再び驚きを！オットキャストMiniシリーズ、最新作が強烈に登場！｜「挿すだけでワイヤレス化できるの？」ケーブルから解放される、究極のワイヤレス体験を今すぐ！

車の中で、ごちゃごちゃしたデータケーブルに悩まされたことはありませんか？😣

深圳路知音科技有限公司新製品発売記念キャンペーン開催！OTTOCAST Mini Slim（黒）、OTTOCAST Mini Slim（銀色）、OTTOCAST Mini Pot（黒）、OTTOCAST Mini Pot（銀色）4種類のモデルが大幅割引でお選びいただけます。

❌CarPlayとかAndroid Autoを有線接続するの、接続が遅い、煩わしい設定。

❌スマホをずっと有線接続、スマホの電池にダメージを与えます。

❌車の中にドリンクを持ち込むとき、ケーブルにこぼれて感電するのを心配しながら、気をつけて持ち込みます。

❌データケーブルのせいで、車内がキレイに保てない。

❌スマホの小さな画面では見づらい、 画面が小さくて、細かい情報が確認しにくい。

など‥‥

ただいまOTTOCAST MINIをご購入の方に、期間限定で特別割引を実施中！

OTTOCAST MINI--これらの問題を一挙で解決！👊💣パッケージ：Ottocast MINI Slim本体・USB Type-A to C変換アダプター・日本語取扱説明書パッケージ：Ottocast MINI Pot本体・USB Type-A to C変換アダプター・日本語取扱説明書[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102847/table/45_1_5bcea147ea4f363c4259ebc554e596ef.jpg?v=202510131156 ]

4つのモデルからお好みに合わせてお選びいただけます。

💰 定価 9,999 円の商品が、今なら 5,949 円でお求めいただけます！

割引額：約40%OFF

使用期間：2025年10月13日～11月16日限定

Amazonでご購入の際、上記のクーポンコードを入力することで、お得にお試しいただけます。

快適なワイヤレスカーライフを、この機会にぜひお試しください！

ご注意

割引コードは上記の各商品ページ専用です。

必ず該当商品のリンクからご購入ください。

他の商品ページでは割引コードをご利用いただけません。

在庫がなくなり次第終了となります。

無条件で1年間の保証アフターサービスを完備。

※【非適用車】BMW/MINI車には使用できません。iOS／Android両対応・98％以上の車種に適合する高互換アダプター

今回の新品は、有線接続のCarPlay／Android Autoをワイヤレス化できる超小型アダプター。

もう配線に縛られない！

🚗クルマの中に“ワイヤレスの自由”を。

ほとんどの車種とスマートフォンに対応する高い互換性を備えながら、手のひらサイズのコンパクトボディを実現。

【対応機種】

iOS 10以降、Android OS 11以降のスマートフォン（Samsung・Google製端末を含む一部機種）に対応。

また、純正有線CarPlay／Android Autoを搭載した**ほぼすべての車種（約98％以上）**でご使用いただけます。

🚗スマートコントロール・安全性が向上します！

目的地への移動も、エンタメも、コミュニケーションも、すべてクルマの大画面からスマートに操作できます。

「Hey Siri & OK Google」で音声操作で各種機能を使うことができます。

運転中も道路に集中したまま、画面に触る必要がなく、両手をハンドルにしっかり握り続けることで運転に集中でき、安全性が一段と向上します。

オットキャスト Mini により、運転中のあらゆるニーズを完全にカバーできます。

CarPlay／Android Auto対応アプリなら、どれでも使える！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102847/table/45_2_fc678192c41e72bbbdca2b8565767603.jpg?v=202510131156 ]

最新コンパクト設計・高効率放熱

・90°USBデザインを採用し、サイズはわずか 20.7×20.7×23.5mm、めちゃめちゃ小さい！

あえて90°の直角設計を採用し、無駄なスペースをまったく使わない設計。走行中も安定した接続をキープ。

高光沢アルミでインテリアに美しく馴染む、熱を効率よく放出し長く使える耐久性を実現。

放熱性の高い構造により熱がこもりにくく、長時間の使用でも安心。

小型でありながら耐久性にも優れ、デザインと実用性を両立した、まさに車内ガジェットの新定番です。

出発までの手間がぐんと減りますよ!!

