【新機能】MiraiMind、『画像コミュニティ』をリリース

Hello Group Japan株式会社

AIキャラクターチャット＆画像生成アプリ「MiraiMind」を運営するハローグループジャパン株式会社（本社：東京都）は、このたびユーザー同士が生成画像やキャラクター設定、創作世界を気軽に投稿・共有できる新機能『画像コミュニティ』を正式にリリースいたしました。本機能は、「自分の推しを画像で表現したい」「他の人の発想から刺激を受けたい」「LoRAやモデルの再現方法を学びたい」といったユーザーのニーズに応えることを目的としています。

■ 背景：画像を通じて「好き」を共有し、会話が生まれる場へ

近年、生成AIを活用した創作活動は急速に広がり、多くのユーザーが「自分だけのキャラクター」や「独自の世界観」を持つようになりました。一方で、その成果を気軽に共有し、感想を交わしたり技術を学んだりする場は限られており、創作のモチベーションや交流の機会が十分に広がっていないという声もありました。

MiraiMindは、こうした課題を受け、「作る楽しさ」を「共有する喜び」へつなげ、ユーザー同士のコミュニケーションが自然に生まれる場をつくるために『画像コミュニティ』を開発しました。

■ 『画像コミュニティ』の主な特徴

1) 画像・キャラ・モデルを直感的に探せる

検索ページに「画像」「キャラ」「モデル」の3つのタブを用意。

画像タブ：みんなの投稿を一覧で閲覧、気になる作品は拡大して詳細や使用モデルを確認できます。キャラタブ：タグやランキングで理想のキャラに出会いやすく、推し探しに最適です。モデルタブ：使用されたモデルやLoRAの情報が分かるため、再現や学習に便利です。

→ ユーザーは「見る→真似る→自分の作品を投稿する」という創作の循環を簡単に始められます。

2) “参考利用”でお気に入りの作風を再現可能

気に入った投稿を元に、自分でも同じスタイルの画像を生成できます。

投稿がプロンプト公開の場合：プロンプト＋モデル＋LoRAが自動セットされ、そのまま再生成が可能。初心者でも手軽に近い仕上がりを得られます。投稿がプロンプト非公開の場合：モデル＋LoRAのみ自動適用。プロンプトは自分で入力して細部を調整できます。

→ 初心者でも簡単に挑戦でき、上級者は細かく調整して独自の解釈を加えられます。

3) LoRAアップロードで“自分の画風”を持ち込める

マイページの【画像】→【投稿したモデル】→【＋】からLoRAをアップロード可能（現時点ではcivitai.com のLoRAに対応）。自分のスタイルをコミュニティに反映させ、フォロワーや反応を得られます。

4) 投稿をきっかけにした交流が自然に広がる

投稿画像にはコメントやリアクション機能を搭載。表示順は「人気順」「作成時間順」で切替え可能です。最新作をすぐチェックしたい人は作成時間順、話題になっている作品を見たい人は人気順で閲覧できます。

■ 想定される利用シーン

推しキャラのベストショットをみんなに見せたい。好きな作風を参考にして自分の表現を広げたい。LoRAやモデルの組合せを学んで創作スキルを上げたい。コメントで感想を交換して創作仲間を見つけたい。

■ ユーザーの声

「他の人が作った世界観を見て、思いもよらないアイデアに出会えた！」（20代・学生）

「LoRAの組合せ例が参考になって、自分の作風に取り入れられたのが嬉しい。」（30代・イラストレーター）

「コメントで反応をもらえると創作のモチベーションが上がる。仲間ができた感じがする。」（20代・会社員）

■ セーフティと権利について

MiraiMindは健全なコミュニティ運営を重視しており、投稿ガイドラインおよび著作権・肖像権に関するルールを設けています。ユーザー同士が安心して創作と共有を楽しめるよう、違反報告・モデレーション体制を整えております。詳細はアプリ内ガイドをご確認ください。

■ 今後の展望

『画像コミュニティ』は単なる投稿機能に留めず、ユーザー発の創作文化が広がる場へと育てていきます。今後はテーマ別投稿イベント、公式コラボLoRAの公開、人気投稿のピックアップ企画、クリエイター向けワークショップなどを順次実施し、より多くのユーザーが参加しやすい仕組みを提供してまいります。

■ サービス概要

MiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind