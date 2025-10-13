TCB±üÂ¼¸øµ®°å»Õ¤é¤ÎÏÀÊ¸¤¬¹ñºÝÈþÍÆ³°²Ê³Ø½Ñ»ï¡ØAesthetic Plastic Surgery¡Ù¤Ë·ÇºÜ¡£Á´¹ñ106,639Îã¤ò²òÀÏ¤·¡¢¡È»å¥ê¥Õ¥È¡É¤Î5Ç¯´Ö¤ÎÊÑÁ«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¸¦µæ¡£
ÏÀÊ¸¡ÖFive-Year Trends in Facial Thread-Lift Practice: A Nationwide Cross-Sectional Analysis of 106,639 Cases by Age Group and Thread Material¡×
¡ãÊ¸¸¥¾ðÊó¡ä
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Five-Year Trends in Facial Thread-Lift Practice: A Nationwide Cross-Sectional Analysis of 106,639 Cases by Age Group and Thread Material
·ÇºÜ»ï¡§Aesthetic Plastic Surgery
·ÇºÜÆü¡§2025Ç¯10·î6Æü
Ãø¼Ô¡§Okumura, Kohki MD; Tamura, Takahiko MD, PhD; Yusuke Funakoshi MD, PhD; Teranishi, Hiroo MD
URL¡§https://link.springer.com/article/10.1007/s00266-025-05302-z
¡ãÏÀÊ¸Í×»Ý¡ä
ÇØ·Ê
»å¥ê¥Õ¥È¡Ê¥¹¥ì¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¡Ë¤Ï¡¢ÀÚ³«¤òÈ¼¤ï¤º¤Ë´é¤Î¤¿¤ë¤ß¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ëÄã¿¯½±¤Ê¼ãÊÖ¤ê¼£ÎÅ¤È¤·¤Æ¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëµÛ¼ý»å¤Ë¤Ï¥Ý¥ê¥¸¥ª¥¥µ¥Î¥ó¡ÊPDO¡Ë¤È¥Ý¥ê¥«¥×¥í¥é¥¯¥È¥ó¡ÊPCL¡Ë¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ç¯ÎðÁØ¤äÀÊÌ¤Ë¤è¤ëÁªÂò·¹¸þ¡¢»å¤Î»ÈÍÑËÜ¿ô¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢Î×¾²¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁ´¹ñÅªÊ¬ÀÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÌÜÅª
ËÜ¸¦µæ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢»åºà¼Á¡ÊPDO¤Þ¤¿¤ÏPCL¡Ë¤È´µ¼ÔÂ°À¡ÊÇ¯Îð¡¦ÀÊÌ¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ü½Ñ¶¯ÅÙ¡Ê»åËÜ¿ô¡Ë¤Î´ØÏ¢¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢2020Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÁ´¹ñÅª¤Ê»å¥ê¥Õ¥È»Ü½Ñ¤ÎÆ°¸þ¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊýË¡
ÅìµþÃæ±ûÈþÍÆ³°²Ê¥°¥ëー¥×¡ÊÁ´¹ñ105±¡¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë106,639Ì¾¤Î´µ¼Ô¥Çー¥¿¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸å¤í¸þ¤²£ÃÇ¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£»åºà¼Á¡ÊPDO¤Þ¤¿¤ÏPCL¡Ë¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢»ÈÍÑ»åËÜ¿ô¤ò²òÀÏ¤·¡¢Æó¸µÇÛÃÖÊ¬»¶Ê¬ÀÏ¡¢Â¿ÊÑÎÌÀþ·Á²óµ¢¡¢¸ò¸ßºîÍÑ¥â¥Ç¥ë¡¢»þ·ÏÎó²òÀÏ¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ¾²Á¤·¤¿¡£
·ë²Ì
¥â¥Î¥»¥é¥Ôー·²¤Ï61Ì¾¡¢¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó·²¤Ï41Ì¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£½Ñ¸å¹çÊ»¾É¤Ï¡¢¥â¥Î¥»¥é¥Ôー·²¤ÇÍ°Õ¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê21.3% ÂÐ 4.9%¡¢P=0.035¡Ë¡¢ÆÃ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó·²¤Ç¤ÏµÒ´ÑÅª¹çÊ»¾É¤¬°ìÎã¤âÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¥â¥Î¥»¥é¥Ôー·²¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍ°Õ¤ËÄã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊP=0.025¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿ÊÑÎÌ²òÀÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢UELÊ»ÍÑ¤Ï½Ñ¸å¹çÊ»¾É¤Î¸º¾¯¤ÈÍ°Õ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Í½Â¬°ø»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¥ª¥Ã¥ºÈæ 0.16¡¢95%¿®Íê¶è´Ö 0.03-0.81¡¢P=0.027¡Ë¡£
·ëÏÀ
»å¥ê¥Õ¥È¤Ë¤ª¤±¤ë»åºà¼Á¤ÎÁªÂò¤È»Ü½Ñ¶¯ÅÙ¤ÏÇ¯Îð¤È´ØÏ¢¤·¡¢¼£ÎÅÀïÎ¬¤¬¤è¤ê¸ÄÊÌ²½¡¦ÀïÎ¬Åª¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢»å¥ê¥Õ¥È»Ü½Ñ¤Î¼ÂÂÖ¤ò²Ê³ØÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿À¤³¦½é¤«¤ÄºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÈþÍÆ³°²ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÎ×¾²È½ÃÇ¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ã¼¹É®°å»Õ¡ä
±üÂ¼ ¸øµ®¡ÊKohki Okumura¡Ë
TCBÇßÅÄÂçºå±ØÁ°±¡ ÉôÄ¹
¾åµé»ØÆ³°å
https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/okumura_koki
