¹çËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯»ö¶È¤ò³«»Ï
¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯
¹çËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿°æ æÆ¿¿¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯»ö¶È¡×¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯µòÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¹â¤¤¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¦¥¬¥ó¥À¤ÎIT¿Íºà¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤ò·Ò¤°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¢ª :
https://gappon.net/lp-dev
»ö¶È³«»Ï¤ÎÇØ·Ê¡§ÆüËÜ¤Î³«È¯¸½¾ì¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤È¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢»Ô¾ì
¹ñÆâ¤ÎIT¿ÍºàÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö³«È¯¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²ò·èºö¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯¤â¡¢³Æ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î²Á³ÊÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÏICT¤¬µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¯Í¥½¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¿ôÂ¿¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Âç³ØÂ´¶È¼Ô¤Î½¢¿¦Î¨¤ÏÌó3³ä¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤âÂ¸ºß¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤¬µ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤Ï¤³¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î³«È¯²ÝÂê¡×¤È¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸ÛÍÑ²ÝÂê¡×¤ò¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ò¤®¹ç¤ï¤»¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë²ò·èºö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ò·è¤Ç¤¤ë¤ªÇº¤ß
¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯¤ß¡§¡ÖÇúÂ®¡ß³Ê°Â¡×¤È¡Ö°Â¿´¤ÎÆüËÜÉÊ¼Á¡×¤ÎÎ¾Î©
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËºÇ¹â¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤¥¢¥Õ¥ê¥«¿Íºà¤Ë¤è¤ë¡Ö³Ê°Â¡×³«È¯
¥¢¥¸¥¢¤Î¿·¶½¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¿Í·ïÈñ¤òÌó20～30%ºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤ËÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¡ÖÇúÂ®¡×³«È¯
³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ËÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢³«È¯´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö°Â¿´¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×
¸½ÃÏ¤ËÆüËÜ¿Í¤¬¾ïÃó¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¤òÄ¾ÀÜ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¡¢ÆüËÜ´ð½à¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ç¡¢³¤³°¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Î¶¯¤ß
ÊÀ¼Ò¤ÎÆÃÄ§
2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥ó
¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PMÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹
¤ªµÒÍÍ¤È¥¦¥¬¥ó¥À¤Î³«È¯¥Áー¥à¤Î´Ö¤ËÆüËÜ¿ÍPM¤¬Æþ¤ê¡¢Í×·ïÄêµÁ¤Î»Ù±ç¤«¤éÉÊ¼Á´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÂå¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤¬¡¢³¤³°¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
PMÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹
PoC»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
¿·µ¬»ö¶È¤äDX¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡¢ºÇÃ»1¥ö·î¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£
´ë²è¤ÎÊÉÂÇ¤Á¤«¤é¥Ç¥×¥í¥¤¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹ ¡£
PoC»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
¹çËÜ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¿°æ æÆ¿¿¤è¤ê
º£¡¢À¤³¦¤ÏAfrica¡¢Asia¡¢AI¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¡ÖA¡×¤ÎÊÑ²½¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥¢¥¸¥¢¤ËÂå¤ï¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢Àè¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¡¢AI¤Î¿Ê²½¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÀ©Ìó¤ò±Û¤¨¤¿³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤Ï¤³¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎIT»º¶È¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼ã¤¯Í¥½¨¤ÊºÍÇ½¤ËÀ¤³¦´ð½à¤Î»Å»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://gappon.net/lp-dev
¹çËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§¹çËÜ³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆîÆó¾òÀ¾5ÃúÌÜ31-1RMBld. 701
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¿°æ æÆ¿¿
ÀßÎ©¡§2025Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯»ö¶È
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://gappon.net
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
https://gappon.net/lp-dev/contact
¹çËÜ³ô¼°²ñ¼Ò ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
https://gappon.net/contact