ＢＡＲレモン・ハート４０周年記念 原画展 開催 2025年10月16日～10月22日 吉祥寺リベストギャラリー創
株式会社ファミリー企画（所在地：東京都、取締役：古谷陸）は、祖父(古谷三敏)の漫画『BARレモン・ハート』の連載から40周年を記念し、2025年10月16日（木）～10月22日（水）の期間、吉祥寺リベストギャラリー創にて「ＢＡＲレモン・ハート40周年記念 原画展」を開催いたします。
■展覧会概要
本展は、「お酒が人を繋いでいく、40年目の乾杯。」をテーマに、
古谷三敏が描いた原画からウイスキーとカクテルのエピソードを展示するほか、
カラー原画などを多数展示いたします。
会場では、これまでの名シーンの原画展示に加え、オリジナルグッズや記念ボトルなど関連商品の展示販売も実施予定。
※ボトルのお求めは会場限定QRコードからお求め頂けます。
ファンはもちろん、お酒を愛するすべての方に楽しんでいただける空間を目指します。
■開催概要
イベント名：ＢＡＲレモン・ハート40周年記念 原画展
会期：2025年10月16日（木）～10月22日（水）
時間：12:00～18:00（最終日は17:00まで）
会場：リベストギャラリー創（東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-19）
https://libestgallery.jp/2025-10-16/
入場料：無料
■メッセージ
1985年の連載開始以来、多くの読者の心を温めてきた『BARレモン・ハート』。
“お酒を通して人と人が心を通わせる”というテーマは、40年を経た今も変わらず多くの方々の心に残り続けております。
本展では、原画の筆致を間近に感じながら、作品が描いてきた**「お酒と人生の物語」**を再び体感していただけます。
■４０周年記念書籍について
『ＢＡＲレモン・ハート』40周年を記念した書籍2冊が全国書店にて発売中です。
『BARレモン・ハート 意外に知らない酒の基本知識』
初心者から愛好家まで楽しめる、お酒の基礎知識を網羅した一冊。作品で語られた“お酒の奥深さ”を、やさしく解説しています。
『BARレモン・ハート 40周年 世界の名酒セレクション』
『BARレモン・ハート 意外に知らない酒の基本知識』で紹介しているお酒が登場するエピソードを中心に、過去作品のエピソードをまとめたコミックスになっております。
両書ともに、『ＢＡＲレモン・ハート』40年の歩みを支えてきた“お酒文化への敬意”が込められた内容となっています。
■主催・協力
主催：株式会社ファミリー企画
協力：株式会社双葉社
お問い合わせ：riku@barlemonhart.com