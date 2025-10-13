ブランドアンバサダーのザンダー・シャウフェレ選手が日本で優勝

ステップゴルフ株式会社

ステップゴルフ ブランドアンバサダーのザンダー・シャウフェレ選手が、国内で開催されたPGAツアー「ベイカレントクラシック Powered by LEXUS」（10月9～12日、横浜CC）で勝利を収めました。自身PGAツアー200戦目、ツアー10勝の節目となる勝利となりました。

シャウフェレ選手といえば、2021年の東京オリンピックのゴルフ競技金メダリストであり、台湾出身のお母さんは日本育ち、今も祖父母は日本在住と、日本と非常にゆかりの深い選手。世界ランク4位（2025年10月12日現在）の実力、そしてその人格も非常に素晴らしい選手です。

ステップゴルフはそんなザンダー・シャウフェレ選手の“サポーター”として、そのプレーを伝えるべく「ザンダー・シャウフェレ選手応援サイト」も運営しています。

https://esg-xander.com/(https://esg-xander.com/)

今回の勝利はステップゴルフのブランドアンバサダーとなって以来、はじめての勝利。それが日本での勝利とあって、私たちステップゴルフにとっても特別な瞬間となりました。

ステップゴルフは、「Go for the next STEP」を合言葉に、これからもザンダー・シャウフェレ選手の挑戦を応援し続けます。

■ステップゴルフ株式会社とは

ステップゴルフ株式会社は『いつもの街に、ゴルフを楽しむ庭を持とう。』をコンセプトに、2012 年に東京都昭島市で第一号店を開業し、136店舗、708打席のインドアゴルフスクールを展開しています。累計会員数（98,483名 2025年10月時点） とインドアゴルフスクールでは世界最大級の規模を誇っています。

今後は更なる全国展開に向けた新規出店を予定しており、ゴルフを身近に感じていただける施設を目指しています。

また、インドアゴルフスクール事業のみならず、老若男女全ての方々にゴルフというスポーツを通じて、カラダを動かすことの歓びや同じ趣味を持った仲間と過ごす愉しさを実感してもらい、健康的なより良い人生を応援するWell-beingとしての役割へも活動の場を広げていきます。

【会社概要】

会社名：ステップゴルフ株式会社

代表者：代表取締役 榎本 考修（えのもと たかのぶ）

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町9-17

設立：2012年11月9日

企業サイト：https://stepgolf-inc.jp/

【報道関係者の問い合わせ先】

ステップゴルフ 広報事務局 担当：毛利

TEL: 03-5244-5539 FAX:03-5244-5547 Email：cc@stepgolf.co.jp