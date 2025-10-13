『秒速5センチメートル』主題歌米津玄師New Digital Single『1991』リリース記念！ JOYSOUNDのカラオケで歌って、オリジナルQUOカードを当てよう！
株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、『秒速5センチメートル』主題歌 米津玄師 「1991」のリリースを記念して、オリジナルQUOカードが当たる『米津玄師×JOYSOUND コラボキャンペーン「1991」』を、本日10月13日（月）から開催します。
本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、米津玄師 「1991」を選曲ください。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで1991×JOYSOUND オリジナルQUOカードを抽選で50名様にプレゼント！なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、ご応募いただけます。
この機会をお見逃しなく、米津玄師とJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。
＝＝＝ 米津玄師×JOYSOUND コラボキャンペーン「1991」 概要 ＝＝＝
◆実施期間：2025年10月13日（月）11:00 ～ 2025年11月21日（金）23:59
◆対象機種：JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX
◆参加方法：対象機種を導入の店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、課題曲を予約し、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジ下さい。
※1曲につき1日1回応募できます。当選はお一人様につき1回のみ有効となります。
【課題曲】 1991
◆プレゼント：1991×JOYSOUND オリジナルQUOカード…50名様
▽キャンペーン特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1431/index
▽『キョクナビアプリ』詳細ページ：https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp