¶¤¹¤ë¡È¥Ö¥é¥ó¥ÉÅªÂ¸ºß¡É¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ·àÃÄ¶¨µÄ²ñ¡ÖÆüËÜ¤Î±é·à¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¿·¿Ê·àÃÄ°éÀ®¸ø±é¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢»û»³½¤»Ê¡ØÌÕ¿Í½ñ´Ê¡û¾å³¤ÊÓ¡Ù¤ÇÁ´¸ø±é´°Çä¤òÃ£À®¡£
¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É±é·à¤Î¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤òÀÚ¤êÂó¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø±é³µÍ×
PSYCHOSIS File¡§008
¸¸Ëâ²ø´ñ·à¡ØDGURA MAGRA-¥É¥°¥é¡¦¥Þ¥°¥é-RE/ºÆ±é¡Ù
¸¶ºî¡¡Ì´Ìîµ×ºî
µÓËÜ¡¡¹â¼è±Ñ¡Ê¥É¥°¥é¡¦¥Þ¥°¥é·î¿ªÈÇ¤è¤ê¡Ë
¹½À®¡¦±é½Ð¡¡¿¹±ÊÍý²Ê(PSYCHOSIS)
²»³Ú¡¡EURO(SPEED-iD)¡¿J¡¦A¡¦¥·ー¥¶ー
³¨¡¡¾åÌî¸²ÂÀÏº
¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î10Æü(¿å)～12·î14Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¡Ö·à¡×¾®·à¾ì
¢©155-0031
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô2-6-6¡Ö·à¡×¾®·à¾ì
²¼ËÌÂô±Øµþ²¦°æ¤ÎÆ¬ÀþÃæ±û¸ý²þ»¥¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
²¼ËÌÂô±Ø¾®ÅÄµÞÀþÅì¸ý²þ»¥¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
Àº¿ÀÉÂ±¡¤Î°ì¼¼¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿ÀÄÇ¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡£
Àº¿À²Ê°å¡¦¼ãÎÓÇî»Î¡¢¤½¤·¤ÆÀµÌÚÇî»Î¤ÎÏÀÊ¸¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤ÏÃÇÊÒÅª¤Êµ²±¤òÃ©¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¤ä¤¬¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¸â°ìÏº¡É¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ²Ä²ò¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤Î±Æ¡£
ÀÄÇ¯¤Ï¼¡Âè¤Ë¡¢°Õ¼±¤Î±üÄì¤ËÀø¤à¡È¶¸µ¤¡É¤È¡È°äÅÁ¡É¤ÎÆæ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸½¼Â¤ÈÌ´¡¢Àµµ¤¤ÈºøÍð¤Î¶³¦¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯--¡£
ÆüËÜ»°Âç´ñ½ñ¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÌ´Ìîµ×ºî¤Î·æºî¡Ø¥É¥°¥é¡¦¥Þ¥°¥é¡Ù¡£
¤½¤Î¶¸µ¤¤È¸¸ÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢PSYCHOSIS¤¬ºÆ¤ÓÉñÂæ²½¤¹¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô
¿¹±ÊÍý²Ê / ¹âÅÄ¤æ¤« / Ô¢ºê³¾ / ¾®ºäÃÎ»Ò / Æî±ÀÈþ¹á / ´òÌî¤æ¤¦ / Á¾ÅÄÌÀ¹¨(¥â¥á¥é¥¹) / ¥Ï¥é¥°¥Á¥ê¥µ(¤Ô¤Ô¤¹¤È¤ì¤Ã¤í) / ¹â¶¶Í¥ÂÀ(±é·à¼Â¸³¼¼¡ûËüÍ°úÎÏ) / ÃæÂ¼¤Ä¤°¤ß / ¾®ÎÓÍ³¾°(¿¼³¤ÍÎÅõ) / ÂçÅçÊþ·Ã(¤ê¤¯¤í¤¢¤ì) / Ìø½½Ê¼±Ò(¤¤¤²¤¿²°) / ÌÚ²¼¹ÈÍÕ / °½ÉôºÚÄÅ»Ò / Å·µÜÍèÍèÍè / ¹â¶¶¶×²»¡ÊMIT ARTISTS¡Ë / °ËÆ£ÈþÆà¡¡ ¢¨½Ð±é·è¤Þ¤Ã¤¿½ç
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡¡Ì´Ìîµ×ºî
