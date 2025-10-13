¡ÚÏÂ¿©¤µ¤È¡Û´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¡õ¿©¤ÙÊüÂê¤¬10·î16Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡ª
<´ü´Ö¸ÂÄê> 2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ) ～ 12·î10Æü(¿å)Í½Äê
¢£¡Ö¥ß¥ËÈÁÎ©Ð§¡×¤ä¡ÖÆ»»ºÆÚ¤ÎÆÚÐ§¡×¡¢¡ÖÈÁÎ©(¤Û¤¿¤Æ)¤Î¤ªÂ¤¤ê¡×¤Ê¤ÉËÌ³¤Æ»¤ÎÌ£³Ð¤¬ËþºÜ!!
¹ñÆâ198Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Ç¤Ï10·î16Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»»º¤Î¡ÖÈÁÎ©³Ãì¡×¡Ö½©ºú¡×¡Ö¿å¤À¤³¡×¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ò¤È¤ê¤½¤í¤¨¤¿ËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡ÖÏÂÁ·¡¦Ð§¡×¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¿©¤ÙÊüÂê¥³ー¥¹¡×¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹!! ÏÂÁ·¥á¥Ë¥åー¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÈÁÎ©³Ãì¤äËÌ³¤Æ»¤ÎÌ£³Ð¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³Ú¤·¤á¤ë¡ÖËÌ³¤¤Å¤¯¤·¸æÁ·¡×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ËÌ³¤Æ»»º¡ÖÆÚ¸ª¥íー¥¹¡×¤ò¥ªー¥Àー¤´¤È¤ËÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¡ÖÆ»»ºÆÚ¤ÎÆÚÐ§¡×¤ä ¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¥éー¥á¥ó¤ÈÆÚÐ§¤Ç¿´¤âÂÎ¤â¤Ý¤Ã¤«¤Ý¤«¤Î¡ÖÌ£Á¹¥éー¥á¥ó¤È¥ß¥ËÆÚÐ§¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÈÁÎ©¤Èºú¤Î»Ý¤ß¤¬¤È¤±¹þ¤ó¤À¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ª¤À¤·¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëËÌ³¤Æ»Ì¾Êª¡ÖÀÐ¼íÆé¡×¤â¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Î·Ã¤ß¤òÌ£¤ï¤¨¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¡×¤ò²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤Î¤ª¿©»ö¡¢¤¼¤ÒÏÂ¿©¤µ¤È¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¤¤¯¤é¤Ï¥ª¥Ûー¥Ä¥¯³¤¡¦¥Ùー¥ê¥ó¥°³¤¤òÃæ¿´¤Ë¿åÍÈ¤²¤·¤¿¤â¤Î¤ò¹ñÆâ¤Ç²Ã¹©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥åー³µÍ×
¡Ê1¡Ë¡ÖÈÁÎ©¤È¤¤¤¯¤é¤ÎÆó¿§Ð§¥»¥Ã¥È¡× 2,699±ß¡ÊÀÇ¹þ2,968±ß¡Ë
¸·Áª¤Î¡Ö¤¤¤¯¤é¡×¤ÈËÌ³¤Æ»»º¤Î¡ÖÈÁÎ©³Ãì¡×¤Î£²¤Ä¤Î»Ý¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆó¿§Ð§¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¡ÖÁª¤Ù¤ëËÌ³¤¥ß¥ËÐ§¥»¥Ã¥È¡×1,999±ß¡ÊÀÇ¹þ2,198±ß¡Ë
¤¤¤¯¤éÐ§¡¦ÈÁÎ©Ð§¡¦ÆÚÐ§¤«¤é2¼ïÎà¤òÁª¤Ù¤ë¥»¥Ã¥È¡£
¡Ê3¡Ë¡ÖËÌ³¤¤Å¤¯¤·¸æÁ·¡× 2,299±ß¡ÊÀÇ¹þ2,528±ß¡Ë
ËÌ³¤Æ»»º¤Î¿©ºà»ÈÍÑ¤Î¥ß¥ËÈÁÎ©¤¤¤¯¤éÐ§¡¢ÈÁÎ©¤Î¤ªÂ¤¤ê¡¢ÆÚ¸ª¥íー¥¹¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë!
