中学受験 算数専門塾「フォトン算数オンライン教室」が首都圏の11社局各路線にて、まど上広告を開始 ！

株式会社フォトン算数クラブ

株式会社フォトン算数クラブ（本社：東京、代表取締役社長：武井信達）が運営する、フォトン算数オンライン教室は、2025年10月13日（月）に首都圏の11社局（JR東日本、東京メトロ、都営地下鉄、小田急電鉄、京王電鉄、東急電鉄、京急電鉄、東武鉄道、西武鉄道、京成電鉄、相模鉄道）にて、まど上広告の掲出を開始します。中学受験における算数の重要性を広めるとともに、算数を通じて論理的な思考力を育み、受験だけでなく中学・高校数学にもつながるハイレベルな算数力を身につけていただけるよう、高品質なオンライン教育を提供することを目的としています。

・全国どこからでも、高品質な算数を学べる―フォトン算数オンライン教室

フォトン算数オンライン教室は、首都圏で高い評価を得ているフォトン算数クラブ（対面教室）と同じカリキュラムを提供するオンライン学習システムです。対面教室は、入塾試験の倍率が約5倍という人気ぶりで「受けたくても受けられない」と言われるほど。

しかしオンラインなら、入塾テストなしで、国内最高水準の算数教育を全国どこからでも受講できます。これが、フォトンがオンラインで提供する最大の価値です。

・算数が合否を分ける―だからこそ早期の積み上げを

中学受験において算数は合否を左右する最重要科目のひとつです。配点が高く差がつきやすい算数は、早い段階から基礎力を固め、論理的思考力や応用力を養うことで大きな成果につながります。

フォトン算数オンライン教室では、復習のタイミングを細かに設定し、効率よく学習を積み上げられる仕組みを導入。さらに、塾長・武井による丁寧な解説動画で、お子様の理解と自信を着実に育みます。

・レベル別だから、無理なく学習できる

フォトン算数オンライン教室では、これまで難関中学受験を目指すお子様向けの「受験コース」のみを展開してきましたが、2026年度からは新たに「進学コース」を開設します。これにより、受験をされないお子様にも高品質な算数の学びを提供し、より多くのお子様に安心してご利用いただける体制を整えました。

受験コース―難関中学合格を目指すお子様向け

首都圏で高い合格実績を誇るフォトン算数クラブ対面教室のカリキュラムをそのままオンラインで学べるコースです。

論理的思考力や応用力を段階的に鍛え、難関中学入試に必要な実践力を養成。復習の仕組みと塾長・武井による解説動画で、志望校合格を見据えた本格的な学習が可能です。

進学コース―受験をされないお子様向け

受験を予定していないお子様向けに設計されたコースで、中学受験特有の内容を省き、基礎から発展まで幅広く算数を学びます。

算数の面白さを体感し、柔軟な思考力を育成。無理なく進められる復習と解説動画により、「わかる」「できる」喜びと学習への自信を積み重ねられます。

・広告概要

2026年度 オンライン教室 生徒募集 :https://online.photon-sansu.jp/2025/09/01/new_students_2026/?utm_source=prtimes_madoue_ad&utm_medium=recruiting&utm_campaign=online

このたび、首都圏の11社局でまど上広告を展開し、より多くの保護者の皆様にフォトン算数オンライン教室を知っていただける機会を広げました。首都圏で18年間実績を積み重ねてきた対面教室と同じ教育内容を、場所を問わずご家庭に届けられるのはオンラインならではの強みです。通塾が難しいご家庭でも、質の高い算数教室を安心してご選択いただけます。

次の内容にてまど上広告を掲出します。

フォトン算数オンライン 受験コース・進学コース「”入塾テストなし”のオンライン授業で御三家・早慶中レベル以上に脅異の進学率64％」

- 掲出期間：2025年10月13日（月）～10月26日（日）- 掲出区間：首都圏 11社局各路線- - JR東日本 （首都圏の主な路線）- - 東京メトロ 全線- - 都営地下鉄 全線- - 小田急電鉄 全線- - 京王電鉄 全線- - 東急電鉄 全線（世田谷線を除く）- - 京急電鉄 全線- - 東武鉄道 本線南部・日比谷線直通・半蔵門線直通・東武アーバンパークライン・東上線- - 西武鉄道 全線- - 京成電鉄 全線（松戸線・北総線を含む）- - 相模鉄道 全線

※鉄道、駅、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

・株式会社フォトン算数クラブについて

株式会社フォトン算数クラブは、塾長・武井が首都圏に立ち上げた、小学生を対象に最難関中学合格を目指す算数専門塾であり、今年で創業18年を迎えました。毎年、塾生の8割以上が御三家・早慶レベル以上の中学校へ進学し、業界最高峰の進学実績を誇っております。さらに、2021年にはオンライン教室を開講し、日本のみならず、海外のご家庭からも高い評価をいただいております。

- 代表取締役社長：武井 信達- 創業：2007年5月- 資本金：1億円- 公式サイト：- - フォトン算数クラブ（対面）(https://www.photon-sansu.jp/?utm_source=prtimes_madoue_ad&utm_medium=taimen_link&utm_campaign=taimen)- - フォトン算数オンライン教室（オンライン）(https://online.photon-sansu.jp/?utm_source=prtimes_madoue_ad&utm_medium=online_link&utm_campaign=online)- 所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2-3-12 Tennozu Bay Tower 8階