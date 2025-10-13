AVerMedia、3in1多機能ポケット充電器「GC313」モニター募集開始！リモートワーカーやデジタルノマドに最適な新製品を体験できるチャンス

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社（東京都千代田区）は、リモートワークや出張の多いビジネスパーソンに向けたType-c製品「GC313 3in1ポケット充電器」のモニターキャンペーンを実施いたします。

ご応募いただいた方の中から選考のうえ、100名様に製品をお届けし、実際にご使用いただいた感想をレビューやアンケートとしてご提供いただきます。

ポケット充電器「GC313」とは

「GC313 3in1ポケット充電器」は、ノートPCを中心に作業するリモートワーカーやデジタルノマドに最適な多機能デバイスです。コンパクトな本体に 映像出力・充電・USBハブ機能 を搭載し、外出先や移動中の作業をより快適にサポートします。

- 映像出力：4K60 HDMIパススルー対応。ノートPCやタブレットの映像を大画面に表示でき、プレゼンや動画視聴に便利。- 充電：100W GaN充電器を搭載。最大3台のデバイスを同時充電可能で、出張や長時間作業も安心。- USBハブ機能：キーボードやマウスなど周辺機器を接続可能。タブレットをPCのように活用できます。詳細を見る :https://www.avermedia.co.jp/product-detail/charging-dock-GC313

キャンペーン概要

応募方法

- 募集人数：100名- 応募期間：2025年10月13日～10月26日- 対象者：日本国内在住の方で、実際に製品を使用しレビュー・アンケートにご協力いただける方- 参加条件：レビュー提出・送料ご負担あり

下記応募フォームよりお申込みください。

応募フォーム :https://forms.gle/9uxNFLKxyb1Ak5m2A

また、当社公式Instagramアカウントのキャンペーン投稿にコメントいただけますと、当選確率がアップいたします。

公式Instagramアカウント :https://www.instagram.com/jp_avermedia/

AVerMedia TECHNOLOGIES社概要

AVerMedia TECHNOLOGIES社は、台湾に本社を構え、ビデオキャプチャー、ストリーミング、オーディオ製品を中心に、現在、世界75ヶ国でグローバルに事業展開しております。技術、品質を重視する技術集団のもと自社にて設計、製造、品質管理を徹底し、自社“AVerMedia“ ブランド商品の市場導入のほかに、OEM/ODMパートナー様にも製品を供給し、高い評価をいただいております。

URL：http://www.avermedia.co.jp/