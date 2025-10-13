Cearvol、新型「Nano」を発売：超小型・簡単操作・自動UV除菌機能付き。シニアの毎日を支える安心のオールインワン補聴器

UNICE Intelligent Medical Shenzhen Co.,Ltd.

聴こえの健康を支えるAI補聴器ブランド「Cearvol(https://cearvol.com/?source=prtimes&campaign=nanolaunch)」は、最新モデル「Nano(https://cearvol.com/products/cearvol-nano-starlight?source=prtimes&campaign=nanolaunch)」を正式発売しました。Nanoは、手のひらサイズの超小型デザインに、誰でも使いやすいシンプルな操作性と自動UV除菌機能を搭載。補聴器を初めて使う方や、清潔さ・快適さを重視する方に向けて、これまでにない安心と便利さを提供します。

■ 毎日に寄り添う、自然で快適な聞こえ

Nanoは、耳にぴったりと収まるコンパクトな設計で、外から見てもほとんど目立ちません。

軽量ボディは長時間の使用でも疲れにくく、仕事中・買い物中・家族との会話など、どんな場面でも自然な聞こえをサポートします。

Cearvol 集音器Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSDN72W5?th=1公式サイトでチェック :https://cearvol.com/products/cearvol-nano-starlight?source=prtimes&campaign=nanolaunch

Cearvol副社長のRicardoは次のように述べています：

「Nanoは、“聞こえの不安を感じずに、毎日をもっと自由に過ごしていただきたい”という思いから生まれました。年齢を重ねても、自分らしく、笑顔で人と会話を楽しめる--そのお手伝いをするのが私たちの使命です。」

■ ワンタッチで使えるシンプル設計

Nanoは、難しい設定やスマートフォンアプリを使わずに、ボタンひとつで操作できます。

見やすく大きなボタンとしっかりとしたクリック感により、手先が不自由な方や視力に不安がある方でも安心です。

- 音量の微調整もワンタッチ- 環境に合わせて「静かな場所」「屋外」「会話重視」など3つのシーンモードを切り替え可能- 3段階の聴力レベルで、個人差にも対応

「設定が難しくて使えなかった」「アプリが苦手で困っていた」という声に応える、使いやすさを追求した設計です。

■ UV除菌で毎回清潔、安心の充電ケース

Nanoの充電ケースには、自動UV除菌機能を搭載。

毎回の充電サイクル中に、補聴器本体を自動で除菌し、99.9％の細菌を除去します。

湿気や汗、皮脂などにより発生しやすい細菌の繁殖を抑え、いつでも清潔で衛生的に保ちます。特に夏場や旅行中など、清潔面が気になる季節にも安心して使用できます。



除菌・充電は自動で完了するため、機械操作に不慣れな方でも簡単です。

■ OTC補聴器としての新しい選択肢

Nanoは、医師の処方箋なしで購入できるOTC（Over-the-Counter）補聴器として開発されました。

米国FDAによるOTC補聴器制度の導入以降、世界中で「手軽に、安心して使える補聴器」への関心が高まっています。

Nanoはそのニーズに応え、

- 医療機器レベルの信頼性- 消費者目線の使いやすさ- 手に取りやすい価格を実現しました。

一般に、日本の補聴器では片耳あたり 10万円～30万円 が標準的な価格帯とされており、機能やブランドによってはさらに高額なモデルもあります。Cearvolでは、10万円を超える高価格帯の補聴器と同等レベルの音質と機能を、より手軽な価格で提供しています。

■ こんな方におすすめです

- 小さなスマホ画面や複雑な設定が苦手な方- 外出先や仕事中でも目立たず補聴器を使いたい方- 初めて補聴器を購入する方- 清潔・衛生面を重視する方

また、ご家族の聞こえの悩みに寄り添いたい方へのプレゼントとしても選ばれています。

■ 安心のサポート体制

Cearvolでは、購入後も安心してお使いいただけるよう、

- 45日間の返品保証- 3年間の製品保証付き- 生涯カスタマーサポートを提供しています。

「聞こえの変化に合わせて、ずっと寄り添うブランドでありたい」--それがCearvolの想いです。

【Amazon限定】新発売キャンペーン実施中

Nanoの発売を記念し、現在Amazonにてお得なキャンペーンを実施中です。Nanoは現在、Cearvol公式サイトとAmazonにて販売中。

特典内容：\7,020クーポン配布中 + 1%ポイント還元

期間： 限定開催（※在庫がなくなり次第終了）

公式サイト: https://cearvol.com(https://cearvol.com/?source=prtimes&campaign=nanolaunch)

Amazon商品ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSDN72W5(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSDN72W5?th=1)

この機会に、Cearvol Nanoの聞こえ体験をぜひお試しください。全国どこからでもご注文可能で、送料無料・即日発送にも対応しています。