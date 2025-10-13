『HIP POP Princess』“期待感MAX”タイトル曲MVティザーを公開！Gaekoがレコーディングディレクションを担当。10月13日（月・祝）より第1次グローバルオンライン投票がスタート

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年10月16日（木）より独占配信するMnetの日韓合同サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』（以下、『HIP POP Princess』）について、ファーストトラックとなるタイトル曲「Do my thang」のMVティザーを公開しました。本楽曲はメインプロデューサーのGaekoがレコーディングディレクションを務めています。

また、本日10月13日（月・祝）正午12時より第1次グローバルオンライン投票を開始いたします。

タイトル曲「Do my thang」のMVティザーを公開！Gaekoのディレクションで爆発的なポテンシャルとエネルギーが際立つ

(C)Mnet

【「Do my thang」MVティザー】https://youtu.be/sH0nhRHOu7o

『HIP POP Princess』は、Mnetが新たに手掛ける日韓合同ヒップホップガールズグループ誕生プロジェクトです。参加者は音楽・振付・スタイリング・映像制作といった全てのプロセスに自ら参加し、それぞれの独自性を表現します。競争だけでなくコラボレーションを通じて、新たな成長ストーリーを紡いでいきます。

このたび公開されたMVティザー映像には、タイトル曲「Do my thang」の中毒性の強いメロディと共に、参加者たちの堂々とした明るいエネルギーがそのまま収められています。ワイドデニムパンツなど、個性豊かなスタイリングと自由奔放でヒップな雰囲気が印象的なほか、40名による群舞が圧倒的なスケール感を演出。さらに、ネックレスを奪い取るエンディングパフォーマンスまで、わずか30秒という短い映像の中でも『HIP POP Princess』ならではのアイデンティティと世界観が表現されており、初回配信への期待感を一層高めています。

『HIP POP Princess』のメインプロデューサーのGaekoは、今回のタイトル曲のレコーディングディレクションを自ら担当し、楽曲の完成度を高めました。Gaekoは、「それぞれが担当した短いパートの中でも全力を尽くす姿が、本当に健気でした。数フレーズの中でも個々の魅力がしっかり表れていて、とても面白かったです」とコメントしました。 続けて、「ステージの外では天真爛漫で明るい10代そのものの姿を見せてくれました。その純粋でクリアなエネルギーを最後まで失わないでほしいと願っています」と語り、参加者たちの今後の成長に期待を寄せました。

第1次グローバルオンライン投票がスタート！第4話までの無料配信も決定

本日10月13日（月・祝）正午12時から10月24日（金）正午12時まで、第1次グローバルオンライン投票を実施します。日本地域ではU-NEXT会員が、韓国およびその他グローバル地域では「Mnet Plus」を通じて投票に参加できます。

初回配信に先駆けて公開された自己紹介サイファーなど、参加者たちの個性と実力を垣間見られる映像はすでに大きな話題を呼んでおり、全世界のファンの選択によって決定される投票結果の行方が注目されます。

『HIP POP Princess』は、10月16日（木）22時02分よりU-NEXTにて独占配信いたします。さらにU-NEXTでは、第1話から第4話までの無料配信を実施することを決定いたしました。U-NEXT会員ではない方もご覧いただける機会です。参加者たちの出会いや最初のミッションなど、グローバルガールズグループが誕生するまでの物語を、ぜひ第1話からリアルタイムでお楽しみください。

『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』

配信開始日：2025年10月16日（木）22:02 ※毎週木曜最新話配信

配信情報：U-NEXT／見放題（国内独占配信）／日本語字幕つき

公式サイト：https://hippop.unext.jp/

