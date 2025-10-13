AVerMedia、3in1多機能ポケット充電器「GC313」モニター募集開始！リモートワーカーやデジタルノマドに最適な新製品を体験できるチャンス
アバーメディア・テクノロジーズ株式会社
アバーメディア・テクノロジーズ株式会社（東京都千代田区）は、リモートワークや出張の多いビジネスパーソンに向けたType-c製品「GC313 3in1ポケット充電器」のモニターキャンペーンを実施いたします。
- 映像出力：4K60 HDMIパススルー対応。ノートPCやタブレットの映像を大画面に表示でき、プレゼンや動画視聴に便利。
- 充電：100W GaN充電器を搭載。最大3台のデバイスを同時充電可能で、出張や長時間作業も安心。
- USBハブ機能：キーボードやマウスなど周辺機器を接続可能。タブレットをPCのように活用できます。
詳細を見る :
https://www.avermedia.co.jp/product-detail/charging-dock-GC313
- 応募期間：2025年10月13日～10月26日
- 対象者：日本国内在住の方で、実際に製品を使用しレビュー・アンケートにご協力いただける方
- 参加条件：レビュー提出・送料ご負担あり
応募フォーム :
https://forms.gle/9uxNFLKxyb1Ak5m2A
公式Instagramアカウント :
https://www.instagram.com/jp_avermedia/
アバーメディア・テクノロジーズ株式会社（東京都千代田区）は、リモートワークや出張の多いビジネスパーソンに向けたType-c製品「GC313 3in1ポケット充電器」のモニターキャンペーンを実施いたします。
ご応募いただいた方の中から選考のうえ、100名様に製品をお届けし、実際にご使用いただいた感想をレビューやアンケートとしてご提供いただきます。
ポケット充電器「GC313」とは
「GC313 3in1ポケット充電器」は、ノートPCを中心に作業するリモートワーカーやデジタルノマドに最適な多機能デバイスです。コンパクトな本体に 映像出力・充電・USBハブ機能 を搭載し、外出先や移動中の作業をより快適にサポートします。
- 映像出力：4K60 HDMIパススルー対応。ノートPCやタブレットの映像を大画面に表示でき、プレゼンや動画視聴に便利。
- 充電：100W GaN充電器を搭載。最大3台のデバイスを同時充電可能で、出張や長時間作業も安心。
- USBハブ機能：キーボードやマウスなど周辺機器を接続可能。タブレットをPCのように活用できます。
詳細を見る :
https://www.avermedia.co.jp/product-detail/charging-dock-GC313
キャンペーン概要- 募集人数：100名
- 応募期間：2025年10月13日～10月26日
- 対象者：日本国内在住の方で、実際に製品を使用しレビュー・アンケートにご協力いただける方
- 参加条件：レビュー提出・送料ご負担あり
応募方法
下記応募フォームよりお申込みください。
応募フォーム :
https://forms.gle/9uxNFLKxyb1Ak5m2A
また、当社公式Instagramアカウントのキャンペーン投稿にコメントいただけますと、当選確率がアップいたします。
公式Instagramアカウント :
https://www.instagram.com/jp_avermedia/
AVerMedia TECHNOLOGIES社概要
AVerMedia TECHNOLOGIES社は、台湾に本社を構え、ビデオキャプチャー、ストリーミング、オーディオ製品を中心に、現在、世界75ヶ国でグローバルに事業展開しております。技術、品質を重視する技術集団のもと自社にて設計、製造、品質管理を徹底し、自社“AVerMedia“ ブランド商品の市場導入のほかに、OEM/ODMパートナー様にも製品を供給し、高い評価をいただいております。
URL：http://www.avermedia.co.jp/