ERPC¡¢Solana Firedancer ¥Ùー¥¹¤ÎRPC¤òDevnet/Testnet¤Ç±¿ÍÑ³«»Ï¡£·ÚÎÌ²½¤ÈÀÇ½¸þ¾å¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Mainnet Beta ¥Ùー¥¿¥Æ¥¹¥È¼õÉÕ³«»Ï
ELSOUL LABO B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀîºêÊ¸Éð¡Ë¤È Validators DAO ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë ERPC ¤Ï¡¢Solana ¤Î¼¡À¤Âå¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë Firedancer ¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤òºÎÍÑ¤·¤¿ RPC ¤ò Devnet ¤ª¤è¤Ó Testnet ´Ä¶¤ÇÀµ¼°¤Ë²ÔÆ¯³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î Agave ¹½À®¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁ´ÂÎÅª¤Ê·ÚÎÌ²½¤ÈÀÇ½¸þ¾å¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Mainnet Beta ¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ERPC ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¹âÂ®²½¡¦°ÂÄê²½¡¦Äã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¡×¤ò¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ¾å¤Ø¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³«È¯ÃÊ³¬¤«¤éËÜÈÖ´Ä¶¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê Solana ´Ä¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´ðÈ×¤½¤Î¤â¤Î¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Firedancer ¤È¤Ï
Firedancer ¤Ï Jump Crypto ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤ Solana ¥Ð¥ê¥Çー¥¿¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î Agave ¤È¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯½èÍý¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¤·¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢»ñ¸»¤ÎÌµÂÌ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤ÈÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Solana Foundation ¤â¤³¤ÎÆ³Æþ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´ÈÇ¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï Frankendancer ¤È¤¤¤¦¡¢Agave ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½À®¤¬±¿ÍÑÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÊ³¬Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Á´ÂÎ¤Î°ÂÄêÀ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ Firedancer ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÀè¹ÔÅª¤ËÅ¸³«¤·¡¢°ÂÄêÀ¤È¸ß´¹À¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ERPC ¤Ï¤³¤Î Frankendancer ¹½À®¤ò Devnet ¤ª¤è¤Ó Testnet ¤ËÆ³Æþ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿²ÔÆ¯¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î Agave ¹½À®¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê½èÍý¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¡¢È¾Ê¬°Ê²¼¤Î¥á¥â¥ê»ÈÍÑÎÌ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·ÚÎÌ²½¤È±þÅúÂ®ÅÙ¤Î²þÁ±¤¬Æ±»þ¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¡¢³«È¯¡¦¸¡¾ÚÃÊ³¬¤Ç¤â³ê¤é¤«¤ÊÁàºî´¶¤È°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Firedancer: https://jumpcrypto.com/firedancer/
Mainnet Beta ¤Ø¤ÎÃÊ³¬ÅªÅ¬ÍÑ
ERPC ¤Ï¡¢Devnet ¤ª¤è¤Ó Testnet ¤Ç¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î Firedancer ¥Ùー¥¹¤Î RPC ¹½À®¤ò Mainnet Beta ´Ä¶¤ØÃÊ³¬Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥Ùー¥¿¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Frankendancer ¹½À®¤¬ËÜÈÖµ¬ÌÏ¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤äÉé²Ù²¼¤Ç¤â°ÂÄêÆ°ºî¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´À¤È¿®ÍêÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÂ®²½¤ÈÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Firedancer Mainnet ¥Ùー¥¿¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢´û¤Ë ERPC ¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£Solana ¤Î¼¡À¤ÂåRPC¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¤·¡¢³«È¯¡¦±¿ÍÑ´Ä¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹âÀÇ½²½¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢Validators DAO ¸ø¼°Discord ¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Validators DAO¸ø¼°Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR
Solana RPC Bundle ¥×¥é¥ó
Â¿¤¯¤Î³«È¯¼Ô¤Ï¤Þ¤º Geyser gRPC ¤«¤é Solana ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥êー¥à³èÍÑ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥³ー¥É¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò°·¤¨¤ë¤¿¤áÆ³Æþ¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢¼ÂÁõÎã¤âËÉÙ¤Ç³Ø½¬¥³¥¹¥È¤¬Äã¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥í¤Ï¤è¤ê¹âÂ®¤Ê Shredstream ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¥¢¥×¥ê¤ò gRPC ¤Ç°ÂÄê²ÔÆ¯¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê¹âÂ®¤Ê Shreds ¤Î²¸·Ã¤òÊÂ¹Ô³«È¯¤Ç¼è¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¼ÂÌ³Åª¤Ê¥Ëー¥º¤¬¶¯¤¯¡¢Bundle ¤Ï¤³¤Î¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¤¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤Î¤Ë¡¢´Ä¶À°È÷¤ä¥³¥¹¥È¤ÎÊÉ¤ÇÆ§¤ß½Ð¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Bundle ¤Ç¤ÏËÜÈÖÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿ RPC ¤È gRPC ¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â°Â¤¤²Á³Ê¤Ç Shredstream ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í°Â¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶âÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢Æ³Æþ¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¾ãÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï RPC + gRPC ¤Ç¥Ùー¥¹¥¢¥×¥ê¤òÁÇÁá¤¯¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤ÎÆ±¤¸´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç Shredstream ¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¹âÀÇ½²½¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶¯¼Ô¤Ï Shredstream Ã±ÂÎ¤Ç processed ¤È confirmed ¤ÎÎ¾Êý¤Î¥Çー¥¿¤òÄ¾ÀÜ¼è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³«È¯¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Bundle ¤Ï¤Þ¤º Shredstream ¤ò³Î¼Â¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë·ÐÏ©¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¹âÅÙ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Bundle ¤Î gRPC ¤â¥Õ¥£¥ë¥¿ーÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯Ãæ¤Ï RPC ¤Î Devnet ¤È Testnet ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
Solana ³«È¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÈÖ±¿ÍÑ¤Ø¥¹¥àー¥º¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¼ÂÀïÅª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Æ³Æþ¤ä°Ü¹Ô¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï Validators DAO ¸ø¼° Discord ¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Premium Ryzen VPS
ERPC ¤ÈÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë Premium Ryzen VPS ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂ®¥¯¥é¥¹¤Î 5.7GHz ¹â¥¯¥í¥Ã¥¯ CPU¡¢ECC DDR5 ¥á¥â¥ê¡¢NVMe4 ¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢25Gbps ¡ß2 ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥Ðー¥³¥ß¥Ã¥È¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢²¾ÁÛ²½¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ù¥¢¥á¥¿¥ëµé¤Î°ÂÄêÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÍ× Solana ¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤ä Jito Shredstream ¤ÈÆ±°ì¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¼¥íµ÷Î¥ÀÜÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤ÎÃÙ±ä¤òÇÓ½ü¡£ÀÇ½¤È¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤òÎ¾Î©¤·¤¿¹½À®¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯ÂÎÀ©¤È SLV ¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹
»äÃ£¤Ï¡¢SLV¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Solana¥Îー¥É±¿ÍÑ¤ÎÂ¨»þÎ©¤Á¾å¤²¤ä¼«Æ°¹¹¿·¡¢¥¼¥í¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à°Ü¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥¹¥È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢ERPC¤ª¤è¤Ó¥Ð¥ê¥Çー¥¿±¿ÍÑ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¤È¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥Çー¥¿¡¦RPC¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¦¥È¥ìー¥Àー¡¦Web3¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Áê¸ß¤ËÏ¢·È¤Ç¤¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆSolana¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Á´ÂÎ¤Î¸úÎ¨²½¤È¶¯¿Ù²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
SLV¤Ç¤Ï¡¢Firedancer¤ò´Þ¤àRPC¤ä¥Îー¥É¹½À®¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò´ÊÃ±¤Ë¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¸¡¾Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
SLV¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤â¤½¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
SLV GitHub: https://github.com/ValidatorsDAO/slv
ERPC¡¢Validators DAO¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê
- RPC´Ä¶¤ÇÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ê¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¼ºÇÔ¤ä¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ÊÑÆ°
- Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë¤è¤ëÀÇ½À©¸Â
- ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ÷Î¥¤¬ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ
- ¾®µ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Û¤É¹âÉÊ¼Á¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·
»äÃ£¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ëSolana NFT¥«ー¥É¥²ー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈEpics DAO¤Î³«È¯²áÄø¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¹âÂ®¤ÊSolana³«È¯´Ä¶¤¬ÍÆ°×¤Ë¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤È¤·¤ÆERPC¤äSLV¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»Ê¬Ìî¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÙ±ä¤ä¥¨¥éー¤ÏÄ¾ÀÜ¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬»¶¤·¤¿¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤äWeb3ÆÃÍ¤Î¹½Â¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦Solana³«È¯¤Ç¤ÏÁ´ÂÎÁü¤ÎÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÃÙ±ä¤äÉÔ°ÂÄê¤µ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»äÃ£¤ÏÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¹âÀÇ½¤Ê³«È¯´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¡¢Solana¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î³«È¯ÂÎ¸³¤È¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ERPC¤âSLV¤â¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ERPC¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://erpc.global/ja
- SLV¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://slv.dev/ja
- elSOL¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://elsol.app/ja
- Epics DAO¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://epics.dev/ja
- Validators DAO¸ø¼°Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR