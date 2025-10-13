¡Ö¤¦¤Á¤ÎºÊ¤Ï¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡×Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢15ºÐÇ¯²¼ºÊ¤ËÂç¤Î¤í¤±¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×ÌîÏ¤²ÂÂå¤Î¸åÇÚ¡¦SDN48½Ð¿È¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬º§³è¥ê¥¿¥¤¥¢
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬ー¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ø¥¬ー¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·ー¥º¥ó2¡ÙÂè8ÏÃ¤ò2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þ¤è¤êÊüÁ÷¤·¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¥¬ー¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·ー¥º¥ó2¡Ù¤È¤Ï
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬ー¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ç¤¹¡£À¤Âå¤Î°Û¤Ê¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢·ëº§¤Ø¤Î¡ÖÆ´¤ì¡×¤È¡Ö¸½¼Â¡×¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÎø¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â°Û¤Ê¤ë8¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢Çº¤ß¤ä³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¤¹¬¤»¤òÃµ¤¹»Ñ¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡×¤ò¸«¼é¤ëMC¤Ë¤Ï¡¢Á°¥·ー¥º¥ó¤Ç¤âMC¤òÌ³¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó ¥ß¥«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊ¿Í´Æà¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢SDN48½Ð¿È¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤¥ß¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±À³À¸³è¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÁªÂò¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤Ë¼ºÎé¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸ì¤ê¡¢½÷À¥á¥ó¥Ðー¤ÏÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤ËÎÞ¡Ä¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¤¥ß¤Ï¾Ð´é¤Ç½É¼Ë¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¦¥â¥¨¥ß¤¬¡¢·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤éÇ¯¼ý1²¯±ß¤Î»õ²Ê°å¡¦¥Î¥ê¥ä¥¹¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤Î¤ÏÈþÍÆ»Õ¡¦¥È¥·¥Ò¥³¤È2¿Í¤Î´Ö¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¿Í´Æà¤¬¡Ö·ëº§¤Ë¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¼ãÄÐÀé²Æ¡¢¥¢¥ó ¥ß¥«¤È¤â¤Ë¡Ö¤¤¤ë¡¢Âç»ö¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¼ãÄÐ¤¬¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤±¤É·ëº§¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¡¢·ëº§¤Ï¸«¤¨¤ë¤±¤É¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Ê¤¤¿Í¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥¢¥ó ¥ß¥«¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤«¤Ã¤¿¤é¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤ä¤±¤É¡¢»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Ê¤É¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢À¸³è¤·¤Æ¤ß¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¾ò·ï¤¬¹ç¤¦¿Í¤È¤ß¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Ä«¤Î¿²ÊÊ¤È¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅ¾¤Ö»Ñ¤ò¸«¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÊìÀËÜÇ½¤¬¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¤¿¤¤¤«¤â¡×¤È²óÅú¡£¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡Ê¤¹¤ë¿Í¡Ë¤Ç¤¹¡£¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤«¤é·ëº§¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÜÀþ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤È¿¼¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Æ£¿¹¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎºÊÎ¾Êý¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¥¢¥ó ¥ß¥«¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¦¤Á¤â¤ä¤±¤É¤Ê¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼ãÄÐ¤â¡Ö¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¤¦¤Á¤â¤ä¤Í¤ó¡×¤ÈÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ì¹Ô¤ÏÆ±À³À¸³è¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¥¬ー¥ë¥á¥ó¥Ðー¡¢¥ì¥Ç¥£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆ±À³¤·¤¿¤¤ÃËÀ¤Î²È¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥â¥¨¥ß¤Ï¥Î¥ê¥ä¥¹¤òÁª¤ó¤ÇÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤«¤éÆ±¤¸¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌ²¤ë¤Ê¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤¬¡Ä¡£¿©»ö¤Î½àÈ÷Ãæ¡¢¥â¥¨¥ß¤Î·ÈÂÓ¤Ë¥È¥·¥Ò¥³¤«¤é¡Öº£¤«¤é²ñ¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬ÆÏ¤¡¢¥Î¥ê¥ä¥¹¤Ï¡Ö¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆâÍÆ¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¡£¥È¥·¤¯¤ó¤«¤é¤Ã¤Æ¤À¤±¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥¨¥ß¤¬¡Ö¡Ê¥È¥·¥Ò¥³¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Æ£¿¹¤Ï¡Ö²¶¤¬¥Î¥ê¥ä¥¹¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¿´¶¤òÂåÊÛ¡£¤·¤«¤·¥Î¥ê¥ä¥¹¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥È¥·¥Ò¥³¤Ï¥â¥¨¥ß¤Ë²¿¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡©¡Ø¥¬ー¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·ー¥º¥ó2¡ÙÂè8ÏÃ¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¡Ø¥¬ー¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·ー¥º¥ó2¡Ù ³µÍ×
Âè8ÏÃÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þ～
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL
Âè8ÏÃÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/video/episode/90-1849_s2_p8
Âè9ÏÃ¡ÊºÇ½ªÏÃ¡ËÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë9»þ
Âè9ÏÃ¡ÊºÇ½ªÏÃ¡ËÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9JByMNVCUa3XkB
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÂê²Î¡§iri ¡ØCUBE¡Ù
https://iri.lnk.to/CUBE