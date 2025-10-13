京都の老舗テキスタイルデザイン事務所「株式会社ALBA」・2025年JAPANTEX出展決定―図案家の未来を紡ぐ

株式会社ALBAテキスタイルデザイン事務所ALBA [図案制作風景]

2025年、日本最大級の国際インテリア見本市「JAPANTEX 2025」に、京都の老舗テキスタイルデザイン事務所・株式会社ALBA（本社：京都市西京区、代表取締役：安田信之）が出展いたします。

株式会社ALBAは、京都の伝統的な図案制作の技術と、最新のデジタルデザイン技法を組み合わせながら、日本のテキスタイル文化を次世代につなぐ活動を続けてきました。今回の出展では、映像や実演を通して「テキスタイルデザインがどのように生まれていくのか」を来場者の皆さまにご体感いただくことを目的としています。

■ JAPANTEX出展の背景

JAPANTEXは、一般社団法人日本インテリア協会が主催する、日本最大級の国際インテリア総合見本市であり、国内外のテキスタイルメーカー、デザイナー、建築関係者、バイヤーなどが一堂に会する場です。

会場には最新のテキスタイルトレンドやインテリア製品が集結し、デザインの発信・交流のプラットフォームとして長年にわたり産業界を牽引してきました。

ALBAはこの舞台において、テキスタイルデザインという「目に見えにくい創造のプロセス」に光を当て、図案が生まれる過程の美しさと、デザインの背景にある職人の想いを伝えます。

■ 京都発、伝統と革新の融合

株式会社ALBAは、京都の職人文化を背景に持ち、創業以来20年以上にわたり、多くのアパレルブランドやメーカーと協業してきました。古典的な花柄や幾何学模様をはじめ、自然のモチーフを抽象的に再構成する現代的なデザインまで幅広い表現を得意としています。

ALBAの図案制作は、手描きによる繊細な表現を原点としながらも、Photoshopやデジタルペインティングなど最先端のデジタル技術を積極的に導入しています。

職人の筆跡が生む温かな質感とデジタルの精密さが融合したその独自のスタイルは、多くのアパレルデザイナーから高い評価を受け、国内外の展示会やブランドコレクションに採用されています。

■ “図案家”という職業を未来へ

今回の出展において株式会社ALBAが掲げる最大のテーマは、「図案家という仕事の再認知と未来への継承」です。

日本のテキスタイル業界では近年、デザイナーや図案家の数が減少しています。大量生産や海外依存の流れの中で、手で描く図案の重要性が軽視されつつあり、若手クリエイターがこの道を志す機会も少なくなっています。

ALBAはその現状に危機感を抱き、テキスタイルデザインを“産業”ではなく“文化”として捉え直す活動を続けてきました。

図案家が持つ美意識、観察眼、色彩感覚、そして手の動きには、見る人の心を動かす力があります。今回の展示では、その“手の文化”を映像・実演という形で再現し、図案家の仕事がいかに日本の美意識を支えてきたかを来場者に伝えます。

■ 展示内容の概要

ALBAの展示ブースでは、主に以下の内容を予定しています。

ライブペインティング実演：実際に図案家が水彩インクなどを用いて柄を描き上げる様子を披露。

制作過程の映像上映：テキスタイルデザインの制作プロセスを映像で紹介。

テキスタイルデザイン展示：最新の書き下ろしたテキスタイルデザインを展示。

来場者との対話ゾーン：デザイナー・バイヤー・学生などが自由に質問や相談ができる交流スペースを設置。

■ 次世代へのメッセージ

株式会社ALBAでは、若手デザイナーや学生に向けた後継者への発信にも力を入れています。

テキスタイルデザインを志す人材が減少する中で、実際の制作現場で学ぶ機会を提供し、産地・企業・教育機関の連携を広げていくことを目指しています。

本展示会では、デザインの仕事を「職能」としてだけでなく、「生き方」として伝えることをテーマとし、来場するすべての方に創造の原点を感じていただきたいと考えています。

ALBAは、JAPANTEXの出展を通して「図案家」という言葉そのものの価値を再び世の中に広げ、日本の布文化の可能性を未来へとつなげていきます。

■ 代表コメント

「私たちは、これまで多くのアパレルブランドの裏側で“柄づくり”に携わってきました。しかし近年、図案家という職業の存在が知られなくなりつつあることに、強い危機感を感じています。日本の布文化を支えてきたのは、職人たちの目と手による感性の積み重ねでした。その価値を次の世代に伝えることが、私たちの使命です。JAPANTEXという国際的な舞台を通じて、図案家の存在と日本の美の根幹を改めて発信したいと思っています。」

■ 今後の展望

ALBAは、JAPANTEXでの発信を起点に、デジタルアートと手描き図案の両軸を生かし、国内外のアパレルブランドとの共同開発をさらに推進することで、テキスタイルデザインの新たな価値創出を目指します。

京都という歴史ある地で培った感性と技術を軸に、ALBAはこれからも“描く力で文化をつなぐ”存在であり続けます。

■ 会社概要

会社名：株式会社ALBA

所在地：京都市西京区川島有栖川町96-2サクラビル４F

設立：2004年4月

法人設立：2007年4月

代表取締役：安田信之

事業内容：テキスタイル・プリントデザイン企画制作、アパレルブランド向け図案提供、デジタルデザイン開発

電話番号：075-393-3952

アドレス：alba@deluxe.ocn.ne.jp

公式サイト：https://alba2007.com/

■ APANTEX 2025 開催概要

ジャパンテックス2025年インテリアトレンドショー

・ 名称：第44回 JAPANTEX 2025 インテリアトレンドショー

・ 会期：2025年11月19日（水）～21日（金）

・ 会場：東京ビッグサイト 南1-2ホール JT-C08

・ 主催：一般社団法人日本インテリア協会／一般社団法人日本能率協会

・ 来場者：39,000名（2024年実績、同時開催展合計）

・ 出展者数：186社（2024年実績）

画像出展元 一般社団法人日本インテリア協会（NIF） インテリアトレンドショー JAPANTEX事務局[2024年度展示会の様子]