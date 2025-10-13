マンダリン オリエンタル 東京 - 日本の伝統美と360°映像演出が織りなす生まれ変わったウェディング＆イベント空間

マンダリン・オリエンタル東京株式会社グランド ボールルーム

日本橋という由緒ある地に佇む会場は、少人数のご会食から壮麗なパーティまで、すべての瞬間をオーダーメイドで演出。その中心となるのが、約550平方メートル の壮大なグランド ボールルーム。

日本初となる360°フルカスタマイズ可能なプロジェクションシステムを備え、36台の天井高いっぱいのプロジェクターが創り出す圧倒的な映像体験を実現。国内屈指のAV専門家と共同開発したこの革新的なシステムにより、思い出の映像を包み込むように映し出したり、幻想的な森へと空間を変化させたりと、これまでにない没入感とインスピレーションあふれるイベント演出が可能に。

グランド ボールルーム

また、都内最大級を誇るサンクチュアリ チャペルは、自然をモチーフにした既存のデザインを継承しながら、より軽やかで明るい印象へと刷新。モダンガーデンを思わせる静謐な雰囲気の中で、上品なウエディングセレモニーから洗練されたカクテルレセプションまで、幅広いシーンに対応いたします。

サンクチュアリ チャペル

重要文化財である1926年竣工の三井本館内には、アール・デコ調の意匠を随所に施した16の多目的会場を完備。格式ある建築の趣を感じながら、ビジネスミーティングやプライベートディナー、ソーシャルイベントなど、多彩なシーンを優雅に演出します。

三井本館 多目的会場

お客様の想いを形にするのは、熟練のシェフや受賞歴を誇るソムリエなど、専任のイベントスペシャリスト。マンダリン オリエンタル 東京ならではの“おもてなし”の心を込めて、美食と温かみのあるサービスをお届けいたします。人生で最も美しい瞬間を紡ぐ特別なデスティネーション。お一人おひとりのビジョンに寄り添い、かけがえのない思い出を創造します。

【ご予約・お問い合わせ】

マンダリン オリエンタル 東京

TEL: 03-3270-8800(#)

公式ウェブサイト：

https://www.mandarinoriental.com/en/tokyo/nihonbashi/celebrate

https://www.mandarinoriental.com/en/tokyo/nihonbashi/meet

マンダリン・オリエンタル東京について

マンダリン オリエンタル 東京は、その先進的なデザインと、数々の受賞歴を誇る「おもてなし」精神に満ちたサービスにより、東京を代表する洗練されたラグジュアリーの象徴としての地位を確立しております。東京の歴史と文化の中心地ともいえる日本橋エリアに位置し、現代的でありながら、時代を超越した建築の美しさを備えた、マンダリン オリエンタル ホテル グループにとっての国内１号店です。シーザー・ペリが設計を手掛けた高層ビル「日本橋三井タワー」内に位置する当館には、贅を尽くした全179室の客室とスイートルーム、12軒のレストランとバー、数々の賞を受賞しているスパを備えております。館内からは壮大な東京のスカイラインを一望いただけ、隣接する日本の重要文化財「三井本館」には、格式に溢れた宴会場や会議施設を各種ご用意しております。