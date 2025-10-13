´Ú¹ñÈ¯¥Ûー¥à¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFINCA(¥Õ¥£¥ó¥«)¡×¤¬2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç ¥é¥·¥Ã¥¯(Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É)¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎPOPUP¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒMXN JAPAN(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÖÃ ßËÍ§)¤¬¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFINCA¡Ê¥Õ¥£¥ó¥«¡Ë¡×¤¬¡¢¥é¥·¥Ã¥¯(Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É)¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î³«ºÅ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
FINCA(¥Õ¥£¥ó¥«)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FINCA¤Ï2021Ç¯¤Ë¾®¤µ¤Ê¶õ´Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Ë·Ý½Ñ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿ Finally, creative artistic word¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö·Ý½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëºÆÄêµÁ¡×¤È¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂç½°²½¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏFINCA¤ÎÁÏÂ¤À¡¢ÆÈ¼«À¡¢¤·¤«¤·°ì¸«°Û¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦FINCA¤ÎÀº¿À¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î³Ë¿´¤Ï¥«¥éー¤ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÎÉ¤¤ÉÛ¤ÈÄÁ¤·¤¤¥«¥éー¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯»È¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ç¡¢Ä¹¤¤´Ö¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ü´Ö¡Ã2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡Ã11:00～21:00
¾ì½ê¡Ã¥é¥·¥Ã¥¯ 1F ¥é¥·¥Ã¥¯¥Ñ¥µー¥¸¥å
½»½ê¡Ã¢©460-0008 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É£³ÃúÌÜ£¶－£±
´ü´ÖÃæ¥¤¥Ù¥ó¥È
¹ØÆþ¶â³ÛÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È
ÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËFabric Coaster¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÀÇ¹þ6,500±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËMint Brown Multi Stripe Socks¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÀÇ¹þ12,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËFinca Bag Mini Pink London Stripe¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Ê£¿ô¹ØÆþ¥¤¥Ù¥ó¥È
Face towel ¤É¤ì¤Ç¤â2ÅÀ¤´¹ØÆþ¤ÇÄê²Á¤«¤é10%OFF
Hand towel ¤É¤ì¤Ç¤â3ÅÀ¤´¹ØÆþ¤ÇÄê²Á¤«¤é10%OFF
Socks ¤É¤ì¤Ç¤â3ÅÀ¤´¹ØÆþ¤ÇÄê²Á¤«¤é10%OFF
¢¨¥³ー¥¹¥¿ー¤Î¥«¥éー¤Ï¥é¥ó¥À¥à
¢¨·ÊÉÊ¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÅÀ¸Â¤ê
¢¨ºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨·ÊÉÊ¤Î³ÍÆÀ¾ò·ï¤Ï³ä°úÁ°¤Î¹ç·×¶â³Û¤ò´ð½à¤È¤·¤Þ¤¹
ÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¾Ò²ð
Dot Face Towel¡Ê¥é¥¹¥Ù¥êー¥É¥Ã¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡Ë
\1,540 (ÀÇ¹þ)
Finca Bag Standard Marine Green Stripe¡Ê¥Õ¥£¥ó¥«¥Ð¥Ã¥° ¥Þ¥ê¥ó¥°¥êー¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¡Ë
\2,860 (ÀÇ¹þ)
Classic Pajama Cotton Setup Light Pink M / L¡Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥³¥Ã¥È¥ó¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥× ¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯¡Ë
\7,722 (ÀÇ¹þ)
Pillow cover Black Cow ¡Ê¥Ô¥íー¥«¥Ðー ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥¦¡Ë
\2,728 (ÀÇ¹þ)
¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È/SNS¤Î³µÍ×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://finca.kr/
¸ø¼°SNS¡ÊInstagram¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/finca_planet/
¾ÜºÙ
¤½¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆÅù¤Ï²¼µInstagram¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SNS¡ÊInstagram¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/interculture_space/
¥é¥·¥Ã¥¯(Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É) HP¡Ãhttps://www.lachic.jp/nagoya.html