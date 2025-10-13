台湾を代表するインストゥルメンタル・ロックバンドElephant GymのKT ChangとTell Changフェンダーとのパートナーシップを発表

フェンダーミュージック株式会社

フェンダーミュージック株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長アジアパシフィック統括 エドワード・コール）は、台湾を代表するインストゥルメンタル・ロックバンド Elephant Gym のベーシスト KT Chang(張 凱婷) およびギタリスト Tell Chang(張 凱翔) との “フェンダーアーティスト・パートナーシップ”を発表しました。KT Chang、Tell Changともに台湾出身のアーティストとしては初のパートナーシップとなります。今後フェンダーは、両名の音楽活動をあらゆる側面からサポートしてまいります。

創設者レオ・フェンダーの言葉『アーティストは天使であり、彼らに飛ぶための翼を与えることこそが、我々の使命である』をビジョンとして掲げるフェンダーは、アーティストへのサポート活動の一環として、ジャンルや年齢を問わずギターやベースの文化発展に貢献するアーティストとパートナーシップを組み、楽器・機材の提供、修理、メンテナンスなど、楽曲制作からライブパフォーマンスまで、音楽活動における様々な場面でのサポートを行っています。フェンダーは、このパートナーシップを通じて、これらのアーティストの“音楽の旅路”を支援することにコミットしています。

Elephant Gym は、2012年に台湾・高雄で結成された3ピース・ロックバンドです。ベース＆ボーカルの KT Chang、ギター＆キーボードの Tell Chang、そしてドラマーの Tu Chia-Chin の3人から成り、複雑なリズム構成とベースを主体とした独創的なアンサンブルで世界的な注目を集めています。2013年にデビューEP『BALANCE』を発表して以降、アジアや欧米のフェスティバルへ出演し、ジャンルを超えて多くのリスナーを魅了してきました。台湾インディーズシーンから世界へと飛躍を遂げ、今やアジアを代表するバンドのひとつとして高い評価を受けています。2025年10月11日～13日の3日間、原宿・表参道エリアで開催されるフェンダーの体験型音楽イベント「FENDER EXPERIENCE 2025(https://jp.fender.com/pages/fender-experience-2025)」の最終日となる10月13日に行われるトークショーにも登場します。

Tell Changは、次のようにコメントしています。「フェンダーの愛好家として、アジアにおける台湾初のフェンダーアーティストになり、非常に光栄です。僕は自分の全てのギターに名前をつけていて、みな魂が宿っていると信じています。フェンダーのギターが僕の人生に関わり、大切なパートナーになってくれてありがとう。」続けて「僕はベッドルームで、スタジオで、そしてステージで、このギターたちと音を奏でることを心から楽しんでいます。みなさんもフェンダーのパートナーを見つけ、一緒にロックできることを願っています！」

フェンダーミュージック代表取締役社長 アジアパシフィック統括 エドワード・コール コメントは、 「この度、KT ChangさんとTell Changさんをフェンダーアーティストとして迎えられることを大変嬉しく思います。」とコメントしています。続けて、「KTさんの卓越したベースプレイと豊かな表現力はElephant Gymの音楽に唯一無二の深みを与えています。一方Tellさんの繊細かつダイナミックなギタープレイは、バンドのサウンドスケープに独特の彩りを添え、音楽的世界をさらに広げています。二人の音楽、そしてElephant Gymが生み出す独自の世界観は多くの音楽ファンを魅了し、次世代のプレイヤーに大きなインスピレーションを与えるでしょう。台湾出身のアーティストとして初めてフェンダーファミリーに加わるKTさんとTellさんが、国内外でさらに翼を広げられるよう、フェンダーは全力でサポートしてまいります。KT Changさん、Tell Changさん、フェンダーファミリーへようこそ！」

Elephant Gym

2012年結成、台湾・高雄出身のスリーピース・バンド。感情的でメロディアスなベースラインを中心に据えながら、優しく包み込むギターやピアノとドラムのアンサンブルで、洗練された楽曲構成のセンスや高いテクニックを見せつける。初期はスリーピースのバンドサウンドによるインストゥルメンタルを基調としながらも、現在はジャンルや音楽的枠組みを超過し、自ら歌を歌うことや多様なアーティストとのコラボレーション、様々な楽器を取り入れることで、幅広い音楽性を体現している。

台湾では既に代表的なバンドとなっている一方で、世界各国にて音源がリリースされツアーを実施。日本でも高い人気を誇り、これまでFUJI ROCK FESTIVAL、朝霧JAM、SUMMER SONIC、SYNCHRONICITY、りんご音楽祭、OOPARTSなど数々のフェスに出演。海外でもTyler, The Creator主催・Camp Flog Gnaw Carnival（アメリカ）、ArcTanGent Festival（イギリス）、WONDERFRUIT（タイ）、Playtime Music Festival（モンゴル）など、数々のフェスに出演する。そして、2024年には、23カ国60都市を周るワールドツアーを実施した。

https://www.wordsrecordings.com/elephant-gym

https://elephantgym.co/

フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション

1946年の創業以来、フェンダーは世界をリードする楽器メーカー、販売会社、ディストリビューターとして、音楽と文化に革命をもたらしてきました。フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（以下FMIC）は、FENDER(R)、SQUIER(R)、GRETSCH(R)、JACKSON(R)、EVH(R)、CHARVEL(R)、BIGSBY(R)、PRESONUS(R) 等、様々なブランドを所有・ライセンスしており、プレイヤーを中心としたアプローチで、ジャンルを問わず最高品質の楽器の製造とデジタル体験を提供しています。2015年より、フェンダーのデジタル部門はプレイヤーのあらゆる音楽ステージに寄り添う製品やインタラクティブな体験の新しいエコシステムを導入しています。これらには、フェンダーのギター、アンプ、エフェクター、アクセサリー、プロオーディオ機器を補完するためにデザインされた革新的なアプリや学習プラットフォームが含まれており、没入型の音楽体験を通じてプレイヤーにインスピレーションを与えています。またFMICは、初心者から歴史に名を残すレジェンドまで、すべてのプレイヤーが音楽表現の力を発揮できるように尽くしています。2021 年には創業 75 周年を迎え、創業者レオ・フェンダーのビジョンを継承し、音楽への愛を共有することでプレイヤーを繋ぎ続けます。