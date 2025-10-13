カンガルーベビーラッシュ到来中【国営海の中道海浜公園】

一般財団法人 公園財団

国営海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）の動物の森で、カンガルーのベビーラッシュが到来しています。10/10(金)時点で3頭が顔を出し、さらにもう1頭生まれる予定です。

最初に生まれた子は袋の外で元気に飛び回っている姿を見せることも多いです。他の子はなかなか顔を見せませんが、15時以降は顔を出すことが多いです。訪れた人は、顔を出す瞬間を今か今かと待ち構え、出てきた瞬間にその可愛らしさに思わず笑顔をこぼしています。

また、カンガルーエリア付近に新フォトスポット「ハグハグカンガルーフォトスポット」も登場。思わずハグしたくなるような、親子カンガルーの可愛さが詰め込まれたアート作品です。

■カンガルー赤ちゃん情報

■分類：有袋目カンガルー科アカカンガルー

■誕生日：8/13、10/1、10/7 各1頭

■家族：お父さん シー

お母さん キララ、リン、チャラ

※本公園では、「初めて顔を出した日」をカンガルーの誕生日としています。残り1頭の誕生もお楽しみに！

■新フォトスポット「ハグハグカンガルーフォトスポット」

来園の思い出になる日付看板も設置。いずれも園内で発生した廃材を使って作りました。

作：しばたみなみ氏

カンガルー赤ちゃんギャラリー

お母さんと2ショットお父さんと2ショット

国営海の中道海浜公園

海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25

TEL：092-603-1111 FAX：092-603-1199

公園ホームページ： https://uminaka-park.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/uminaka.go.jp/

X： https://x.com/uminakapark

Instagram： https://www.instagram.com/uminonakamichiseasidepark/