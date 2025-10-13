「樹木希林展～遊びをせんとや生まれけむ～」 11月27日（木）開幕

株式会社西日本新聞社


大丸福岡天神では、2025年11月27日(木)～12月15日(日)まで、大丸福岡天神　本館8階催場にて『樹木希林展～遊びをせんとや生まれけむ～』を開催いたします。本展は貴重な愛用品、写真や映像、残した言葉を通して、希林さんを愛する全ての人に贈るショートトリップ的展覧会です。


是非、会場にお越しください。





日本アカデミー賞の部屋


協会から貴重な写真を提供いただき当時の希林像を蘇らせたコーナーです。


盟友・吉永小百合さんとの2ショット、


西田敏行さんとの掛け合いも……





一個人の部屋


一個人として、生活を思う存分に楽しまれた樹木希林さん。
デビュー前の写真、年表、直筆の手紙などからその生き方が見えてきます。





言葉の道


多くのメディアで語られた言葉。


言葉の道は、樹木希林さんを噛み締めて歩くための道です。


木々を見上げるように、その希なる林をご堪能ください。





日常の部屋


こよなく愛した〈ご自宅〉をイメージして、


好きなものだけに囲まれた空間を再現しました。


愛用品の展示と合わせて、ご高覧ください。





福岡限定＜希林のお服分けブティック＞展示即売会決定！


『ものの冥利』という言葉を残した希林さん。


ものを活かし、大切に使いきるだけではなく、


洗練されたセンスと工夫で唯一無二のスタイルを作り出しました。


そんな希林スタイルを一点ものとして昇華した愛用品が展示即売されます。


尚、「ものの冥利」につきる形で構成し、ご遺族の意志で、


チャリティとして売上の一部を寄付いたします。





会場限定記念グッズ


トートバッグやKILIN だるまなど会場限定の記念グッズも販売しております。



　　　　　　　　　　　　　　
「樹木希林展～遊びをせんとや生まれけむ～」
2025年11月27日（木）～12月15日（月）
大丸福岡天神店 本館8階催場
営業時間：午前10時～午後６時（最終日は午後5時まで）　※ご入場は各日終了の30分前まで
住所：福岡市中央区天神1-4-1
お問合せ：092(712)8181


ホームページ：https://www.daimaru-fukuoka.jp/


主催：樹木希林展福岡会場実行委員会（西日本新聞社など主催）


チケット情報：大人：1,500円、高校生以下：1,000円


　　　　　　　※未就学児無料