QuizKnock¤¬¿·´¶³Ð¤Î¥Ý¥±¥â¥óÂÐÀï¤òÀè¹ÔÂÎ¸³¡ª¡¡¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¥·¥êー¥º¡Ù¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àïºî¡ØPokemon LEGENDS Z-A¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¡¡³ô¼°²ñ¼Òbaton¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò °áÀîÍÎÍ¤¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëQuizKnock¤È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐ¸¶¹±ÏÂ¡Ë¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡ØPokemon LEGENDS Z-A¡Ê¥¼¥Ã¥È¥¨ー¡Ë¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ëYouTubeÆ°²è¤¬¡¢2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡QuizKnock¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ò³Ú¤·¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë³Ø¤Ó¡Ó¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥²ー¥à¼Â¶·¤ò¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖGameKnack¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤«¤é10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ØPokemon LEGENDS Z-A¡Ù¤ò°ËÂôÂó»Ê¡¢Äáºê½¤¸ù¡¢¿Ü³½Ùµ®¡¢Ä¾°æ¤Î4¿Í¤¬Àè¹Ô¥×¥ì¥¤¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥¾ー¥ó¤Ç¤Î¥Ý¥±¥â¥óÊá³Í¾¡Éé¤ä¡¢ºÇÂç4¿Í¤ÇÄÌ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥Ý¥±¥â¥óÂÐÀï¤Ç¡¢ÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=OHLB_1IAPZY ]
¢£YouTubeÆ°²è¡§¿·´¶³Ð¤Î¥Ý¥±¥â¥óÂÐÀï¤ËQuizKnock¤¬Âç¶½Ê³¡ªºÇ¤âÁá¤¯½ç±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À!?¡ÚPokemon LEGENDS Z-A¡Û
¡¡º£²ó¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤ËQuizKnock¥á¥ó¥Ðー¤¬¤ª¼ÙËâ¤·¡¢¡ØPokemon LEGENDS Z-A¡Ù¤òÀè¹Ô¥×¥ì¥¤¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤¥Ý¥±¥â¥ó¾¡Éé¤Ë½ç±þ¤»¤è¡ØPokemon LEGENDS Z-A¡ÙÆóÈÖ¾¡Éé¡×¤ÈÂê¤·¡¢4¿ÍÂÐÀï¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¤¿2¼ïÌÜ¤ÎÂÐ·è¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¼ïÌÜ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥¾ー¥ó¤Ç¤Î¥Ý¥±¥â¥óÊá³Í¾¡Éé¡£ÌîÀ¸¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬À¸Â©¤¹¤ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¾ー¥ó¡×¤Ç¡¢7¼ïÎà¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Êá¤Þ¤¨¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥ó¥Ðー¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤¿¤áËÛÁö¡£¤Ï¤·¤´¤ò»È¤Ã¤Æ·úÊª¤Î²°º¬¤ËÅÐ¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¯ÎÏ¤Ê¥ª¥ä¥Ö¥ó¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ä¡¢¤Ê¤¼¤«¥«¥Õ¥§¤ÇµÙ·Æ¤·¤À¤¹¤¢¤Î¿Í¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè2¼ïÌÜ¤Ï¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤ËÅÝ¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¿ô¤ò¶¥¤¦¡¢¥á¥ó¥Ðー4¿Í¤ÎÄÌ¿®ÂÐÀï¤Ç¤¹¡£¥·¥êー¥º½é¤Î¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¾¡Éé¤ÇÂÐ·è¤·¤Þ¤¹¡£¡ØPokemon LEGENDS Z-A¡Ù¤ÎÀïÆ®¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¬1¥¿ー¥ó¤Ë1²ó¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤È¥È¥ìー¥Êー¤¬¶¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ìー¥Êー¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¥Ý¥±¥â¥ó¤¬µ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥ó¥Ðー¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì3É¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Ç¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢Àï¤¤¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¿Ê²½¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¡Ö¥á¥¬¥·¥ó¥«¡×¤ò¶î»È¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÈò¤±¤ë¡×Í×ÁÇ¤ä¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¬µ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹Áá¤µ¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿·Í×ÁÇ¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇòÇ®¤·¤¿¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂÎÃ¯¤¬¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤Ç·ëËö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¿·´¶³Ð¤Î¥Ý¥±¥â¥óÂÐÀï¤ËQuizKnock¤¬Âç¶½Ê³¡ªºÇ¤âÁá¤¯½ç±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À!?¡ÚPokemon LEGENDS Z-A¡Û
