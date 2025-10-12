【残り4日／10月16日(木) 24時締切】株式会社エアシェア、FUNDINNOでの株式投資型クラウドファンディングが最終局面へ
株式会社エアシェア（本社：北海道帯広市、代表取締役：進藤寛也）は、株式投資型クラウドファンディングサービス「FUNDINNO（ファンディーノ）」にて実施中の資金調達プロジェクトが、2025年10月16日（木）23時59分で募集終了を迎えることをお知らせいたします。
また、オンライン説明会も追加開催しておりますので、是非ご参加ください。
現在、目標金額に対しての達成率は30％、残りわずかな期間でさらなるご支援を呼びかけています。
[クラウドファンディング概要]
■募集概要
募集予定期間：2025年10月2日19:30 ～ 2025年10月16日23:59
目標募集額 ：1,500万円（上限募集額：7,000万円）
募集ページ ：https://fundinno.com/projects/700
専用登録URL： https://fundinno.com/users/sign_up?invite_token=e5jpk64n3x
※こちらのURLからお申込みいただくと優先審査されます。
現在の達成率：30％（10月12日時点）
■オンライン事業内容説明会
下記日程において、弊社事業についてお伝えするオンライン事業説明会を開催します。
ぜひご参加いただけますようお願いいたします。
[日程]
第６回：2025年10月13日（月）20:00～21:00 [追加開催]
第７回：2025年10月14日（火）21:00～22:00
第８回：2025年10月16日（木）19:00～20:00
※追加開催された第4回、第5回は実施済
[説明会会場URL]
https://meet.google.com/nad-ndbx-yrw
※ GoogleMeetでの開催となります。
※ 会場URLは各回共通です。
[弊社事業概要]
エアシェアは、日本で初めて※国土交通省からサービスの適法性と安全管理が認められた航空機シェアリングプラットフォーム「AIR SHARE」(エアシェア)」を運営しています。
「AIR SHARE」では、ユーザーは予約から決済、保険付帯の確認までをワンストップで完結でき、パイロットやオーナーとも直接コミュニケーションを取ることもでき、安全性と利便性の両立を図っています。
現在、「AIR SHARE」には、機体数45機・パイロット約40名が登録しており、全国140か所以上の公共飛行場はもちろん、100か所以上のヘリポートも利用可能であり、既存の定期便ではカバーできない地域やニーズに対応可能なスキームを実現しています。
さらに、次なる展開として交通過疎地域や観光地における陸上交通のラストワンマイルを担うレンタカーと運転手のマッチングプラットフォーム「DRIVA(ドライバ)」の商用化を進めています。
本プロジェクトは、ライドシェア事業 DRIVA を拡大するための資金調達です。
DRIVAはAIR SHAREと連携し、地上と空をシームレスにつなぐ新たなライドシェアサービスを提供します。
「※当社調べ_2019年12月4日国土交通省回答に基づく」
【関連リンク】
初回プレスリリース：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000167561.html
「DRIVA」サービス開始、スマートフォンアプリリリース予定
クラウドファンディング達成後は、2025年10月～11月を目途に、ライドシェアサービス「DRIVA」の正式サービス開始、スマートフォンアプリ(iOS/Android)のリリースを予定しております。
アプリひとつで、車両/ドライバー検索 → 予約 → 支払いまでスムーズに完結。
あなたの街の「足」を、もっと身近に。
「近くにバスがない」「タクシーがつかまらない」「ちょっとだけ送ってほしい」
そんな“ちょっと困った”移動を、**DRIVA（ドライバ）**が解決します。
DRIVAは、地域で活動するドライバーと、移動したい人をつなぐ新しい移動マッチングアプリです。
会社概要
会社名：株式会社エアシェア
本社：北海道帯広市西22条北1丁目5-5
代表取締役：進藤 寛也
HP：https://airshare.co.jp
本件問い合わせ先
株式会社エアシェア クラウドファンディング担当
Email：fundinno@airshare.co.jp