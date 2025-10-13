服飾雑貨メーカー川辺株式会社　「ジルスチュアートwithディック・ブルーナ」の大人可愛いハンカチ＆保冷・保温ケースシリーズ新発売！

川辺株式会社

ディック・ブルーナさんの作品に登場する茶色いくまのキャラクター『ボリス』。

ジルスチュアートの世界観にキュートな『ボリス』が溶け込み、世代を超えて愛されるスペシャルなデザインのアイテム登場です！

●タオルハンカチ 価格:\1,320 (税込) サイズ:約28×28cm

ボリスをアップリケ刺繍したアラベスクモチーフのタオルハンカチ。

裾に入ったキラキラのラインもアクセントになっています。

●保冷・保温ケース スクエア型タイプ \4,620 (税込) サイズ:約W21×H25×D11cm●保冷・保温ケース サコッシュタイプ \4,400 (税込) サイズ:約W18×H23.5cm

保冷・保温ケースは、お花や星モチーフなどのフェミニンな雰囲気の中にボリスをデザイン。

落ち着いたカラーリングで大人可愛く仕上げました。

お出掛けやお買い物など、色々な場面で活躍しそうなアイテムです。

●ハンカチ 価格:\1,320 (税込) サイズ:約48×48cm●ハンカチ 価格:\1,320 (税込) サイズ:約48×48cm

ハンカチは保冷・保温ケースとお揃い柄なので、コーディネートして使えます。

バッグに結んでアクセントとしても目を引きそうです。

どれも特別感があり、プレゼントとしてもおすすめのシリーズです。

■発売：川辺株式会社

発売時期：2025年10月下旬より順次販売

販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場・インターモード川辺オンラインショップ

※店舗により発売日が前後する可能性もございます。

●問い合わせ先

・お問い合わせフォーム https://www.kawabe.co.jp/form/

・フリーダイヤル 0120-077-927(インターモード川辺)

※10:00～12:00、13:00～17:45(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)



●企画・デザイン・製造 各種OEMに関するご相談

https://www.kawabe.co.jp/contact/oem.html



●Official Web Site

https://www.kawabe.co.jp/

●Official Online Shop

https://shop.kawabe.co.jp/



●Instagram：@intermode_kawabe

https://www.instagram.com/intermode_kawabe/?hl=ja



●X：@intermodekawabe

https://twitter.com/intermodekawabe