¡Ê4¡Ë¡ÖÆ»»ºÆÚ¤ÎÆÚÐ§¥»¥Ã¥È¡×1,599±ß¡ÊÀÇ¹þ1,758±ß¡Ë
ËÌ³¤Æ»»º¡ÖÆÚ¸ª¥íー¥¹¡×¤òËÌ³¤Æ»¤ÎÏ·ÊÞ¤¿¤ì²°¡Ö¥½¥é¥Á¡×¤ÎÆÚÐ§¤Î¤¿¤ì¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê5¡Ë¡ÖÌ£Á¹¥éー¥á¥ó¤È¥ß¥ËÆÚÐ§¥»¥Ã¥È¡×1,699±ß¡ÊÀÇ¹þ1,868±ß¡Ë
´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ£Á¹¥éー¥á¥ó¤È¡¢¥ß¥ËÆÚÐ§¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¡£
¡Ê6¡Ë¡Ö¤µ¤È¤ÎÀÐ¼íÆé¡×1,999±ß¡ÊÀÇ¹þ2,198±ß¡Ë
ÈÁÎ©¡¦ºú¡¦ÌîºÚ¤òÌ£Á¹¥Ùー¥¹¤Î¤À¤·¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡ÖÀÐ¼íÆé¡×¤òÏÂ¿©¤µ¤È¤ÇºÆ¸½¡£
¢£ÏÂ¿©¤µ¤È¡ÖËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¿©¤ÙÊüÂê¥³ー¥¹¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì! ËÌ³¤Æ»¤ÎÌ£³Ð¤¬Àª¤¾¤í¤¤! ¡¡
ÏÂ¿©¤µ¤È¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³ー¥¹¡×¤Ï¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö/¤¹¤¾Æ¤/¾ÆÆùÎÁÍý¤È¡¢¤ª¼÷»Ê¤äÅ·¤×¤é¤Ê¤É¤Î°ìÉÊÎÁÍý¤¬120Ê¬´Ö¿©¤ÙÊüÂê¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡ÖËÌ³¤Æ»¿©¤ÙÊüÂê¥³ー¥¹¡×¤¬10·î16Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¿Íµ¤¤Î¤´ÅöÃÏ¥á¥Ë¥åー¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÆâÍÆ¤¬°ìÁØ½¼¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¿©¤ÙÊüÂê¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î¡ÖÈÁÎ©³Ãì¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÈÁÎ©¤Î¤ªÂ¤¤ê¡×¤ä¡Ö¥ß¥ËÈÁÎ©Ð§¡×¡ÖÈÁÎ©¤Ë¤®¤ê¡×¤â¤Ê¤ó¤È¿©¤ÙÊüÂê!!¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»»º¡ÖÆÚ¸ª¥íー¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ß¥ËÆÚÐ§¡×¤â¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤¹¡£¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÐ§¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¿§¡¹¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Îä¤¿¤¤¥éー¥á¥ó¤ÈÌîºÚ¤ò¸ÕËã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿»¥ËÚÌ¾Êª¡Ö¥éー¥á¥ó¥µ¥é¥À¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ë¤·¤ó¤ò±ö¤ÈÊÆ¹í¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤ÀËÌ³¤Æ»¤ÎÅÁÅýÅªÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤Î¡Ö¤Ë¤·¤ó¤Î¤¤ê¤³¤ß¡×¤Ï¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê!! ¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡Ö¿å¤À¤³¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡×¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ßÍÈ¤²¤Û¤Ã¤±¡×¡¢¡Ö±ÛÅß¤¤¿¤¢¤«¤ê¤Î¥Áー¥º¤¸¤ã¤¬¥Ð¥¿¡×¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¥³ー¥ó¥³¥í¥Ã¥±¡×¤Ê¤É¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤¬120Ê¬´Ö¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÏÂ¿©¤µ¤È¤ÇËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÌ³¤Æ»»º¿©ºà¡ÄÈÁÎ©¡¢¿å¤À¤³¡¢¤Ë¤·¤ó¡¢¿¿¤Û¤Ã¤±¡¢ÆÚÐ§¡¦¥ß¥ËÌ£Á¹¥éー¥á¥ó»ÈÍÑ¤ÎÆÚ¸ª¥íー¥¹¡¢½©ºú¡¢¥³ー¥ó¡¢¤¤¿¤¢¤«¤ê¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥Áー¥º¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥º
¡Ú¤µ¤È¤·¤ã¤Ö¡¦¤µ¤È¤¹¤¡ÛËÌ³¤Æ»¡õµí¡õÆÚ¿©¤ÙÊüÂê¥³ー¥¹
Âç¿Í¤ª°ì¿ÍÍÍ 4,790±ß¡ÊÀÇ¹þ5,269±ß¡Ë
¡Ú¤µ¤È¼°¾ÆÆù¡ÛËÌ³¤Æ»¡õµí¡õÆÚ¿©¤ÙÊüÂê¥³ー¥¹
¡¡Âç¿Í¤ª°ì¿ÍÍÍ 5,090±ß¡ÊÀÇ¹þ5,599±ß¡Ë
¢¨³Æ¥³ー¥¹¶¦ÄÌ
¡¦¥·¥Ë¥¢(65ºÐ°Ê¾å)¡ÄÂç¿Í¤Î²Á³Ê¤è¤ê220±ß°ú¤
¡¦¾®³ØÀ¸¡ÄÂç¿Í²Á³Ê¤ÎÈ¾³Û¡¡¡¡
¡¦¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¡Ä658±ß¡¡¡¡
¡¦3ºÐ°Ê²¼¡ÄÌµÎÁ
¡ÚËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢³µÍ×¡Û
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¡¡¡ÏÂ¿©¤µ¤ÈÁ´Å¹ 198Å¹ÊÞ
¢£¥Õ¥§¥¢´ü´Ö¡¡ 2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ)～12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÍ½Äê
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²þÁõ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏËÌ³¤Æ»»º°Ê³°¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¿©´ï¤Ê¤É¾¦ÉÊÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥È¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÃÄ¤é¤ó¤Î»þ´Ö¤ò¡Ö¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¾Ð´é¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿ÏÂ¿©¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤ÇËÜÊª¤ÎÏÂ¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯ÍÍ¤Ë¡¢»ºÃÏ¡¦»ÅÆþÀè¤Î¿·µ¬³«Âó¡¢°ÂÄê¤·¤¿Äó¶¡ÉÊ¼Á¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÀß·×¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ËÆü¡¹ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¦¤¹¤¾Æ¤¡¦¾ÆÆù¡×¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤Î¡Ö¤µ¤È¤·¤ã¤Ö¡¦¤µ¤È¤¹¤¡¦¤µ¤È¼°¾ÆÆù¡×¤ä¡¢µ¨Àá´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¸æÁ·¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥åー¡×¡¢Ð§¡¦ÌÍÎà¤«¤é¤ª»ÒÍÍÍÑ¥á¥Ë¥åー¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉÊÂ·¤¨¤¬¼«Ëý¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
