¡Ú¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æー¥¡ÛÄ®ÅÄ±ØÃæ±û¸ýÅ¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤«¤é4¼þÇ¯¡ªÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¥íー¥¹¥¹¥Æー¥¤ò´¶¼Õ²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÆÀ¤Ê3Æü´Ö¡ª
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æー¥Ä®ÅÄÃæ±û¸ýÅ¹¤ÏOPEN¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£
À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ
Ä®ÅÄÃæ±û¸ýÅ¹¸ÂÄê¤Ç10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë～10·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î3Æü´Ö
4¼þÇ¯µÇ°´¶¼Õº×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¥íー¥¹¥¹¥Æー¥¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¤´Äó¶¡¡ª
¡Ú100g¡Û
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§1,400±ß(ÀÇ¹þ) ¢ª 1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú150g¡Û
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§1,800±ß(ÀÇ¹þ) ¢ª 1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú200g¡Û
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ) ¢ª 1,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú300g¡Û
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§2,800±ß(ÀÇ¹þ) ¢ª 1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó¥¹ー¥×¡¦¥é¥¤¥¹¡¦¥µ¥é¥À¿©¤ÙÊüÂê¤Ä¤
¤µ¤é¤ËÂØ¤¨Æù¤â
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§900±ß(ÀÇ¹þ) ¢ª 500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤È¤ªÆÀ¡ª
Æù¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤Ë¡ª¤ª¹¥¤¤Ê¥¹¥Æー¥¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æー¥¤ÎÆù¸ü¤Ç½À¤é¤«¤¤¡È¼ê»Å»öÉÊ¼Á¡É¤ÎÌ£¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¶¤ªÆÀ¤Ê3Æü´Ö¡ª³§ÍÍ¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æー¥Ä®ÅÄÃæ±û¸ýÅ¹¤Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤»¡ª
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æー¥ Ä®ÅÄÃæ±û¸ýÅ¹
¢©194-0013¡¡ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¸¶Ä®ÅÄ6-23-7
±Ä¶È»þ´Ö¡¡11:00～21:30 (L.O21:00)
TEL.042-707-9472
¢¨¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æー¥Ä®ÅÄÃæ±û¸ýÅ¹¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æー¥¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨É½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëg¿ôÃÍ¤ÏÄ´ÍýÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨ËÜ»Üºî¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£