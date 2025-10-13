アニメ『School Days』主人公・伊藤誠の誕生日記念！全12話を誕生日当日（10/16）にニコ生で一挙放送

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、2025年10月16日（木）19時より、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、アニメ『School Days』全12話を、本作の主人公・伊藤誠の誕生日を記念して無料一挙放送します。また、ニコニコプレミアム会員（月額790円・税込）限定で同日より見放題配信を開始します。

アニメ『School Days』は、同名ゲームを原作に2007年に放送された作品です。主人公の伊藤誠と、クラスメイトの西園寺世界、誠が思いを寄せる桂言葉との三角関係が描かれています。魅力的なヒロインや複雑な人間関係、そしてクライマックスにかけての衝撃的な展開が話題を呼び、今なお根強い人気を誇っています。ニコニコでも人気が高く、「中に誰もいませんよ」「nice boat.」といった数々のネットミームと共に長年楽しまれています。

2023年10月16日にも伊藤誠の誕生日を記念し、ニコニコ生放送で同様の一挙放送を実施。放送中には誠の誕生日を祝うコメントが16万件以上寄せられました。今回の放送では、ニコニコのギフト機能を通じて視聴者が伊藤誠の誕生日をお祝いすることができます。

┃ニコニコ生放送 概要

・番組名：School Days 全12話一挙放送【伊藤誠誕生祭】

・放送日時：2025年10月16日（木）19時00分～

・番組URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348883054

┃ニコニコプレミアム会員見放題 概要

・配信開始日：10月16日（木）00時00分～

・配信URL： https://ch.nicovideo.jp/anime-schooldays

※本リリース記載の見放題作品は、配信が予告なく終了となる場合がございます。

※本リリースに関連するクレジット・権利表記

(C) STACK・School Days製作委員会 2007

┃関連情報・URL

●ニコニコ：https://www.nicovideo.jp/

●Nアニメ：https://anime.nicovideo.jp/

●アニメ新作一覧：https://anime.nicovideo.jp/period/now.html

●無料アニメ：https://anime.nicovideo.jp/free/

●プレミアム会員限定動画：https://anime.nicovideo.jp/special/premium-video/