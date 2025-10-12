郡山市歴史情報博物館第３回企画展「記録から読み解く日本と郡山の歴史～時代を証言するたからもの～」開幕［福島県郡山市役所］

郡山市

2025年10月11日(土)、国立公文書館所蔵の資料を中心に、近代日本と同時期の郡山の主な出来事を公文書の視点から読み解く企画展が開幕します。

＜企画展「記録から読み解く日本と郡山の歴史～時代を証言するたからもの～」＞

https://www.city.koriyama.lg.jp/site/historymuseum/157781.html(https://www.city.koriyama.lg.jp/site/historymuseum/157781.html)

郡山市歴史情報博物館による３回目となる企画展は、「記録から読み解く日本と郡山の歴史～時代を証言するたからもの～」と題して、国立公文書館が所蔵する資料を展示し、明治以降の日本と郡山の歴史を公文書の視点から読み解きます。

日本の近現代史を代表する資料が郡山に集結し、「終戦の詔書」、「日本国憲法」の複製や「国民所得倍増計画」の閣議決定文書など日本政府が作成した文書や、同時代の郡山の特定歴史公文書等を紹介します。また、郡山発展の礎となった安積開拓に関する資料も展示します。

【郡山市歴史情報博物館WEBサイト】

URL：https://www.city.koriyama.lg.jp/site/historymuseum/

・企画展概要

【会期】

202５年10月11日(土)から11月24日(月・振替休日)まで

【場所】

郡山市歴史情報博物館（福島県郡山市麓山一丁目５-30）

【開館時間】

９時30分～17時00分（入館は16時30分まで）

【休館日】

月曜日、毎月最終金曜日

※10月13日（祝）、11月３日（祝）、11月24日(休)は開館、10月14日（火）、11月４日（火）が休館

【観覧料】

※入館は無料

企画展：一般500円、高校生・大学生・65歳以上400円

※団体割引あり、中学生以下、障害者手帳をお持ちの方は無料

※前売り券はありません

・イベント

≪ギャラリートーク≫

国立公文書館職員によるギャラリートーク

【日時】

10月11日(土)14時～、11月８日(土)15時～

【会場】

当館企画展示室 ※要企画展観覧券

当館職員によるギャラリートーク

【日時】

10月18日(土)14時～、11月24日(休)14時～

【会場】

当館企画展示室 ※要企画展観覧券

≪記念講演会「記録に息づく人間の物語～文学と歴史の交差点で～」≫

企画展を記念して、講師に日本文学研究者のロバート・キャンベルさんをお迎えし、講演会を開催します。

【日時】

10月25日(土)13時30分～15時30分

【会場】

アサカ理研郡山中央図書館３階視聴覚ホール（郡山市麓山一丁目５-25）

【定員】200人 ※申込期限終了

【URL】

https://www.city.koriyama.lg.jp/site/historymuseum/157779.html

≪公文書読み聞かせ「農地改革」≫

国立公文書館所蔵の紙芝居「農地改革」の読み聞かせを行います。

【日時】

11月８日(土)14時～15時

【会場】

オープンスペース

【出演】

豊増良子さん（郡山市図書館登録ボランティア）、他

≪映画上映会「甦る怪盗！ジゴマ・ナイト」≫

大正時代に大ヒットした怪盗小説原作の無声映画を活動弁士の実演と共に上映します。

【日時】

令和7年11月15日（土）午後6時30分～午後8時

【会場】

当館オープンスペース

【定員】

70人 ※階段席事前申込制（事前に申込みをされた方を優先して席に御案内します。）

【出演】

片岡一郎さん（活動弁士・声優）、他

【URL】

https://www.city.koriyama.lg.jp/site/historymuseum/160131.html

≪国立公文書館オリジナルグッズ販売≫

新しい時代を告げた“元号発表の書”の「平成」「令和」のクリアファイルを数量限定で販売します。

【料金】

各300円（税込）

・本件に関するお問合せ先

郡山市歴史情報博物館

電話：024-923-8921 Mail：hakubutsukan@city.koriyama.lg.jp