Âç¿Íµ¤¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥µ¥×¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMBiQUE¡×¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë
e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖNOEZ FOXX¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëNOEZ FOXX³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾¾ËÜ ¸¾Êâ¡¢°Ê²¼¡ÖNOEZ FOXX¡×)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSOLIA(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:À¾¸ýÀ¬Ïº)¤¬Å¸³«¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥µ¥×¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMBiQUE(¥¢¥ó¥Óー¥¯)¡×¤È¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ÎÇØ·Ê
AMBiQUE¤Ï¡¢¡ÖBe Ambitious & Unique(¾¯Ç¯¿´¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹)¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢Íß¤·¤¤À®Ê¬¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÇÀÝ¼è¤Ç¤¤ë"¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó"¥¿¥¤¥×¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢NOEZ FOXX¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¸µRepezen Foxx¤ÎDJ? Foy¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦°ì¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤¹¼¡À¤Âå·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£¶¥µ»¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ë²Ã¤¨¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÈÂ¾¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÍ»¹ç¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ã¼Ô¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤ä²èÌÌ±Û¤·¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ê·Ú¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡Ö¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡×¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¸å²¡¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£AMBiQUE¤ÈNOEZ FOXX¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¿´¤âÂÎ¤âÁ°¸þ¤¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSOLIA ¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡¾¾ËÜÅ¯Ê¿ÍÍ ¥³¥á¥ó¥È¡¡
AMBiQUE¤Ï¡ÖBe Ambitious & Unique / ¾¯Ç¯¿´¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Íß¤·¤¤À®Ê¬¤ò1¤Ä¤ÇÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡È¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡É¥¿¥¤¥×¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¾¦ÉÊ¡Ö¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó11¼ï¤È¥ß¥Í¥é¥ë4¼ï¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë±ÉÍÜÊäµë¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
e¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä©Àï¤ò¶²¤ì¤º¾ï¤ËÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤ëNOEZ FOXX¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËAMBiQUE¤¬±þ±ç¤·¤¿¤¤¡ÈÄ©Àï¼Ô¡É¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ NOEZFOXX³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò Âð¸« ¸÷à¢ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢AMBiQUEÍÍ¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
AMBiQUEÍÍ¤Ï¥á¥ó¥º¸þ¤±¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦EAA¡¦²½¾ÑÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ä¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö½¸ÃæÎÏ¡×¡ÖÈ½ÃÇÎÏ¡×¡Ö²þÁ±ÎÏ¡×¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒSOLIA¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥á¥ó¥º¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMBiQUE¡Ê¥¢¥ó¥Óー¥¯¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AMBiQUE¡Ê¥¢¥ó¥Óー¥¯¡Ë¤Ï¡¢¡ÖBe Ambitious and Unique¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¾¯Ç¯¿´¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥á¥ó¥º¸þ¤±¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤áEAA¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥µ¥×¥ê¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤Ê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä¥á¥ó¥º¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMBiQUE¡Ê¥¢¥ó¥Óー¥¯¡Ë¡×
AMBiQUE¡Ê¥¢¥ó¥Óー¥¯¡Ë¤Ï¡¢¡ÖBe Ambitious and Unique¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¾¯Ç¯¿´¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥á¥ó¥º¸þ¤±¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤áEAA¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥µ¥×¥ê¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤Ê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
¢£ ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥×¥í¥Æ¥¤¥ó
¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁµÛ¼ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë11¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤È4¼ï¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤òÇÛ¹ç¡£
¤³¤ì1¤Ä¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è¤Ç¤¡¢¥µ¥×¥ê¤ò°û¤ßÊ¬¤±¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁµÛ¼ý¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÈÆ±»þ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡×
¿å¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ¤âÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸åÌ£¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡£±¿Æ°¸å¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ÆÈ¼«½èÊý¤Ë¤è¤êË¢Î©¤Á¤ä¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³ê¤é¤«¤Ë°û¤ßÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥á¥ó¥º¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó
¡¦°¡±ô¡¦¥Þ¥«¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÃËÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¡£
14¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢°¡±ô¡¦¥Þ¥«¡¦¥¯¥¨¥ó»À¡¦¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÀ®Ê¬¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÇÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦1ÆüÊ¬¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¹¡¦°¡±ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
13¼ï¤Î±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ²¤ò´Þ¤àÆÈ¼«½èÊý¤Ç¡¢Â¨¸ú¥Á¥ãー¥¸¤È»ýÂ³¥µ¥Ýー¥È¤òÎ¾Î©¡£
Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤âÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜ¤ò¥¹¥Þー¥È¤ËÊä¤¤¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ëÃËÀ¤Î³èÎÏ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ ¥Ó¥¿¥ß¥óB₁, B2, B₆, B₁2, ¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó, ¥Ñ¥ó¥È¥Æ¥ó»À, ¥Ó¥ª¥Á¥ó, ¥Ó¥¿¥ß¥óC ¤Ê¤É
² 4Î³¤¢¤¿¤ê¤ÎÇÛ¹çÎÌ¤Ë´ð¤Å¤¯
¢£AMBiQUE¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://www.alo-organic.com/shop/product_categories/ambique
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒSOLIA³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSOLIA
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾¸ý À¬Ïº
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³1-1-1 ¿·ÀÄ»³¥Ó¥ëÅì´Û10³¬
ÀßÎ©Æü¡§2013Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ù¥Óー¡¦½÷À¸þ¤±¤Î¹ñ»º¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥Ø¥¢¥±¥¢¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.solia.co.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/AMBiQUE_JP
¢£ NOEZFOXX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NOEZFOXX¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿Esports¡¦¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¡ØApex Legends¡Ù¤Ç¤Ï¹ñÆâÍ½Áª¤òÀ©¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£
¡ØVALORANT¡Ù¤Ç¤Ï2025Ç¯2·î»þÅÀ¤Ç¹ñÆâ¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¶¯¹ë¥Áー¥à¤È¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬½¸¤¦ÁÆºï¤ê¤Ê¥Áー¥à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖNo.1¤òÁÀ¤¦¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢
¤½¤ÎÇ®¤¤¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Îå«¤¬¡¢NOEZFOXXÆÈ¼«¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ NOEZFOXX³ô¼°²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§NOEZFOXX³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜ ¸¾Êâ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âð¸« ¸÷à¢
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«3ÃúÌÜ27-4 ¾®ÎÓ¥Ó¥ë3³¬
ÀßÎ©Æü¡§2024Ç¯9·î18Æü
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://noezfoxx.com
¸ø¼°X¡§https://x.com/noezfoxx_jp
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@NOEZFOXX