面倒な設定や専門知識は一切不要。

車のエンジンをかけて、本製品を差し込み、スマホのBluetoothを接続するだけ。

機械が苦手な方やご年配の方でも、驚くほど簡単に使いこなせます。

まさに「誰でもすぐに使える」スマートデバイスです。

初回接続を完了すれば、次回以降は自動で接続されます。車の外でまだいるうちにナビが起動して待ってるんで、すぐに使えるの超便利！

さらに、本製品は2台のスマートフォンを同時にペアリング・記憶可能。 ご夫婦やご家族で車を共有する際にも、接続の切り替えがスムーズで非常に便利です。

※自動接続を行うには、スマートフォンのBluetoothをオンにしておく必要があります。

⚡信号安定性が向上⬆️

オットキャスト Mini は2.4GHz / 5GHzのデュアルビーム通信技術を採用。さらに、高性能な処理能力を備えたA7Sチップ CPUを搭載しており、電波干渉をリアルタイムで自動検出・回避する設計となっています、通信が安定しています。

接続の途切れが大幅に減少して、事故の発生率が99%低下します。ナビゲーションが切断するなどの不安な状況がもう起こりません。

⚠️接続の不安定、信号の不調、切断を拒否します。

💡信号の悪い山間部でも、依然として安定しています。

💡純正機能をそのままに、さらに進化

ノブコントロール、タッチパネル製御、タッチスクリーンコントロールやステアリングコントロールなどのを同期して操作できます。

車両のオリジナル機能を一切損なうことなくアップグレードを実現。



“純正そのまま＋便利さ倍増”--そんな理想のドライブ体験をお届けします。

まるで車自体が進化したかのような快適さを実感。

毎日の運転が、よりスマートで、より楽しい時間に変わります。

📝常に最新・最適な状態へ--FOTAアップデート対応

最新技術に常に対応できるFOTA（Firmware Over The Air）アップデート機能を搭載。面倒な操作は不要で、スマートフォンのブラウザから簡単にソフトウェア更新が可能です。

🔧 iPhoneの場合：「192.168.1.101」と入力するだけで、すぐにアップデート開始！

Android端末での手順は、同梱の取扱説明書に詳しく記載されています。

さらに、ユーザーのフィードバックを大切にし、使用ログをもとに継続的な改善を実施。

製品に関するご意見や不具合は、フォームから簡単にお知らせいただけます。

--あなたの声が、次の進化につながります。

50000回以上のサイクルスプラン寿命テスト！

これで、いつも清潔で整然とした車内空間をお届けします。

自動接続・スマホをポケットに入れたも同様に瞬時できる。

「Hey、Siri・OK、Google」音声コントロールも対応しています。

🚗98％の機種に対応できます。🚗

■ L字型デザインより、狭い場所でも、簡単に接続できます。■ 車両に挿入する時、まったくスペースをとらない、車の中をきれいに保つ 、収納の問題を考える必要がありません。■ もう毎回手動で接続する必要がない！面倒な作業から解放されます。■ 画面に触れずに音声操作で快適＆安全ドライブ！

!!️製品が対応しているかご不明な場合は、こちらのQRコードをスキャンしてご確認ください。!!️

■ご使用の前に、ご車両にApple CarPlayまたはAndroid Autoが搭載されているかどうかをご確認ください。

■スマホはiOS 10.0以上またはAndroid 11.0以上に対応いたします。

■有線CarPlayの場合、2016年以降のCarPlayが標準搭載されているナビを搭載した車でしか利用できません。

■車載システム内で「CarPlay」または「Android Auto」のアイコンがあるかどうかを確認することをおすすめします。

■もしアイコンが見当たらない場合は、自動車販売店に問い合わせて確認することをおすすめします。

▼割引コード使用の手順

ステップ１.

製品ページの「今すぐ買う」ボタンをクリックします。

ステップ２.

注文を確認するのページ上で、「ギフトカード、バウチャーまたはクーポンコードを入力してください」の場所で、割引コードを入力すればよろしいです。

‍♀️オットキャストはユーザーのニーズに寄り添います。 ‍♀️

上記の割引コードを入力するだけで、40％OFFになります！■日本で多くのCarPlay製品の実績を持つOttocast社によって製造された製品であり、技適(220-JP7656)を取得しています。

日本語対応のプロフェッショナルサポート完備！

⭕使用方法などお困りの際には何でもお問合せください。

⭕1年間の無償保証付きで、返金や交換も安心してご利用いただけます。

Ottocast（オットキャスト）は、10年以上のマルチスクリーン相互接続技術の開発経験を有し、先端技術を採用して信頼性の高い車載用電子パーツを研究開発・生産しております。OttocastはAmazonトップグローバルセラーであり、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、フランス、スペインなどを中心に30カ国以上で販売しております。お客様にご満足いただけるよう、商品づくりを目指し、1年間安心保証付き、日々サービス向上に努めています。