¡Ú¥ß¥Ë¿·3¿§ÅÐ¾ì¡ÛÈ¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À ¡Ö¥í¥¦¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥Ë¡×¤ËÂÔË¾¤Î¿·3¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª
²½¾ÑÉÊÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦VIVAWAVE Co.,Ltd.¡Ê½êºßÃÏ¡§´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ëÆÃÊÌ»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§Heo Jaeseok¡Ë¤¬´ë²è¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëNarrative Beauty¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Öhince¡Ê¥Ò¥ó¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢ È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥í¥¦¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥Ë¡×¤è¤ê¡¢¿·3¿§¤ò2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é½ç¼¡¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥Ýー¥Á¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ê¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âºÇÅ¬¡£Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÎ¹¹Ô¡¢¥®¥Õ¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ È¯Çä¾ðÊó- È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
- È¯ÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥× ¡ÊLOFT¡¢PLAZA¡¢¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¥¤¥ó¡¢¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¤ÚÅù¡ËÁ´¹ñGMS¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ê¥¤¥ª¥ó¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¡¢¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥óÅù¡Ë
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼è°·Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
◼ À½ÉÊ¾ðÊó- ¾¦ÉÊÌ¾¡§¥í¥¦¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥Ë¡Ê¿·3¿§¡Ë
- ÍÆÎÌ¡§2ml
- ²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ ¿·3¿§¤Î¤´¾Ò²ð
¥í¥¦¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥Ë R026 ¥íー¥º¥×¥ì¥Ã¥½
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ë¥·¥Ê¥â¥ó¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸²Ã¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥Ê¥â¥ó¥íー¥º¡£
¥í¥¦¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¥Æ¥£¥ó¥È¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥Ê¥â¥ó¥íー¥º¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤âÅÐ¾ì¡£
¥í¥¦¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥Ë R027 ¥¢¥ê¥åー¥ë¡¦¥íー¥º
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥É¥é¥¤¥íー¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥âー¥ô¥íー¥º¡£
¥í¥¦¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¥Æ¥£¥ó¥È¤Ç¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥âー¥ô¥íー¥º¤¬¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥¦¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥Ë R028 ¥Ð¥Ë¥é¥íー¥º
¥Ð¥Ë¥é¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤¬Éº¤¦¡¢¥Ìー¥É¥Èー¥ó¤Î¥Ð¥Ë¥é¥íー¥º¡£
¥í¥¦¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥Ë¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¥«¥éーÅÐ¾ì
¢£ À½ÉÊÆÃÄ¹- 10ÉÃ¸å¤ËÀ¡¤ó¤À¸÷Âô´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥í¥¦¥°¥í¥¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¸¥§¥ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¤¯¤¹¤ß¤Ë¤¯¤¯Èþ¤·¤¤È¯¿§¤ò¥ー¥×¡£
- ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¤òÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥·¥¢ー¥«¥éー¿°ËÜÍè¤Î¿§¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢½Å¤Í¤ë¤Û¤ÉÁ¯¤ä¤«¤ËÈ¯¿§¡£
- ¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¸ú²Ì¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½èÊý¥È¥ê¥×¥ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê5,000ppmÇÛ¹ç¡Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óEÍ¶Æ³ÂÎ¡¢¥Ú¥×¥Á¥ÉÇÛ¹ç¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÊÝ¼¾¥±¥¢
- »ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤ª²½¾ÑÄ¾¤·²ÄÇ½¡£
- °Â¿´¤Î¥ô¥£ー¥¬¥ó½èÊýÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Äã»É·ã½èÊý¤È¥ô¥£ー¥¬¥óÇ§¾Ú¤Ç¡¢ÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ç¤â°Â¿´¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·3¿§¤Ï¡¢¥í¥¦¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¥Æ¥£¥ó¥È¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ ¡È¥íー¥º¥×¥ì¥Ã¥½¡É ¡È¥¢¥ê¥åー¥ë¡¦¥íー¥º¡É ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ß¥Ë¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¿§ ¡È¥Ð¥Ë¥é¥íー¥º¡É ¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¥·ー¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤´¼«¿ÈÍÑ¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿3¿§¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¡Ö¥í¥¦¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¥Æ¥£¥ó¥È¥ß¥Ë¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
PLAZA¡¢LOFT¡¢@cosme STORE¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ hince¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
hince¤Ï¡¢Ì©ÅÙ¤Î¹â¤¤ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¤Ç¸Ä¡¹¤ÎÆÃÍ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê¾å¤²¡¢Àøºß¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÈ¯
¸½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖMood-Narrative¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2019Ç¯1·î¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2019Ç¯¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢2022Ç¯11·î¤ËÆüËÜ½é¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡Öhince¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¡×¡¢2023Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Öhince ¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ìÅ¹¡×¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯4·î¤Ë¡Öhince ¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ¥²ー¥È¥¿¥ïー¥âー¥ëÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°HP : https://hince.jp
¸ø¼°IG : @hince_official_jp(https://www.instagram.com/hince_official_jp/)
¸ø¼°X : @hince_japan(https://x.com/hince_japan)
¸ø¼°LINE¡§@hince(https://lin.ee/KmxAXob)
¢£ ²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§VIVAWAVE Co.,Ltd.
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§Heo Jaeseok
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡§2018Ç¯6·î4Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§10F, 78, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥¦¥ëÆÃÊÌ»ÔËã±º¶èËã±ºÂçÏ©78, 10³¬
hince¡§https://hince.jp