服飾雑貨メーカー川辺株式会社 「ジルスチュアートwithディック・ブルーナ」の大人可愛いハンカチ＆保冷・保温ケースシリーズ新発売！
ディック・ブルーナさんの作品に登場する茶色いくまのキャラクター『ボリス』。
ジルスチュアートの世界観にキュートな『ボリス』が溶け込み、世代を超えて愛されるスペシャルなデザインのアイテム登場です！
●タオルハンカチ 価格:\1,320 (税込) サイズ:約28×28cm
ボリスをアップリケ刺繍したアラベスクモチーフのタオルハンカチ。
裾に入ったキラキラのラインもアクセントになっています。
●保冷・保温ケース スクエア型タイプ \4,620 (税込) サイズ:約W21×H25×D11cm
●保冷・保温ケース サコッシュタイプ \4,400 (税込) サイズ:約W18×H23.5cm
保冷・保温ケースは、お花や星モチーフなどのフェミニンな雰囲気の中にボリスをデザイン。
落ち着いたカラーリングで大人可愛く仕上げました。
お出掛けやお買い物など、色々な場面で活躍しそうなアイテムです。
●ハンカチ 価格:\1,320 (税込) サイズ:約48×48cm
ハンカチは保冷・保温ケースとお揃い柄なので、コーディネートして使えます。
バッグに結んでアクセントとしても目を引きそうです。
どれも特別感があり、プレゼントとしてもおすすめのシリーズです。
■発売：川辺株式会社
発売時期：2025年10月下旬より順次販売
販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場・インターモード川辺オンラインショップ
※店舗により発売日が前後する可能性もございます。
