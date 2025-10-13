【名古屋4店舗目】“主食”になるサラダボウル専門店『WithGreen』名古屋栄セントラルパークに10月13日（月）オープン

株式会社 WithGreen

『WithGreen 名古屋栄セントラルパーク店』10/31まで販売する季節限定サラダ

一杯で主食になるサラダボウル専門店「WithGreen」を運営する株式会社WithGreen（本社：東京都中央区、代表取締役：武文智洋）は、2025年10月13日（月）に、名古屋栄セントラルパーク（愛知県名古屋市）に44店舗目となる『WithGreen 名古屋栄セントラルパーク店』をオープンいたします。

「WithGreen」では、季節ごとの旬野菜を中心に、お肉や玄米など、様々なトッピングやドレッシングをお客様ご自身がお好みに合わせてセレクトいただけます。ヘルシーで美味しく毎日食べたくなる、ボウル一杯で「主食」となるサラダボウルをご提供しています。

名古屋エリア４店舗目の出店！日々のランチに、サラダボウルという選択肢を

WithGreenは、東京を中心に関東・中部・近畿・九州エリアで展開し、『WithGreen 名古屋栄セントラルパーク店』のオープンをもって、全国44店舗目となります。オフィスワーカーや近隣住民、旅行者まで様々な方が行き交うエリアで、「主食」になるサラダボウルという健康的な食の選択肢をご提案できることを、大変嬉しく思います。『WithGreen 名古屋栄セントラルパーク店』は、10席のイートインをご用意しております。ご自宅やオフィスでのランチに、またお忙しい日にはデリバリーでもご利用いただけるなど、お客様それぞれのライフスタイルに寄り添った形で、サラダボウルをお届けしてまいります。

WithGreenでは、季節の旬野菜を中心に、お肉や玄米などの多彩なトッピングやドレッシングを自由に選べる“カスタムサラダボウル”を提供しています。ヘルシーでありながらしっかりと満足感があり、毎日でも食べたくなる「主食になるサラダ」として、皆さまの食卓やランチタイムを豊かに彩ります。

店舗概要

店舗名 ：WithGreen 名古屋栄セントラルパーク店

オープン日 ：2025年10月13日（月）

住所 ：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-15-13先 セントラルパーク地下街フロアマップ17番区画

店内座席数 ：10席

TEL ：052-212-8750

営業時間 ：月～土 10:00～21:00 日・祝 10:00～20:00

＜ストアマネージャーからのコメント＞

このたび、名古屋エリア4店舗目となる『WithGreen 名古屋栄セントラルパーク店』を2025年10月13日（月）にオープンいたします。WithGreenのコーポレートスローガンである「with your life」を胸に、皆さまの毎日に寄り添い、楽しく健やかな時間をサポートできればと願っております。

スタッフ一人ひとりが心を込めて仕上げたサラダボウルを、笑顔とともにご提供いたします。

皆さまのご来店を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

（WithGreen 名古屋栄セントラルパーク店ストアマネージャー）

株式会社WithGreen

2016年に東京で創業。お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたいという想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは、『WithGreen with your life』。

サラダボウルという新しい食文化を通して、お客さま・生産者・パートナーとの間に、商品やサービスを超えた絆を築いていく企業を目指しています。現在は全国で44店舗を展開し、今後も拡大していく予定です。





【サラダボウルについて】

一杯で『主食』となることをコンセプトに、私たちWithGreenはサラダボウルを提供しています。創業以来、台風や天災などの特殊な状況を除いては、国産野菜を使うことを大切にしてきました。日本には四季があり、美味しい旬の野菜があります。２か月ごとに「季節限定サラダ」を作り、日本にある豊かな四季と食材を、サラダボウルを通して楽しんでいただきたいと考えています。





【会社概要】

社名 ：株式会社 WithGreen

代表 ：代表取締役 武文智洋（たけふみ ともひろ）

本社所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-3

URL ：https://withgreen.club/

設立 ：2016年

資本金 ：5,000万円

従業員数 ：1,160名（2025年10月現在）

事業内容 ：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営

E-mail ：press@withgreen.co.jp

公式インスタグラム：@withgreen_official

https://www.instagram.com/withgreen_official/