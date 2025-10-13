[イベント事後レポート]MNL48「Dream Beyond Concert」にて第5期生をお披露目

株式会社MNL48

アイドルグループAKB48の姉妹グループでフィリピン・マニラを拠点に活動するMNL48（マニラフォーティーエイト）(https://mnl48.co.jp/)の育成・マネジメント、音楽制作・プロモーションを担う株式会社MNL48（本社：東京都港区西麻布／代表取締役：佐藤 伸吾）は、フィリピン/マニラのTeatrino Greenhills（グリーンヒルズショッピングモール内）にて女性アイドルグループ MNL48の「Dream Beyond Concert」を開催しました。

(C)MNL48

ファン待望の 第5期生メンバーの正式お披露目 となるこの公演では、現役メンバーと新メンバーが力を合わせ、数週間にわたる練習とリハーサルの成果を披露。「High Tension」「会いたかった～Gustong Makita～」「恋するフォーチュンクッキー」など、MNL48(https://mnl48.co.jp/)を代表する人気曲を熱演し、会場を大いに盛り上げました。

(C)MNL48 第5期生メンバーによるパフォーマンス

また、第5期生紹介の特別コーナーでは、日本人3名を含む12名の新メンバーたちが、今後MNL48(https://mnl48.co.jp/)の名をさらに高めていく決意を語り、パフォーマンスを披露しました。

MNL48(https://mnl48.co.jp/)の新たな章の幕開けとなったこの公演は、大盛況のうちに幕を閉じ、グループ史に新たな1ページを刻みました。

(C)MNL48(C)MNL48(C)MNL48(C)MNL48

これから広がるMNL48の活動にぜひご期待ください。