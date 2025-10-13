グローバルスキンケアブランドAnua(アヌア) ブランドアンバサダー なにわ男子 大橋和也さん登場の新CM公開 「初のバーテンダー」役に挑戦し肌悩みを解決

株式会社The Founders JAPAN

株式会社The Founders JAPAN（本社：東京都港区）が展開する、グローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」は、ブランドアンバサダーのなにわ男子・大橋和也さんが出演する新CMを2025年10月13日（月）より公開します。

アイドル・俳優業に留まらず、バラエティ番組などでも幅広く活躍し、今をときめくトップアイドルでありながらも、親しみやすさと洗練された魅力を兼ね備える、大橋さん。その自然体でありながら多くの人を惹きつける存在感は、「優しく、強く。」をメッセージに掲げるAnuaが目指すブランドイメージを体現しています。

今回の新CMで紹介する人気ライン「 PDRNシリーズ」は、様々な受賞歴があり、幅広い年代や肌質から支持されているほか、「“うるつや肌”を叶える三大要素」であるヒアルロン酸¹、コラーゲン²、PDRN³を独自のスマートカプセル製法で配合しています。多くの人に愛される大橋和也さんとともに、製品の魅力をより多くの方へお届けしたいと考えています。

■新CM 「大橋和也×Anua PDRN ヒアルロン酸カプセル100セラム」見どころ

本CMは、バーテンダーに扮した大橋さんが、悩みを抱える女性に「今日はどないしたん？」と優しく問いかけるシーンからスタート。肌の乾燥やハリ、ツヤに悩む女性に向けて『PDRN ヒアルロン酸カプセル100セラム』をおすすめし、スマートカプセルが角質層まで美容成分を届ける仕組みを紹介。最後に「いい感じでしょ」と語りかけながら、製品の魅力を印象的に伝えます。

■CM概要

・名称： 「優しく。強く。アヌア」 Anua セラムバー_PDRN編

・期間：2025年10月15日（水）から順次放映開始

・放映先：地上波テレビ（関東・関西）、TVer、屋外広告

・CM本編動画：YouTube URL： https://youtu.be/mff7uHjxJFI

■アンバサダープロフィール

大橋和也

アイドル、俳優。1997年8月9日生まれ、福岡県出身。B型。STARTO ENTERTAINMENT所属。アイドルグループ・なにわ男子のメンバー。2018年に「なにわ男子」が結成され、2021年11月には、デビューシングル『初心LOVE』でCDデビュー。ドラマ『メンズ校』（20年）、『消しゴムをくれた女子を好きになった。』（22年）、『君がトクベツ』（25年）などに出演。舞台やミュージカルにも積極的に挑戦し、俳優業でも確かな演技力を披露。

■韓国最大級のビューティープラットフォーム「hwahea」にて「水分セラム部門」第1位*4を受賞！

さまざまな肌タイプの方に支持される人気商品「PDRN ヒアルロン酸カプセル100セラム」

・PDRNとは

韓国を起点に美容業界で注目を集めている整肌成分「PDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）」は、「PN（ポリヌクレオチド）」を低分子化した構造を持ちます。なじみやすく、肌をすこやかに整えるサポート成分として「PDRN」配合のスキンケア商品の人気が高まりました。

・PDRN ヒアルロン酸カプセル100セラム

【価格：3,450円（税込）】

Anuaの「PDRNヒアルロン酸100セラム」は、成分の含有量ではなく、成分の配合バランスに着目し開発されました。

肌にうるおいやハリを与える「ヒアルロン酸*¹」「コラーゲン*²」「PDRN*³」を合わせることによって、肌をすこやかな状態へ導くブースティングケアをサポートしています。

また、韓国初＊5の100%スマートカプセル工法を適用することで、角質層のすみずみまで水分を満たし、うるおいによってツヤのある水光肌を演出します。



*4：2024下半期 hwahea awards 水分セラム部門

*5：セラム剤型においてスマートカプセル工法を100％適用した製品は韓国初

■Anua（アヌア）とは

Anua(アヌア)は、「優しく。強く。」をコンセプトに掲げ、原料にこだわりながらお客様の声に耳を傾けた製品づくりを目指したスキンケアブランドです。ドクダミをはじめとする自然由来ラインからダーマラインまで多様なラインナップを展開し、肌タイプに合わせたスキンケアが楽しめます。

Anuaは2019年4月に韓国で誕生。発売からわずか1年で韓国国内において多くの支持を集め、2021年にはグローバル市場へ本格展開を開始。現在では欧米を含む160ヵ国以上に展開し、世界中の人々に愛されるブランドへと成長を遂げています。

その他、全国のバラエティーショップやドラッグストア、Qoo10、楽天市場、Amazon、Anua公式ショップなどで販売しています。※店舗によりお取扱いがない場合があります。