¡¦QuizKnock½Ð±é¼Ô¡§°ËÂôÂó»Ê¡¢Äáºê½¤¸ù¡¢¿Ü³½Ùµ®¡¢Ä¾°æ
¡¦¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¡ØPokemon LEGENDS Z-A¡Ê¥¼¥Ã¥È¥¨ー¡Ë¡Ù¤È¤Ï
¡¡2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤ÎNintendo Switch/ Nintendo Switch 2 ¥½¥Õ¥È¡ØPokemon LEGENDS Z-A¡Ê¥¼¥Ã¥È¥¨ー¡Ë¡Ù¡¦ Nintendo Switch 2 ¥½¥Õ¥È¡ØPokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àïºî¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢ÅÔ»ÔºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤à¡Ö¥ß¥¢¥ì¥·¥Æ¥£¡×¡£Î¹¹Ô¤Ç¥ß¥¢¥ì¥·¥Æ¥£¤òË¬¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥³¥êー¥¿¡×¡Ö¥Ý¥«¥Ö¡×¡Ö¥ï¥Ë¥Î¥³¡×¤Î3É¤¤ÎÃæ¤«¤é1É¤¤òÁª¤Ó¡¢³¹¤Çµ¯¤³¤ëÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤ä»ö·ï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÃë¡×¤È¡ÖÌë¡×¡¢Æó¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¥ß¥¢¥ì¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢°ìÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÃë¡×¤Ï³¹Ãæ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤ÆÃµº÷¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê³¹¤Î»ê¤ë½ê¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¾ー¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àï¤Ã¤¿¤ê¡¢Êá¤Þ¤¨¤ÆÃç´Ö¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÌë¡×¤Ï¡Ö£Ú£Á¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÖ¤¤¥Û¥í¥°¥é¥à¤Ç°Ï¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥È¥ë¥¾ー¥ó¡×¤¬³¹¤ÎÃæ¤Ë½Ð¸½¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¥È¥ìー¥Êー¤¿¤Á¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¾¡Éé¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°é¤Æ¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤È¡Ö£Ú£Á¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¤ËÄ©¤ß¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥È¥ìー¥Êー¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥·¥êー¥º½é¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¾¡Éé¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¥Ð¥È¥ë¡×¡ß¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥¢¥ì¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î¤Þ¤À¸«¤ÌËÁ¸±¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.pokemon.co.jp/ex/legends_z-a/ja/
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£Nintendo Switch¤Î¥í¥´¡¦Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
QuizKnock¤È¤Ï
¡¡QuizKnock¡Ê¥¯¥¤¥º¥Î¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º²¦¡¦°ËÂôÂó»Ê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈÃÎ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë³Ø¤Ó¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²¿¤«¤ò¡ÖÃÎ¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤äÆ°²è¤òËèÆüÈ¯¿®Ãæ¡£YouTube¡Ê https://www.youtube.com/c/QuizKnock ¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤Ï250Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£
³ô¼°²ñ¼Òbaton¤È¤Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Òbaton¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë³Ø¤ÖÀ¤³¦¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Í·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¶µ°é¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
³ô¼°²ñ¼Òbaton ¹Êó¥Áー¥à
Email¡§qk_media@baton8.com
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òbaton
ÀßÎ©¡§2013Ç¯10·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°áÀîÍÎÍ¤
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://baton8.com/