【燻製の種類は無限大】おつまみもお酒もこの一台で燻製が作れる究極のカップスモーカーがMakuakeにて10月24日から先行販売

おつまみもお酒も、この1台で色んな種類の燻製が味わえる、2WAY仕様「カップスモーカー（燻製器）」のクラウドファンディングを、2025年10月24日からクラウドファンディングサイト・Makuakeにて開始します。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/cup_smoker/(https://www.makuake.com/project/cup_smoker/)

※プロジェクトは「2025年11月24日」までの限定販売となります。

家でも外でも、手軽に本格燻製

本製品は、自宅でも簡単に飲み物から食べ物までいろいろな燻製を楽しむために開発されました。

この1台で色んな種類の燻製が味わえます。

2WAY仕様のためアイデア次第で豊富な燻製バリエーションを自宅で体験できるようになりました。

☑ 1台でお酒とおつまみの両方使える

☑ 豊富な燻製バリエーション

☑ 自宅でも外出先でも手軽に本格燻製

☑ プレゼントにも！すぐに使えるセット

☑ 簡単3ステップで誰でも燻製マスター

1台でお酒とおつまみの両方使える

ウイスキー、泡盛、日本酒、焼酎、ハイボール、ビール...

お好きな酒にスモーキーさをプラス、晩酌がリッチな味わいに変身。

豊富な燻製バリエーション

燻すことできゅっと締まって味も濃くなり、コンビニおつまみもランクアップ！

家でも外でも手軽に本格燻製

アウトドアはもちろん自宅でも本格的な燻製をお楽しみいただけます。

プレゼントにも！すぐに使えるセット

必要なものは全て揃っているので届いたらすぐに使い始められます。プレゼントにもおすすめです！

簡単3ステップで誰でも燻製マスター

燻製器をセットし、網にチップを入れて着火し、煙が出たら蓋をして煙が消えるくらいの数分間燻すだけ。

お届け7点セット

プロジェクトのリターン

- カップスモーカー本体- 燻製チップ（4個）- シェラカップ- ピンセット- フィルター2個- チップ用スプーン- カップスモーカー専用袋

最大割引率35%など、Makuake限定のリターンを用意しています。

プロジェクト概要

【プロジェクト名】：【いつもの晩酌が高級バーの味に】おつまみもお酒もこの一台で燻製が作れる。

【期間】：2025年10月24日～11月24日

【販売ページ】：https://www.makuake.com/project/cup_smoker/(https://www.makuake.com/project/cup_smoker/)

【早期予約特典】：超早割など、販売ページ内にて最大35%引きの先行者割引特典が用意されています。