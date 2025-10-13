´Ú¹ñÈ¯¥Ûー¥à¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFINCA(¥Õ¥£¥ó¥«)¡×¤¬2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç ¥é¥·¥Ã¥¯(Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É)¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎPOPUP¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¡ª

³ô¼°²ñ¼ÒMXN JAPAN(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÖÃ ßËÍ§)¤¬¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFINCA¡Ê¥Õ¥£¥ó¥«¡Ë¡×¤¬¡¢¥é¥·¥Ã¥¯(Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É)¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î³«ºÅ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£


FINCA(¥Õ¥£¥ó¥«)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

FINCA¤Ï2021Ç¯¤Ë¾®¤µ¤Ê¶õ´Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£


¤Ä¤¤¤Ë·Ý½Ñ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿ Finally, creative artistic word¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö·Ý½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëºÆÄêµÁ¡×¤È¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂç½°²½¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤³¤ì¤ÏFINCA¤ÎÁÏÂ¤À­¡¢ÆÈ¼«À­¡¢¤·¤«¤·°ì¸«°Û¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦FINCA¤ÎÀº¿À¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ­¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



»ä¤¿¤Á¤Î³Ë¿´¤Ï¥«¥éー¤ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£


ÎÉ¤¤ÉÛ¤ÈÄÁ¤·¤¤¥«¥éー¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯»È¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ç¡¢Ä¹¤¤´Ö¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

´ü´Ö¡Ã2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë


±Ä¶È»þ´Ö¡Ã11:00～21:00


¾ì½ê¡Ã¥é¥·¥Ã¥¯ 1F ¥é¥·¥Ã¥¯¥Ñ¥µー¥¸¥å


½»½ê¡Ã¢©460-0008 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É£³ÃúÌÜ£¶－£±


´ü´ÖÃæ¥¤¥Ù¥ó¥È



¹ØÆþ¶â³ÛÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È


ÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËFabric Coaster¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È


ÀÇ¹þ6,500±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËMint Brown Multi Stripe Socks¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È


ÀÇ¹þ12,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËFinca Bag Mini Pink London Stripe¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È



Ê£¿ô¹ØÆþ¥¤¥Ù¥ó¥È


Face towel ¤É¤ì¤Ç¤â2ÅÀ¤´¹ØÆþ¤ÇÄê²Á¤«¤é10%OFF


Hand towel ¤É¤ì¤Ç¤â3ÅÀ¤´¹ØÆþ¤ÇÄê²Á¤«¤é10%OFF


Socks ¤É¤ì¤Ç¤â3ÅÀ¤´¹ØÆþ¤ÇÄê²Á¤«¤é10%OFF



¢¨¥³ー¥¹¥¿ー¤Î¥«¥éー¤Ï¥é¥ó¥À¥à


¢¨·ÊÉÊ¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÅÀ¸Â¤ê


¢¨ºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»


¢¨·ÊÉÊ¤Î³ÍÆÀ¾ò·ï¤Ï³ä°úÁ°¤Î¹ç·×¶â³Û¤ò´ð½à¤È¤·¤Þ¤¹



ÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¾Ò²ð



Dot Face Towel¡Ê¥é¥¹¥Ù¥êー¥É¥Ã¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡Ë


\1,540 (ÀÇ¹þ)



Finca Bag Standard Marine Green Stripe¡Ê¥Õ¥£¥ó¥«¥Ð¥Ã¥° ¥Þ¥ê¥ó¥°¥êー¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¡Ë


\2,860 (ÀÇ¹þ)



Classic Pajama Cotton Setup Light Pink M / L¡Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥³¥Ã¥È¥ó¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥× ¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯¡Ë


\7,722 (ÀÇ¹þ)



Pillow cover Black Cow ¡Ê¥Ô¥íー¥«¥Ðー ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥¦¡Ë


\2,728 (ÀÇ¹þ)


¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È/SNS¤Î³µÍ×

¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://finca.kr/


¸ø¼°SNS¡ÊInstagram¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/finca_planet/


¾ÜºÙ

¤½¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆÅù¤Ï²¼µ­Instagram¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


SNS¡ÊInstagram¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/interculture_space/


¥é¥·¥Ã¥¯(Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É) HP¡Ãhttps://www.lachic.jp/nagoya.html