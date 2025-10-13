服飾雑貨メーカー川辺株式会社　「ジルスチュアートwithディック・ブルーナ」の大人可愛いハンカチ＆保冷・保温ケースシリーズ新発売！

川辺株式会社

ディック・ブルーナさんの作品に登場する茶色いくまのキャラクター『ボリス』。


ジルスチュアートの世界観にキュートな『ボリス』が溶け込み、世代を超えて愛されるスペシャルなデザインのアイテム登場です！







●タオルハンカチ　価格:\1,320 (税込) サイズ:約28×28cm

ボリスをアップリケ刺繍したアラベスクモチーフのタオルハンカチ。


裾に入ったキラキラのラインもアクセントになっています。




●保冷・保温ケース スクエア型タイプ　\4,620 (税込) サイズ:約W21×H25×D11cm

●保冷・保温ケース サコッシュタイプ　\4,400 (税込) サイズ:約W18×H23.5cm

保冷・保温ケースは、お花や星モチーフなどのフェミニンな雰囲気の中にボリスをデザイン。


落ち着いたカラーリングで大人可愛く仕上げました。


お出掛けやお買い物など、色々な場面で活躍しそうなアイテムです。




●ハンカチ　価格:\1,320 (税込) サイズ:約48×48cm

ハンカチは保冷・保温ケースとお揃い柄なので、コーディネートして使えます。


バッグに結んでアクセントとしても目を引きそうです。




どれも特別感があり、プレゼントとしてもおすすめのシリーズです。




■発売：川辺株式会社
発売時期：2025年10月下旬より順次販売
販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場・インターモード川辺オンラインショップ


※店舗により発売日が前後する可能性もございます。



