インドネシアの大手消費財メーカーであるWings Group社が「AnyTag」を導入。インドネシア国内のインフルエンサーマーケティングを支援

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔、以下「当社」） は、インドネシアの大手消費財メーカーであるWings Group社に、インフルエンサーマーケティングプラットフォームである「AnyTag」を導入したことをお知らせします。

■背景

Wings Group社は、インドネシアで広く知られる日用品メーカーであり、国民に愛されるブランドを多数展開しています。同社は、急成長するインドネシア市場において、主要ブランドである粉末タイプの栄養補助飲料「Segar Dingin」などのブランド認知度と顧客エンゲージメント向上を目指し、インフルエンサーマーケティングの強化に向けてAnyTagの導入を決定しました。

■支援内容

AnyTagを活用し、インドネシア市場におけるインフルエンサーマーケティング施策の高度化と効率化を支援します。インフルエンサーの選定・起用から、キャンペーンの管理、効果測定、レポーティングまでを一元的に支援。データドリブンなPDCAサイクルの運用により、施策の質とスピードを両立し、ブランドの持続的な成長を後押しします。

■AnyMind Group, Country Manager of Indonesia, Lidyawati Aurelia のコメント

インドネシアで高い信頼と人気を誇るWings Group社と協業できることを大変嬉しく思います。当社のAnyTagプラットフォームは、インフルエンサーキャンペーンの効果をデータで可視化・分析し、施策のパフォーマンスを最大化するためのテクノロジーとデータ基盤を提供します。本連携を通じて、ブランド認知度とエンゲージメントが大幅に向上すると確信しています。

■Wings Groupについて

Wings Groupは、1948年に創業をしたインドネシアの大手消費財メーカーです。洗剤や石鹸といった日用品から、食品や飲料、パーソナルケア製品まで、幅広いブランドを展開しています。インドネシアの国民生活に深く根ざした存在として広く認知され、長年にわたり高品質で信頼性の高い製品を提供し続けることで、国内市場で確固たる地位を築いています。

URL：https://wingscorp.com/(https://wingscorp.com/)

■インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「AnyTag」

AnyTagは、企業のインフルエンサーマーケティングを支援するプラットフォームです。インサイトデータとAIを活用し、最適なインフルエンサーの選定やキャスティングを可能にするほか、キャンペーン実施後には、投稿のリアルタイムレポートや効果測定機能も提供します。また、SNSアカウントとの連携により、企業のSNS運用管理ツールとしても活用可能です。2025年6月末時点で、世界45以上の国・地域の110万人以上のインフルエンサーにアクセス可能です。

URL：https://anytag.jp/ja/

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。EC・マーケティング・生産管理・物流などの領域で、11個のプラットフォームやソリューションを展開。プラットフォームとオペレーション支援を組み合わせた「BPaaS」（Business Process as a Service）モデルで提供することで、DX推進と業務の効率化・省人化を実現し、クライアントの事業成長に貢献します。東証グロース上場（証券コード：5027）。



会社名 ：AnyMind Group株式会社

設立 ：2016年4月

URL ：https://anymindgroup.com/ja/

所在地 ：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F

代表者 ：代表取締役CEO 十河 宏輔

拠点 ：日本（東京・佐賀）、シンガポール、タイ（バンコク：2拠点）、ベトナム（ホーチミン・ハノイ）、インド（ムンバイ・デリー・バンガロール）、インドネシア（ジャカルタ・バンテン）、フィリピン、台湾、香港、マレーシア（クアラルンプール・プタリンジャヤ）、カンボジア、アラブ首長国連邦、上海、深セン、杭州、韓国、サウジアラビア



事業概要：

ブランドコマース事業

ブランド企業及びインフルエンサー・クリエイターなどの個人向けに、EC及びD2C領域を中心としたブランドの設計・企画から、生産管理、ECサイトの構築・運用、マーケティング、物流管理をワンストップで支援するプラットフォームを開発・提供しています。



パートナーグロース事業

Webメディアやアプリを運営するパブリッシャーとクリエイター向けに、自社プラットフォームを活用した収益化及びブランド成長に向けた支援サービスを提供しています。