µÓËÜ¡¡¹â¼è±Ñ¡Ê¥É¥°¥é¡¦¥Þ¥°¥é·î¿ªÈÇ¤è¤ê¡Ë
¹½À®¡¦±é½Ð¡¡¿¹±ÊÍý²Ê(PSYCHOSIS)
²»³Ú¡¡EURO(SPEED-iD)¡¿J¡¦A¡¦¥·ー¥¶ー
³¨¡¡¾åÌî¸²ÂÀÏº
²»¶Á¥×¥é¥ó¡¡Âç´ÓÍÀ(SE SYSTEM)
²»¶Á¥ª¥Ú¡¡²ÃÆ£°ìÇî
¾ÈÌÀ¡¡¹âÀ¥Í¦Í¤
¼Ì¿¿ ¥¤¥Þ¥¤¥È¥·¥Ò¥í
ÉñÂæÈþ½Ñ¡¡¿¼³¤ÍÎÅõ
»£±Æ studioGIFT
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー ·§Ã«ÍÎ¹¬(¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°)
¹¹ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¿¹±ÊÍý²Ê
½õÀ®¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÎò»ËÊ¸²½ºâÃÄ
¥¢ー¥Ä¥«¥¦¥ó¥·¥ëÅìµþ¡ÚÅìµþ¥é¥¤¥Ö¡¦¥¹¥Æー¥¸±þ±ç½õÀ®¡Û
¶¨ÎÏ
·î¿ª²Î·àÃÄ¡¿¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¿¥Í¥Ó¥å¥é¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¿Ì´Ìîµ×ºî¤È¿ù»³»°Âå¸¦µæ²ñ
¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
12/10(¿å)19¡§00¡ÚA¡Û
12/11(ÌÚ)14¡§00¡ÚB¡Û/19¡§00¡ÚA¡Û
12/12(¶â)14¡§00¡ÚA¡Û/19¡§00¡ÚB¡Û
12/13(ÅÚ)14¡§00¡ÚB¡Û/19¡§00¡ÚA¡Û
12/14(Æü)14¡§00¡ÚB¡Û
¢¨¼õÉÕ³«»Ï¤Ï³«±é¤Î60Ê¬Á°¡¿¢¨µÒÀÊ³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°
¢¨¡ÚA¡ÛÀÄÇ¯¡§Á¾ÅÄÌÀ¹¨¡¿¸â°ìÏº¡§Ô¢ºê³¾¡¢¡ÚB¡ÛÀÄÇ¯¡§Ô¢ºê³¾¡¿¸â°ìÏº¡§Á¾ÅÄÌÀ¹¨
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡ÊÀ°Íý·ôÈÖ¹æÉÕ¡¿Á°Çä¤ê¡Ë
LIMITED TICKET¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¡Ë¡Ä7900±ß(Á÷ÎÁ¹þ¤ß)
ADVANCE TICKET¡Ê°ìÈÌÁ°Çä¤ê¡Ë¡Ä4800±ß
STUDENT TICKET(³ØÀ¸)¡Ä2800±ß¡¡¢¨Í×³ØÀ¸¾Ú
¢¨LIMITED TICKET¤Î¼õÉÕ¤Ï11·î13Æü¤Þ¤Ç¡£T¥·¥ã¥Ä¤ÎÈ¯Á÷¤Ï12·î½é½Ü¤òÍ½Äê¡£
10·î13Æü(·î)AM10:00～ ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï
¡ÚÈ÷¹Í¡Û
¢¨¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ë¤ÆLIMITED¡¿ADVANCE¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡Ú³«¾ì5Ê¬Á°º¢¡Û¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£À°Íý·ôÈÖ¹æ½ç¤Ë¤ªÊÂ¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ë¤ÆSTUDENT¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¡Ú³«±é10Ê¬Á°¡Û¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ØÀ¸¾Ú¤ò³ÎÇ§¤Î¤Î¤ÁÀ°Íý·ôÈÖ¹æ½ç¤ËÆþ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆüÀº»»¤ÎÊý¤Ï¼õÉÕ½ç¤ÇÀ°Íý·ôÈÖ¹æ¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ¾ì½ç¤ÏLIMITED¢ª¾·ÂÔ¢ªADVANCE¢ªSTUDENT¤Î¤´°ÆÆâ¤Ç¤¹¡£
¢¨³«±é¸å¤Ë¤ª¸«¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤Ï¸«¤Å¤é¤¤¤ªÀÊ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¸ø±é¤ÏÇú²»¡¦¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤Þ¤¿¤Ï´°Á´¤Ê°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø±é¥È¥ì¥¤¥éー¡Û
